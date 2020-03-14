Блог Петра Меньших: Chery Tiggo 8 или Skoda Kodiaq? — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Chery Tiggo 8 или Skoda Kodiaq?

Когда я первый раз увидел семиместный Тигго 8 на закрытом показе, не смог сдержать похвалы. Ну правда, здорово выглядит и внутри, и снаружи. Но все познается в сравнении, а лучше в движении.

Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8

Chery > Tiggo 8

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Skoda > Kodiaq

В те же дни был представлен Шкода Карок по аналогичной цене 1,7 млн. Но у китайца на один ряд сидений больше, значит он замахивается на Кодиак. Беру Кодиак, но Карок держу в уме.

О том как прошло сравнение, читать и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»
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