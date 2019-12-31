Блог Петра Меньших: Haval H6 и Kia Soul — кто больше кроссовер из городских — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Haval H6 и Kia Soul — кто больше кроссовер из городских

Тест проводил осенью, в размокшем от дождя лесу. Признаюсь — это был риск — отправить переднеприводные городские кроссоверы по неизвестной раскисшей дороге.

Haval H6
Haval H6

Haval > H6

Kia Soul
Kia Soul

Kia > Soul

Обновленный Соул и заслуженный боец Н6 не подкачали. Это было приятно  — растерзать почти грузовую колею и потом еще ночевать дома в городе. Тест и правда получился очень подробный: мы даже измеряли багажники и осматривали авто в гараже. И как вы думаете, сможет ли наконец китайский автомобиль побить корейскую новую модель?

Читать и смотреть видео тест здесь… 

Фото: «За рулем»
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