«Дастеризация»: обзор компактных кроссоверов российского рынка

Последние пять лет кроссоверы в России стали сверхпопулярны — их доля в общем объеме продаж уже превышает 30%. И если еще недавно львиная доля покупателей выбирала модели С-сегмента (Toyota RAV4, VW Tiguan и т.д.), то теперь, в связи с инфляцией и всеобщим подорожанием машин, спрос смещается в пользу более компактных кроссоверов.

Haval H2
Haval H2

Haval > H2

Suzuki Vitara
Suzuki Vitara

Suzuki > Vitara

Ford Ecosport
Ford Ecosport

Ford > Ecosport

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Skoda Yeti
Skoda Yeti

Skoda > Yeti

Nissan Terrano
Nissan Terrano

Nissan > Terrano

Автопроизводители уловили смену тренда и выводят на рынок сразу два потенциальных бестселлера: Renault Kaptur и Hyundai Creta (в продаже появится в конце лета). И еще: мы не включили в обзор модели, которые предлагаются исключительно с приводом на одну ось (как те же Peugeot 2008, Kia Soul и ряд «китайцев»), ведь по сути они — легковые хэтчбеки и универсалы с повышенным дорожным просветом. Обошли стороной и дорогие Jeep Renegade и Mini Countryman — у них совсем другая аудитория.

Renault Duster (от 599 000 рублей)

Самый популярный кроссовер последних лет. Построен на общей с Renault Logan платформе В0, славящейся высокой надежностью и отличной приспособленностью к плохим дорогам. Недостатки тоже схожие: спорная эргономика, слабая шумоизоляция. Duster снабжается двумя вариантами бензиновых двигателей (1,6 л, 114 л.с., 2,0 л, 143 л.с.), а также турбодизелем (1,5 л, 109 л.с.). Кстати, ни у одного одноклассника модификации, работающей на тяжелом топливе, не предлагается. Правда, дизельная версия идет исключительно с механической трансмиссией, что сильно ограничивает ее популярность.

«Дастеризация»: обзор компактных кроссоверов российского рынка

Ford EcoSport (от 799 000 рублей)

Если кто и может претендовать на лавры самого необычного внешне B-кроссовера, так это EcoSport. А все из-за закрепленного на двери багажника запасного колеса, придающего внешности толику брутальности. Внутри Ford производит приятное впечатление: мультимедийная система с голосовым управлением, семь подушек безопасности — неплохо для малыша. Но обзорность так себе и второй ряд тесный. Автомобиль снабжается 1,6-литровым 122-сильным мотором или 2,0-литровым 140-сильным. При этом модификациям с полным приводом уготована исключительно механическая коробка передач, что здорово ограничивает спрос.

«Дастеризация»: обзор компактных кроссоверов российского рынка

Renault Kaptur (от 859 000 рублей)

Самая громкая премьера последних месяцев! Kaptur базируется на дастеровской тележке, однако, глядя на него, об этом трудно догадаться — кузов-то совершенно новый. Салон тоже облагорожен, в нем совершенно не ощущается духа бюджетности и жесткой экономии. А главное — исчезли нарекания к эргономике и шумоизоляции, присущим родственному Дастеру. Кроме того, в комплектацию Каптюра входит оборудование, за которое покупателю Дастера приходится доплачивать: ESP, пассажирская подушка безопасности, кондиционер, бортовой компьютер, электропакет, обогрев зеркал, магнитола, центральный замок, легкосплавные диски. Kaptur с базовым мотором (1,6 л, 114 л.с.) можно приобрести только с механикой, версию помощнее (2,0 л, 143 л.с.) предлагают и с автоматом.

«Дастеризация»: обзор компактных кроссоверов российского рынка

Nissan Terrano (от 883 000 рублей)

Перед вами — типичный продукт бейджинжиниринга. Ведь по сути Terrano — слегка переоформленный Renault Duster. Ниссановская версия кроссовера выглядит поблагороднее «француза» и оснащена богаче — совсем уж пустые версии не предлагаются. Минувшей весной модель слегка модернизировали. Установили новую панель приборов, более логично скомпоновали кнопки на центральной консоли, добавили датчик наружной температуры и 12-вольтовую розетку. Но самые важные новости — под капотом. Наконец-то, в Terrano можно совместить двухлитровый двигатель (после модернизации он стал выдавать 143 л.с.) и автоматическую трансмиссию. Базовый 1,6-литровый мотор отныне развивает 114 л.с.

«Дастеризация»: обзор компактных кроссоверов российского рынка

Haval H2 (от 939 900 рублей)

Пусть вас не удивляет, что стартовая цена на кроссовер Haval выше большинства аналогов из Европы и Японии. Дело в том, что по качеству сборки и уровню инженерной проработки Н2 далеко ушел от привычных нам «китайцев». Его отличают стильная внешность и не менее стильный салон. Который к тому же недурен в плане эргономики и оснащенности. Источником движения служит 1,5-литровый 150-сильный турбомотор. Мощность вроде бы достаточная, однако динамика далеко не обжигающая — до сотни машина ускоряется примерно за 12 секунд. Ходовые качества настроены на комфорт: мягкая подвеска хорошо смягчает неровности, однако активным водителям излишняя раскачка вряд ли придется по нраву.

«Дастеризация»: обзор компактных кроссоверов российского рынка

Skoda Yeti (от 1 049 000 рублей)

Чешский кроссовер — самый пожилой в сегменте. Его дебют состоялся аж семь лет назад. Но не спешите воротить нос. До сих пор Yeti выигрывает все сравнительные испытания, в которых участвует. Его эргономика эталонна, а по простору на втором ряду Skoda уверенно соперничает с более крупными кроссоверами. К тому же спинки дивана регулируются по углу наклона, а сам он сдвигается в продольном направлении, позволяя регулировать объем багажника. Потенциальным покупателям Yeti предлагает выбирать из трех вариантов двигателей (110, 125 либо 152 л.с.) и четырех коробок передач (пяти- либо шестиступенчатая механика, автомат и робот DSG).

«Дастеризация»: обзор компактных кроссоверов российского рынка

Suzuki Vitara (от 1 069 000 рублей)

Для японской фирмы Vitara стала настоящей палочкой-выручалочкой. Больше половины российских клиентов фирмы выбирает эту модель! В Suzuki сделали ставку на индивидуализацию. Потенциальным покупателям предлагается подобрать на свое усмотрение цвет накладок на переднюю панель, окантовочных колец воздуховодов и решетки радиатора. Мало того, для Витары идет три варианта дизайна стрелочных часов! А вот двигателей только два: атмосферный 1.6 (117 л.с.) и турбонаддувный 1.4 (140 л.с.), с которым Vitara едет очень бодро. К сильным козырям относится подвеска, которая умеет держать удар — ее не пробивает даже на серьезных неровностях.

«Дастеризация»: обзор компактных кроссоверов российского рынка

Фото: компании-производители

«Дастеризация»: обзор компактных кроссоверов российского рынка
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (23)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые