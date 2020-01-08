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Сегодня, в
8:14
Кемпер-автоприцеп: всё компактно и всё под рукой
Перед вами новый Camp Rover — он небольшой, тем не менее в нем целых четыре спальных места!
Вчера, в
8:10
Этот водитель оставил двигатель и собаку наедине... Больше он так не сделает!
Наверняка владелец автомобиля из Китая хорошо усвоил, что не стоит оставлять четвероногого друга в работающей машине.
6
января
Да что она творит: заправляется бензином в полиэтиленовый пакет?!
Курьез опасной ситуации заключался в том, что пакет к тому же оказался дырявым!
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Перcона
Сегодня, в
10:30
На чем ездили советские генсеки: от Ильича до Сергеича
История первого социалистического государства, просуществовавшего без малого три четверти века, — это и история автомобилей, на которых ездили главы Советской России, а затем СССР. В нашей фотоподборке вспоминаем наиболее знаковые из них.
Сегодня, в
10:00
Мотор V12 с автоматом — были и такие грузовики в СССР!
По масштабам производства грузовиков Советский Союз занимал одно из ведущих мест в мире.
Сегодня, в
6:00
Проверено «За рулем»: автоодеяло
Зимой двигатель автомобиля медленно прогревается и быстро остывает. Эксперт изучил один из методов борьбы с теплопотерями.
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Автопутешествие
Сегодня, в
10:40
Блог Петра Меньших: Hyundai Creta против Renault Arkana
После первой презентационной волны Арканы я взял на тест Крету — очень уж хотелось сравнить лидера рынка с амбициозным новичком.
5
января
Opel Corsa — ждать ли в России?
В отличие от предыдущей Корсы, авторские права на которую принадлежат концерну General Motors, новую можно выпускать и у нас — например, на калужском заводе PSA.
2
января
Блог Петра Меньших: Haval H6 и Kia Soul — кто больше кроссовер из городских
Тест проводил осенью, в размокшем от дождя лесу. Признаюсь: это был риск — отправить переднеприводные городские кроссоверы по неизвестной раскисшей дороге.
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