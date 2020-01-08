Блог Петра Меньших: Hyundai Creta против Renault Arkana — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Hyundai Creta против Renault Arkana

После первой презентационной волны Арканы я взял на тест Крету — очень уж хотелось сравнить лидера рынка с амбициозным новичком.

Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Я взял на тест очень близкие по содержанию и цене полноприводные Аркану и Крету, прогнал их по всему арсеналу придуманных лично мною заданий. И как вы думаете, кто смеялся последним? Конечно, я! 

Обо всех подробностях читайте и смотрите на видео здесь.

Фото: «За рулем»
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (10)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...