«Дастеризация»: обзор компактных кроссоверов российского рынка

Последние пять лет кроссоверы в России стали сверхпопулярны — их доля в общем объеме продаж уже превышает 30%. И если еще недавно львиная доля покупателей выбирала модели С-сегмента (Toyota RAV4, VW Tiguan и т.д.), то теперь, в связи с инфляцией и всеобщим подорожанием машин, спрос смещается в пользу более компактных кроссоверов.

Автопроизводители уловили смену тренда и выводят на рынок сразу два потенциальных бестселлера: Renault Kaptur и Hyundai Creta (в продаже появится в конце лета). И еще: мы не включили в обзор модели, которые предлагаются исключительно с приводом на одну ось (как те же Peugeot 2008, Kia Soul и ряд «китайцев»), ведь по сути они — легковые хэтчбеки и универсалы с повышенным дорожным просветом. Обошли стороной и дорогие Jeep Renegade и Mini Countryman — у них совсем другая аудитория.

Renault Duster (от 599 000 рублей)

Самый популярный кроссовер последних лет. Построен на общей с Renault Logan платформе В0, славящейся высокой надежностью и отличной приспособленностью к плохим дорогам. Недостатки тоже схожие: спорная эргономика, слабая шумоизоляция. Duster снабжается двумя вариантами бензиновых двигателей (1,6 л, 114 л.с., 2,0 л, 143 л.с.), а также турбодизелем (1,5 л, 109 л.с.). Кстати, ни у одного одноклассника модификации, работающей на тяжелом топливе, не предлагается. Правда, дизельная версия идет исключительно с механической трансмиссией, что сильно ограничивает ее популярность.

Ford EcoSport (от 799 000 рублей)

Если кто и может претендовать на лавры самого необычного внешне B-кроссовера, так это EcoSport. А все из-за закрепленного на двери багажника запасного колеса, придающего внешности толику брутальности. Внутри Ford производит приятное впечатление: мультимедийная система с голосовым управлением, семь подушек безопасности — неплохо для малыша. Но обзорность так себе и второй ряд тесный. Автомобиль снабжается 1,6-литровым 122-сильным мотором или 2,0-литровым 140-сильным. При этом модификациям с полным приводом уготована исключительно механическая коробка передач, что здорово ограничивает спрос.

Renault Kaptur (от 859 000 рублей)

Самая громкая премьера последних месяцев! Kaptur базируется на дастеровской тележке, однако, глядя на него, об этом трудно догадаться — кузов-то совершенно новый. Салон тоже облагорожен, в нем совершенно не ощущается духа бюджетности и жесткой экономии. А главное — исчезли нарекания к эргономике и шумоизоляции, присущим родственному Дастеру. Кроме того, в комплектацию Каптюра входит оборудование, за которое покупателю Дастера приходится доплачивать: ESP, пассажирская подушка безопасности, кондиционер, бортовой компьютер, электропакет, обогрев зеркал, магнитола, центральный замок, легкосплавные диски. Kaptur с базовым мотором (1,6 л, 114 л.с.) можно приобрести только с механикой, версию помощнее (2,0 л, 143 л.с.) предлагают и с автоматом.

Nissan Terrano (от 883 000 рублей)

Перед вами — типичный продукт бейджинжиниринга. Ведь по сути Terrano — слегка переоформленный Renault Duster. Ниссановская версия кроссовера выглядит поблагороднее «француза» и оснащена богаче — совсем уж пустые версии не предлагаются. Минувшей весной модель слегка модернизировали. Установили новую панель приборов, более логично скомпоновали кнопки на центральной консоли, добавили датчик наружной температуры и 12-вольтовую розетку. Но самые важные новости — под капотом. Наконец-то, в Terrano можно совместить двухлитровый двигатель (после модернизации он стал выдавать 143 л.с.) и автоматическую трансмиссию. Базовый 1,6-литровый мотор отныне развивает 114 л.с.

Haval H2 (от 939 900 рублей)

Пусть вас не удивляет, что стартовая цена на кроссовер Haval выше большинства аналогов из Европы и Японии. Дело в том, что по качеству сборки и уровню инженерной проработки Н2 далеко ушел от привычных нам «китайцев». Его отличают стильная внешность и не менее стильный салон. Который к тому же недурен в плане эргономики и оснащенности. Источником движения служит 1,5-литровый 150-сильный турбомотор. Мощность вроде бы достаточная, однако динамика далеко не обжигающая — до сотни машина ускоряется примерно за 12 секунд. Ходовые качества настроены на комфорт: мягкая подвеска хорошо смягчает неровности, однако активным водителям излишняя раскачка вряд ли придется по нраву.

Skoda Yeti (от 1 049 000 рублей)

Чешский кроссовер — самый пожилой в сегменте. Его дебют состоялся аж семь лет назад. Но не спешите воротить нос. До сих пор Yeti выигрывает все сравнительные испытания, в которых участвует. Его эргономика эталонна, а по простору на втором ряду Skoda уверенно соперничает с более крупными кроссоверами. К тому же спинки дивана регулируются по углу наклона, а сам он сдвигается в продольном направлении, позволяя регулировать объем багажника. Потенциальным покупателям Yeti предлагает выбирать из трех вариантов двигателей (110, 125 либо 152 л.с.) и четырех коробок передач (пяти- либо шестиступенчатая механика, автомат и робот DSG).

Suzuki Vitara (от 1 069 000 рублей)

Для японской фирмы Vitara стала настоящей палочкой-выручалочкой. Больше половины российских клиентов фирмы выбирает эту модель! В Suzuki сделали ставку на индивидуализацию. Потенциальным покупателям предлагается подобрать на свое усмотрение цвет накладок на переднюю панель, окантовочных колец воздуховодов и решетки радиатора. Мало того, для Витары идет три варианта дизайна стрелочных часов! А вот двигателей только два: атмосферный 1.6 (117 л.с.) и турбонаддувный 1.4 (140 л.с.), с которым Vitara едет очень бодро. К сильным козырям относится подвеска, которая умеет держать удар — ее не пробивает даже на серьезных неровностях.

Фото: компании-производители