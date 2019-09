Чистокровный «немец» выходит на российский рынок

Выбор моторного масла — популярнейшая тема в автомобильной среде. Предложений много, мнений еще больше. Но если вы решите сделать ставку именно на немецкий продукт, то ROWE — отличный выбор. Потому что это действительно настоящий «немец»!

Настоящий «немец»

Никакой рекламы в этом заявлении не содержится. Просто концерн ROWE MINERALÖLWERK GMBH, основанный в 1995 году, - это действительно истинно немецкое предприятие. Со своим колоритом аутентичности и продукцией со знаком качества Made in Gеrmany.

Материалы по теме Моторное масло: как выбирать и когда менять. Советы экспертов ЗР

Не секрет, что сегодня надпись на товаре «Сделано там-то» уже не вызывает доверия. Натуральное хозяйство давно вымерло. Какой смысл производить всё у себя, если у далекого восточного соседа то же самое можно получить по дешевке? Да и какой современный товар можно при этом изготовить? Конечно, валенки можно свалять и у себя в избушке, но для производства технически сложных товаров нужно сырье, которое с должным качеством производится всего несколькими компаниями в мире. И без них не обойтись.

Взять, к примеру, моторное масло. Для его производства необходимы очень специфические компоненты — базовые масла, присадки с добавками и т. п. Всё это, как правило, закупается на стороне. Вот и получается, что при виде надписи типа Made in Gеrmany современный покупатель давно не ощущает привлекательности Мерседесов былых времен, считавшихся «миллионниками». Он твердо уверовал в то, что в самóй Германии расположена разве что штаб-квартира фирмы, которой принадлежит данный бренд, - а реальное производство при этом находится именно там, о чем все подумали.

Но это не всегда так. И не совсем так.

Действительно, наклеить на свой товар липовый знак качества Made in Germany сегодня несложно — хоть с надписью «Сделано на Марсе». Согласно немецкому законодательству, использовать знак качества Made in Germany могут не все. Простая перепродажа чего-либо плюс прописка в Германии тут не сработают. И даже если сырье, закупаемое на международных рынках, переработать в европейской компании для производства нового продукта, который затем импортировать в Германию и продавать как нечто новое, то такой товар не будет считаться made in Gеrmany. Вообще-то так и должно быть. Иначе, в условиях всеобщей глобализации, можно договориться до того, что все товары отныне являются «космополитами».

Материалы по теме 6 причин масложора (и как с ним бороться)

Настоящее же германское гражданство товару получить нелегко: он признается немецким исключительно в тех случаях, когда ключевые этапы его производства — в том числе основной производственный процесс, благодаря которому товар приобретает определяющие для потребителя характеристики, - осуществляются именно в Германии.

Изюминка концерна ROWE MINERALÖLWERK GMBH — не просто в том, что он немецкий. Гораздо интереснее то, что его основатель и генеральный директор — профессиональный инженер. Поэтому проектировал завод не подрядчик со стороны, а он сам! И если в автомире сегодня принято говорить, что автомобили, мол, нынче делают не инженеры, а маркетологи, то здесь на первом месте именно инженерный подход к решению любых проблем. Пример такого подхода — в организации отопления завода: оно… отсутствует! Зато базовые масла согласно технологии постоянно находятся в подогретом состо­янии — эта же энергия и согревает цеха! Неудивительно, что завод при этом действительно является экологически чистым предприятием.

Самый большой и современный автоматизированный завод в Европе

Само собой, производство и смешивание, являющееся процессом создания «высокотехнологичного продукта», происходят именно в Германии — так же как и окончательный розлив в емкости, поступающие в продажу. Канистры бренда ROWE концерн делает сам — отличный способ отличить бренд от подделки. А поскольку производственный процесс в Германии контролируется немецкими регламентом и законами качества и разработки новых продуктов, концерн ROWE MINERALÖLWERK GMBH содержит собственные лаборатории для входного и выходного контроля. Кстати говоря, помимо моторных масел ассортимент продукции включает охлаждающие, трансмиссионные и гидравлические жидкости, ­промышленные смазочные материалы, а также биомаслá и т. п.

Само собой, компания ROWE имеет юридический адрес в Германии. А свою продукцию она продает как в Германии, так и в 80 странах по всему миру. При этом узнаваемость бренда в самóй Германии составляет аж 25,8 % (по данным немецкого журнала Sport AUTO, издание 12/2018) — это очень высокий показатель.

Особо отметим, что ROWE разрабатывает и производит специальные масла для гоночных автомобилей — ROWE Racing Motor Oil. При этом в проекте ROWE RACING участвуют такие гранды автопрома, как BMW и Pоrsche! Это еще раз подтверждает немецкие корни бренда: немцы всегда любили гоночный спорт.

ROWE гарантирует, что на российский рынок поступают точно такие же продукты, как и на немецкий!

Стандартные вопросы

Материалы по теме 7 вопросов про моторное масло: все, что вы хотели знать

Ссылки на стандарты обычно не действуют на потребителя: мол, про них говорят все, но покупатели в них всё равно ничего не смыслят. В общем-то, так оно и есть, однако поясним: IATF16949 (сокращение от «Международная автомобильная целевая группа») — это отдельный стандарт для поставщиков автомобильных компонентов. Соответствие ему абсолютно необходимо для производителя смазочных материалов, желающего напрямую поставлять свою продукцию мировым автопроизводителям. Отметим, что в состав этой целевой группы входят BMW, VW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford, General Motors, PSA и Renault. Уточнить соответствие продукции ROWE этому стандарту в эпоху интернета несложно, тем более что фирма активно проявляет себя во множестве социальных сетей.

Михаэль Цее (Michael Zehe), основатель и руководитель компании ROWE:

«Мы производим ROWE только на территории Германии»

Что немцу хорошо, то русскому…

Русскому, скорее всего, будет тоже хорошо. Потому что россиянин давно истосковался по настоящим фирменным товарам с честной родословной. Понравятся ему и его автомобилю маслá и прочие товары от ROWE или нет — вопрос другой: окончательное суждение о новом товаре рождается не сразу. Приобрести, испробовать на деле, оценить плюсы и минусы, если таковые найдутся, узнать мнение других — только после этого можно выносить вердикт новинке рынка.

Уточнить любую интересующую информацию можно как на сайте ROWE.COM.RU, так и в наших последующих публикациях.

Впрочем, что немцу хорошо, то и россиянину должно быть GUT!