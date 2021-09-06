Haval Jolion, Geely Coolray, Renault Arkana - тест в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Renault Arkana, Geely Coolray и Haval Jolion, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
Не бей лежачего!
По традиции все тестовые машины мы прогнали через тарированный «лежачий полицейский».
Первым «к снаряду» подошел Coolray. При 40 км/ч он преодолел «копа» с громыханием и тряской. Жестко! При 60 км/ч передняя ось прошла препятствие безболезненно, а вот задняя чуть не подлетела, что заставило напрячься. При 80 км/ч всё проходит ровно и беспроблемно.
Jolion при 40 км/ч трясет меньше, при 60 — примерно так же, как Coolray, разве что заднюю ось подкидывает не так явно. При 80 км/ч преимущество в комфорте уже за Geely.
Но на фоне Арканы это всё мышиная возня — Renault пролетает через «лежачего», как на ковре-самолете. Вот явный лидер по комфорту и энергоемкости подвески.
Почем запчасти?
Мы поинтересовались у дилеров наличием и стоимостью некоторых запчастей. На Jolion пока почти всё есть в наличии. Цены на детали — самые доступные в трио. На Аркану большинство деталей в наличии, но цены очень высокие. Стоимость ремонта Кулрея тоже будет кусаться, причем на момент подготовки статьи многих кузовных деталей не было на складе: срок доставки — 1,5–2 месяца.
|
|
Geely Coolray
|
Haval Jolion
|
Renault Arkana
|
Левая передняя светодиодная фара
|
91 570
|
57 465
|
52 000
|
Передний бампер
|
11 192*
|
23 739
|
40 000
|
Капот
|
69 592*
|
34 530
|
51 000
|
Переднее левое крыло
|
16 074*
|
11 670
|
24 000
|
Лобовое стекло
|
34 694*
|
40 900**
|
43 000**
|
Передние тормозные диски
|
8 571
|
15 000*
|
11 300
|
Компрессор кондиционера
|
102 385
|
42 850
|
83 000*
|
Задний бампер
|
15 408
|
13 680
|
26 000
* Детали нет в наличии на центральном складе. Срок доставки — 1,5–2 месяца.
** С электрообогревом.
Стоимость техобслуживания
Все знают, что у китайских машин невысокая ликвидность — они теряют в цене быстрее одноклассников из Кореи, Японии и Европы. Однако есть еще один неприятный аспект: стоимость техобслуживания. Расходы на содержание (особенно Кулрея!) отнюдь не детские.
Geely Coolray
- ТО-1 (10 000 км) 14 994 ₽
- ТО-2 (20 000 км) 21 488 ₽
- ТО-3 (30 000 км) 20 235 ₽
- ТО-4 (40 000 км) 31 462 ₽
- ТО-5 (50 000 км) 14 994 ₽
- ТО-6 (60 000 км) 25 421 ₽
Haval Jolion
- ТО-1 (10 000 км) 9198 ₽
- ТО-2 (25 000 км) 13 577 ₽
- ТО-3 (40 000 км) 11 025 ₽
- ТО-4 (55 000 км) 13 577 ₽
Renault Arkana
- ТО-1 (15 000 км) 12 900 ₽
- ТО-2 (30 000 км) 14 200 ₽
- ТО-3 (45 000 км) 18 300 ₽
- ТО-4 (60 000 км) 23 500 ₽
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
GEELY COOLRAY
|
HAVAL JOLION
|
RENAULT ARKANA
|
Снаряженная / полная масса
|
1415 / 1715 кг
|
1445 / 1765 кг
|
1471 / 1926 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,4 с
|
9,8 с
|
10,2 с
|
Максимальная скорость
|
190 км/ч
|
185 км/ч
|
191 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 45 л
|
АИ-92, АИ-95 / 55 л
|
АИ-92, АИ-95 / 50 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
7,8 / 5,4 / 6,4 л /100 км
|
10,4 / 6,7 / 8,1 л / 100 км
|
9,1 / 6,0 / 7,1 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р3 / 12
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1477 см³
|
1497 см³
|
1332 см³
|
Мощность
|
110 кВт/150 л.с. при 5500 об/мин
|
105 кВт/143 л.с. при 5600–6000 об/мин
|
110 кВт/150 л.с. при 5250 об/мин
|
Крутящий момент
|
255 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
210 Н·м при 2000–4400 об/мин
|
250 Н·м при 1700 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
P7
|
P7
|
CVT
|
Передаточные числа:
|
3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / 2,91
|
3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60
|
2,63–0,38 / 1,96
|
Главная передача
|
4,65 / 3,44
|
4,73 / 3,94
|
5,69
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая поперечная балка
|
McPherson / упругая поперечная балка
|
McPherson / упругая поперечная балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / барабанные
|
Шины
|
215/55 R18
|
225/55 R18
|
215/60 R17
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
GEELY COOLRAY
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
92
|
HAVAL JOLION
|
15 000 км* или 12 месяцев
|
3 года или 150 000 км
|
101
|
RENAULT ARKANA
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
150
* ТО-1 проводится при 10 000 км. Дальнейший интервал — 15 000 км.
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ
|
|
Geely Coolray
|
Haval Jolion
|
Renault Arkana
|
Просвет
|
a
|
190 мм
|
165 мм
|
205 мм
|
b
|
190 мм
|
185 мм
|
220 мм
|
c
|
205 мм
|
205 мм
|
240 мм
|
Угол
|
α
|
21,5°
|
20,0°
|
22,5°
|
β
|
31,0°
|
29,5°
|
27,0°
|
γ
|
16,5°
|
15,5°
|
18,5°
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
|
|
GEELY COOLRAY
|
HAVAL JOLION
|
RENAULT ARKANA
|
Капот
|
170–190
|
120–135
|
135–155
|
Крыло переднее
|
165–190
|
110–120
|
165–175
|
Крыло заднее
|
165–180
|
115–125
|
160–170
|
Дверь передняя
|
160–175
|
110–140
|
140–155
|
Дверь задняя
|
155–190
|
120–130
|
145–160
|
Дверь багажника
|
145–155
|
120–130
|
130–145
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
GEELY COOLRAY
|
HAVAL JOLION
|
RENAULT ARKANA
|
Рабочее место водителя
|
Больше всего понравилось сиденье Кулрея — оно едва ли не лучшее в сегменте. За эргономику наименьший балл получает Jolion: тесный педальный узел, руль не регулируется по вылету. Haval реабилитируется в обзорности — из конкурентов окружающую действительность видно не так хорошо.
|
Сиденье
|
9
|
8
|
8
|
Органы управления
|
9
|
8
|
9
|
Обзор
|
8
|
9
|
8
|
Салон
|
Что по простору, что по оборудованию лидирует Jolion — он воспринимается как кроссовер классом выше. Самое же бедное оснащение предлагает Arkana. Для пассажиров второго ряда опять-таки предпочтительнее Jolion. Места навалом! По объему багажника нет равных Аркане: преимущество более чем в сто литров.
|
Передняя часть
|
9
|
10
|
8
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
8
|
Багажник
|
8
|
8
|
9
|
Ходовые качества
|
Разгонная динамика — главный козырь Кулрея. При параллельном старте он уверенно обходит одноклассников. Jolion — самый неспешный. Тормоза Geely оценили пониже — слишком уж большое усилие надо прикладывать к педали. Управляемость Кулрея понравилась больше — выше запас устойчивости.
|
Динамика
|
10
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
9
|
9
|
Управляемость
|
9
|
8
|
8
|
Комфорт
|
По акустическому комфорту Coolray с Арканой отстают от Джолиона — многовато раздражителей. В плавности хода и энергоемкости подвески нет равных Аркане. А вот за микроклимат Renault и Geely оценили ниже — у них нет раздельного климат-контроля.
|
Шум
|
8
|
9
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
8
|
9
|
Климат
|
8
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
По «геометрии» Arkana недосягаема для соперников. Jolion разочаровал скромным клиренсом — всего 165 мм. По количеству дилеров Renault в полтора раза опережает китайских соперников, но те заманивают более длинной гарантией. За эксплуатацию «китайцам» снизили балл — из-за отсутствия полноразмерной запаски.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
7
|
9
|
Сервис
|
8
|
8
|
9
|
Эксплуатация
|
7
|
7
|
8
|
Общая оценка
|
8,33
|
8,33
|
8,53
- Мы точно знаем, что нужно автолюбителю, и предлагаем это на лучших условиях. Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов!
- Выбираете универсальный автомобиль на каждый день? В помощь вам автомобильный багажник на крышу от отечественного производителя LUX.
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.