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Меняем лампу поворотника при помощи календарика
В очередном выпуске «Технической среды» эксперт журнала «За рулем» Геннадий Емелькин делится простым способом замены лампочки бокового указателя поворота автомобиля. Процедура, как оказалось, весьма несложная и займет минимум времени. Сам поворотник при этом будем извлекать при помощи... календарика.
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