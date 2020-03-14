Блог Петра Меньших: Chery Tiggo 8 или Skoda Kodiaq?

Когда я первый раз увидел семиместный Тигго 8 на закрытом показе, не смог сдержать похвалы. Ну правда, здорово выглядит и внутри, и снаружи. Но все познается в сравнении, а лучше в движении.