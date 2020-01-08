Блог Петра Меньших: Hyundai Creta против Renault Arkana

На чем ездили советские генсеки: от Ильича до Сергеича

История первого социалистического государства, просуществовавшего без малого три четверти века, — это и история автомобилей, на которых ездили главы Советской России, а затем СССР. В нашей фотоподборке вспоминаем наиболее знаковые из них.