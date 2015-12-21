Прицениваемся к непромокаемому салону Subaru Forester и XV

Кроссоверы Subaru Forester и XV получили новое исполнение Active Edition, созданное для любителей спортивных уик-эндов. Его главное отличие — водооталкивающая обивка сидений. А что еще? И главное, почем?

Untitled-1 Subaru XV и Subaru Forester

Subaru XV и Subaru Forester. Цена — от 1 699 900 и от 1 799 900 рублей соответственно.

Как-то зимой сажусь на заднее сиденье машины своего брата, а обивка сырая! Вскакиваю, но уже поздно — мокрое пятно расползлось по джинсам. Оказывается, здесь лежал параплан, который брат поленился сложить в кофр после удачного приземления в сугроб. Забившийся в него снег растаял и впитался в обивку сиденья.

Forester и XV в новой комплектации Active Edition напомнили мне об этом опыте, поскольку созданы как раз для любителей спортивных уик-эндов. Их главная особенность — водоотталкивающая прорезиненная обивка. Летом на такой сопреешь, поэтому сверху сиденья покрыты крупной сеткой, которая обеспечивает воздушную прослойку.

А Forester примечателен еще и влагостойким полом багажника.

08-subaru_forest_XV_zr-12_15 Воду с сиденья можно смахнуть, а вот вычистить грязь из сетчатой обивки будет непросто.

Воду с сиденья можно смахнуть, а вот вычистить грязь из сетчатой обивки будет непросто.

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В случае с XV альтернативы по уровню оснащения нет. Продажи 1,6‑литровой версии приостановлены — модель доступна только с двухлитровым мотором, вариатором Lineartronic, полным приводом и в исполнении Active Edition. Хорошее сочетание. И вообще, XV — автомобиль с характером, не тушуется на бездорожье. Клиренс — 220 мм! Но цена (1,7 млн рублей) может стать приговором: для приподнятой Импрезы с усиленным шасси это перебор.

Forester 2.0 в исполнении Active Edition оценен в 1 799 900 рублей — на 220 тысяч дороже базовой версии. Многовато за непромокаемый салон и алюминиевые накладки на педали.

У покупателей есть выбор, но в сторону повышения: в гамме остались и 2,5‑литровый атмосферник, и турбомотор (оба в сочетании с вариатором), а полный привод на таких машинах дополнен системой помощи на бездорожье.

ПЛЮС: Водоотталкивающая обивка — неплохой способ расшевелить покупателей МИНУС: Отсутствие штатной навигации, а в случае с XV — высокая цена