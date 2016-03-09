Меняем лампу поворотника при помощи календарика

В очередном выпуске «Технической среды» эксперт журнала «За рулем» Геннадий Емелькин делится простым способом замены лампочки бокового указателя поворота автомобиля. Процедура, как оказалось, весьма несложная и займет минимум времени. Сам поворотник при этом будем извлекать при помощи... календарика.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес techsreda@zr.ru.

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