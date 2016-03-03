Новые правила регистрации автомобилей: к чему готовиться?

В ближайшее время порядок регистрации автомобилей может серьезно измениться. Государственная дума рассматривает соответствующий законопроект. Зачем понадобилось придумывать новые правила постановки на учет и что в связи с этим изменится для автолюбителей?

Сегодня поставить автомобиль на учет можно в любом подразделении ГИБДД, независимо от места проживания собственника. При продаже не нужно снимать машину с учета — достаточно лишь внести изменения в ПТС и электронную базу. На автомобиле остаются прежние номера, если только бывший хозяин не захочет оставить их себе. Кстати, ГИБДД предлагает даже на некоторое время (максимальный срок ожидания — полгода) придержать любимые номера, дав автолюбителю отсрочку для покупки нового автомобиля.

Казалось бы, правила регистрации стали весьма либеральными и удобными. Зачем придумывать новые?

Основная цель законодателей — объединить регистрацию всех транспортных средств в одних руках. Дело в том, что сейчас этим занимаются три ведомства: ГИБДД ставит на учет общегражданские автомобили и мотоциклы, Гостехнадзор — сельхозтехнику, а Минобороны — военные машины. Планируется, что регистрацией всего гражданского транспорта будет заниматься ГИБДД. И это логично, ведь сейчас сотрудник ДПС, остановив, например, трактор, не может проверить его регистрационные данные, так как они находятся в базе другого ведомства.

А что изменится для автолюбителей?

Машину сможет поставить на учет не только собственник, но и законный владелец — например, действующий по доверенности (достаточно рукописной). На этого человека и зарегистрируют в ГИБДД автомобиль — на тот срок, который указан в доверенности. Поскольку максимальный срок действия доверенности законом не установлен, ее можно оформить хоть на сто лет.

У автомобиля может быть несколько владельцев, и зарегистрировать транспорт позволят сразу на всех.

Как это будет работать на практике , пока сказать сложно. После принятия закона появятся постановления правительства и приказы МВД, где и будут расписаны все процедуры.

На мой взгляд, всё это внесет дополнительную неразбериху. Например, кому из владельцев будут отправлять «письма счастья» с камеры автоматической фиксации нарушений? Кто из собственников и в каком размере будет платить транспортный налог?

Запретят регистрировать транспорт на несовершеннолетних. Сейчас некоторые так поступают, чтобы избежать уплаты штрафов по «письмам счастья». С принятием закона такой фокус не пройдет. Если родители купили (подарили) ребенку автомобиль, то регистрировать его им придется на себя как законных представителей.

Коммерческий транспорт не будут регистрировать на частных лиц — только на организации и индивидуальных предпринимателей. Правда, конкретные типы грузовиков и автобусов, подпадающие под эту норму, пока не установлены. Не исключено, что ограничение не коснется малотоннажников.

Автовладельцам официально предложат купить регистрационный знак. Хотите обычный? Платите госпошлину, как и сейчас, и получайте стандартный номер. Те, кому нужны красивые буквенно-числовые сочетания, смогут выкупить номер через аукцион.

Предложение появилось после нескольких серьезных ДТП с участием автобусов и грузовиков . Большинство частных собственников не устанавливают на такую технику тахографы, плюют на соблюдение режима труда водителя. И предрейсовые медосмотры не проводят. Перечисленные требования на частников не распространяются, тогда как для организаций они обязательны. Законодатели уверены, что нововведение позволит уменьшить количество аварий.Законопроект примут, скорее всего, в весеннюю сессию, но новые правила начнут действовать далеко не сразу. Ведь многие положения потребуют внесения поправок в другие законы — например, в Гражданский и Налоговый кодексы, — а также оформления дополнительных документов правительством и МВД. На это уйдет не меньше полугода.

Фото: За рулем.РФ