Как правильно выбрать охлаждающую жидкость?

Часто автомобилисты задают вопрос, чем отличается тосол от антифриза и что лучше использовать в системе охлаждения двигателя? В чем существенная разница между тосолом и антифризом и как их отличить друг от друга? Можно ли смешивать антифриз и тосол? На эти вопросы об охлаждающих жидкостях для вашего автомобиля вы сможете найти ответы в этой статье.

Что же такое охлаждающая жидкость? Охлаждающая жидкость, или Antifreeze (англ.), — это жидкость, которая находится в системе охлаждения транспортного средства, обеспечивающая отвод тепла от более нагретого тела, в нашем случае двигателя, через радиатор и другие элементы системы охлаждения к менее нагретому — атмосфере. Это основная функция охлаждающей жидкости. Охлаждать! Состав охлаждающей жидкости обычно — это 50 процентов моноэтиленгликоля, простого двухатомного спирта, 47 процентов воды и примерно 3 процентов присадок. Вторая функция: не замерзать. Отсюда и второе название — AntiFREZZE, или в переводе «незамерзающая».

Но так было не всегда — изначально функцией охлаждающей жидкости было лишь охлаждение, именно поэтому раньше вместо охлаждающих жидкостей использовали воду. Но вода обладает рядом недостатков, первый, как мы уже говорили ранее, вода замерзает, а при замерзании еще и расширяется, а второй недостаток — это коррозия в различных ее проявлениях, таких как окисление и кавитация.

С потребностью всесезонного использования транспортных средств потребовалось вовлечение незамерзающих компонентов в производство охлаждающих жидкостей.

Сначала были рецептуры на глицерине, однако плотность таких продуктов была очень высокой, а эффективность охлаждения низкой, поэтому их начали разбавлять спиртами для снижения плотности. И первым из них был метиловый спирт как самый простой и дешевый в производстве одноатомный спирт. И это было примерно до середины прошлого века.

К сожалению, в России на данный момент огромное количество производителей фальсифицированных и некачественных охлаждающих жидкостей остались на том же уровне середины прошлого века. Себестоимость таких продуктов значительно ниже, однако смесь метанола и воды является разрушительной для автомобиля. Она быстро выкипает и обладает высокой коррозионной активностью, при всем при этом метанол — яд!

Давайте разберем технологию производства охлаждающих жидкостей.

IAT

(

iorganic

acid

technology

)

Технология производства охлаждающих жидкостей с использованием неорганических присадок. Данная категория является родоначальником всех охлаждающих жидкостей в современном понимании. Принцип работы заключается в том, что в водно-гликолевый раствор (в нашем случае моноэтиленгликоль) добавляется пакет неорганических солей.





В основном используются либо фосфаты, либо нитриты, либо силикаты. Данные соли вступают в реакцию между собой и образуют защитную пленку на всей поверхности системы охлаждения. Соответственно, пакет присадок постепенно расходуется, пленка становится все толще. Эффективность системы охлаждения снижается.

К данным типам относится и Тосол, ставший в России именем собственным.

Слово «тосол» является аббревиатурой названия отдела «Технология органического синтеза» (сокращенно — ТОС) НИИ органической химии и технологии, в котором он был разработан в 1971 году. Окончание «ОЛ» обозначает принадлежность продукта к группе спиртов.

Например, тосолы марки FELIX, которые производит компания «Тосол-Синтез», созданы по традиционной технологии (IAT), идеально подходят для использования в классических легковых автомобилях. Имеют большое количество официальных допусков.





OAT

Технология органических присадок, или Organic Acid Technology. Данный тип основывается на использовании все того же моноэтиленгликоля, но с использованием отличительно другого пакета присадок — органического. Как ингибитор в данных антифризах используются органические соли карбоновых кислот.

В отличие от предыдущего типа охлаждающих жидкостей, карбоксилатные антифризы не создают на всей поверхности пленку, а точечно воздействуют на очаги коррозии. Катализатором для реакции служит температура и сам процесс окисления. Пример такой охлаждающей жидкости — это Felix Carbox компании «Тосол-Синтез».

Плюсы: увеличенный срок службы. Гарантированный срок — 250 000 км.

Лучшая защита от коррозии и кавитации за счет применения органического пакета присадок, более стабильного при длительных высоких температурных воздействиях.

Минусы: несовместимость с другими жидкостями. Карбоксилатные охлаждающие жидкости нельзя смешивать с другими типами.









— гибридная технология. В своем составе содержат как органические, так и неорганические пакеты ингибиторов коррозии. Состав вобрал в себе лучшие стороны предыдущих. В сочетании с традиционным пакетом присадок, в данной охлаждающей жидкости трудятся и карбоксилатные присадки. Но если смотреть в процентном соотношении, данные жидкости больше относятся к первому типу охлаждающих жидкостей. Органические присадки лишь дополняют его. Пример такого антифриза — FELIX

PROLONGER

.

Плюсы и минусы: однозначным плюсом будет защита для всех типов металлов, лучше, чем у традиционных охлаждающих жидкостей.

Четвертая категория — LOWBRID. В дословном переводе — «малый гибрид». Данный тип разработан для новых целей автопроизводителей: больше сил, больше наддува, меньше расход топлива, меньше вредных выбросов. Увеличения давления наддува ведет к увеличению температурного режима, снижение вредных выбросов также часто делают при увеличении температуры работы (при высоких температурах происходит меньшее количество вредных выбросов). Основа данных жидкостей — карбоксилатный пакет с добавление небольшого количества неорганических присадок.

В завершение хочется сказать, что антифриз — это важная техническая жидкость, которую следует время от времени менять в любой машине согласно регламенту смены.

Вся линейка антифризов Felix полностью соответствует всем требованиям, на которые опираются крупнейшие автопроизводители. Более того, крупные автозаводы (такие как АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛАДА-Ижевск, GM-Uzbekistan, Азия-Авто) использует именно антифриз Felix в качестве первой заливки.