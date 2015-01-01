Самое слабое звено! Правильно смазываем цепь

Многим кажется, что цепь на мотоцикле, велосипеде или дачной технике не требует особого ухода — достаточно иногда чистить и смазывать ее. Но если смазывать чем под руку попадется, так будет казаться до первого ремонта.

Представим ситуацию — вы достали мотоцикл из гаража в начале сезона и решили прокатиться по городу. Останавливаетесь на светофоре, стартуете, поворачиваете — и цепь обрывается. Мотоцикл падает, на корпусе трещина. (Хорошо, если не у вас в ноге.)

Ошибиться в уходе за цепью слишком легко, поэтому мы все и ошибаемся. Лишний раз чистить и смазывать ее — долгая и грязная работа, заниматься которой всегда неохота. Гораздо легче поддаться соблазну и пойти легким (но неправильным) путем — периодически растирать густую смазку, а в качестве очистителя использовать жидкое моющее средство. Тем более что проблема решается: скрип пропал — значит, все в порядке. Однако с этого момента начинается то, что со временем приводит к дорогому ремонту: накапливается грязь, которая рано или поздно разрушит цепь.

Похожая ситуация может произойти и с велосипедом. Представьте, что вы решили выехать за город. Цепь никто не смазывал с момента покупки, да и вы едете в наушниках, так что вам все равно, скрипит она или нет. Ну а если цепь оборвалась, а мастерских в округе нет?.. А если такое случится, когда на велосипеде едет ребенок?..

Почему цепь обрывается

Цепной привод чаще всего ставят на мотоциклы, велосипеды и сельхозтехнику. И не зря — ведь цепи легкие, и их можно адаптировать для техники любого размера. Да и стоят цепи вместе со звездами дешевле, чем карданный или ременной привод.

Главный минус цепи в том, что это движущийся и открытый механизм. Если на ней не будет смазки, то ее звенья и втулки начнут тереться друг о друга и со временем износятся. А если смазка окажется липкой, то она притянет грязь, которая тоже станет изнашивать цепь: она растянется, начнет проскакивать на звездах или вообще порвется.

Вывод: цепь должна быть в смазке, но при этом оставаться чистой. Добиться этого можно двумя способами:

Установить автоматический смазчик цепи на мотоцикл. Такая система стоит от 7 тыс. до 12 тыс. рублей. Она всегда будет смазывать цепь — однако на смазку будет налипать грязь, особенно если часто ездить по песку и земле.

Регулярно чистить и смазывать цепь вручную. Этот способ требует времени, но это дешевле и не так муторно, как кажется.

Как почистить цепь

Вы можете почистить цепь с помощью неагрессивных растворителей — уайт-спирита или керосина. Но тогда вам придется чистить цепь щеткой, чтобы вытолкнуть из звеньев грязь и остатки старой смазки. Другой вариант — снять цепь и искупать ее в растворителе. Обе процедуры требуют времени и технической подготовки, ведь не каждый знает, как снять цепь.

Удобнее использовать специальный очиститель для цепи в виде аэрозоля. Встряхните баллон и направьте струю на звенья — так она вытолкнет грязь и старую смазку.

Пройдитесь аэрозолем по всей цепи и дождитесь, когда остатки очистителя стекут вниз. Затем протрите цепь тряпкой, а когда цепь высохнет, нанесите смазку. Обязательно дождитесь полного высыхания — иначе остатки очистителя растворят смазку и цепь останется сухой.

Чем и как смазать цепь

Кажется, что смазать цепь — дело двух секунд. Берем любую техническую смазку, наносим ее на звенья — и готово. Но не каждая смазка подойдет для открытых приводных цепей. Например, густые смазки вроде литола или солидола предназначены для закрытых механизмов, которые защищены от пыли и грязи. Цепь же находится снаружи — после литола она будет собирать в два-три раза больше пыли, что ускорит ее износ.

Для открытых цепей подходят только нелипкие смазки. Такая есть, например, у ASTROhim. Она создаст на поверхности стойкую к солям и воде смазывающую пленку и защитит цепь от чрезмерного износа. Не забудьте хорошенько потрясти баллон перед использованием.

После использования нелипкой смазки звенья и сальники изнашиваются меньше, а цепь и звезды можно менять реже.

Полезная фишка: смазка для цепи у ASTROHim синего цвета. Это поможет увидеть, куда ее уже нанесли.

В общем и целом уход за цепью не требует больших усилий и не представляет сложностей. Достаточно хорошо очистить цепь и нанести смазку. Главное — делать это вовремя. Частота зависит от условий эксплуатации техники.

Когда снова чистить и смазывать цепь

В идеале цепь нужно чистить и смазывать регулярно — все зависит от того, где и как вы использовали технику. Чем больше грязи на дороге, тем раньше вам нужно будет чистить цепь. Особенно если на нее попала вода. Главный индикатор грязной цепи — хруст, свист и другие неприятные звуки. Но лучше чистить цепь до того, как она начнет «свистеть».

Например, на мотоцикле цепь нужно чистить каждые 500–1000 км езды по сухому асфальту. Если вы катаетесь по земле и песку, цепь придется чистить чаще. А если попали под дождь, то придется доставать очиститель и смазку сразу после поездки.

Цепь можно чистить и реже. Но помните, что при таком подходе она износится быстрее. В лучшем случае вы раньше купите новую цепь и звезды. В худшем — внезапный обрыв цепи. Если регулярно чистить цепь и использовать смазку, то цепи хватит на 20–30 тыс. км езды.