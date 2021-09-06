Haval Jolion, Geely Coolray, Renault Arkana - тест в цифрах

Не бей лежачего!

По традиции все тестовые машины мы прогнали через тарированный «лежачий полицейский».





Первым «к снаряду» подошел Coolray. При 40 км/ч он преодолел «копа» с громыханием и тряской. Жестко! При 60 км/ч передняя ось прошла препятствие безболезненно, а вот задняя чуть не подлетела, что заставило напрячься. При 80 км/ч всё проходит ровно и беспроблемно.





Jolion при 40 км/ч трясет меньше, при 60 — примерно так же, как Coolray, разве что заднюю ось подкидывает не так явно. При 80 км/ч преимущество в комфорте уже за Geely.





Но на фоне Арканы это всё мышиная возня — Renault пролетает через «лежачего», как на ковре-самолете. Вот явный лидер по комфорту и энергоемкости подвески.

Почем запчасти?

Мы поинтересовались у дилеров наличием и стоимостью некоторых запчастей. На Jolion пока почти всё есть в наличии. Цены на детали — самые доступные в трио. На Аркану большинство деталей в наличии, но цены очень высокие. Стоимость ремонта Кулрея тоже будет кусаться, причем на момент подготовки статьи многих кузовных деталей не было на складе: срок доставки — 1,5–2 месяца.

Geely Coolray Haval Jolion Renault Arkana Левая передняя светодиодная фара 91 570 57 465 52 000 Передний бампер 11 192* 23 739 40 000 Капот 69 592* 34 530 51 000 Переднее левое крыло 16 074* 11 670 24 000 Лобовое стекло 34 694* 40 900** 43 000** Передние тормозные диски 8 571 15 000* 11 300 Компрессор кондиционера 102 385 42 850 83 000* Задний бампер 15 408 13 680 26 000

* Детали нет в наличии на центральном складе. Срок доставки — 1,5–2 месяца.

** С электрообогревом.





Стоимость техобслуживания

Все знают, что у китайских машин невысокая ликвидность — они теряют в цене быстрее одноклассников из Кореи, Японии и Европы. Однако есть еще один неприятный аспект: стоимость техобслуживания. Расходы на содержание (особенно Кулрея!) отнюдь не детские.





Geely Coolray

ТО-1 (10 000 км) 14 994 ₽

14 994 ₽ ТО-2 (20 000 км) 21 488 ₽

21 488 ₽ ТО-3 (30 000 км) 20 235 ₽

20 235 ₽ ТО-4 (40 000 км) 31 462 ₽

31 462 ₽ ТО-5 (50 000 км) 14 994 ₽

14 994 ₽ ТО-6 (60 000 км) 25 421 ₽

Haval Jolion

ТО-1 (10 000 км) 9198 ₽

9198 ₽ ТО-2 (25 000 км) 13 577 ₽

13 577 ₽ ТО-3 (40 000 км) 11 025 ₽

11 025 ₽ ТО-4 (55 000 км) 13 577 ₽

Renault Arkana

ТО-1 (15 000 км) 12 900 ₽

12 900 ₽ ТО-2 (30 000 км) 14 200 ₽

14 200 ₽ ТО-3 (45 000 км) 18 300 ₽

18 300 ₽ ТО-4 (60 000 км) 23 500 ₽





ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

GEELY COOLRAY HAVAL JOLION RENAULT ARKANA Снаряженная / полная масса 1415 / 1715 кг 1445 / 1765 кг 1471 / 1926 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,4 с 9,8 с 10,2 с Максимальная скорость 190 км/ч 185 км/ч 191 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 45 л АИ-92, АИ-95 / 55 л АИ-92, АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 7,8 / 5,4 / 6,4 л /100 км 10,4 / 6,7 / 8,1 л / 100 км 9,1 / 6,0 / 7,1 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р3 / 12 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1477 см³ 1497 см³ 1332 см³ Мощность 110 кВт/150 л.с. при 5500 об/мин 105 кВт/143 л.с. при 5600–6000 об/мин 110 кВт/150 л.с. при 5250 об/мин Крутящий момент 255 Н·м при 1500–4000 об/мин 210 Н·м при 2000–4400 об/мин 250 Н·м при 1700 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач P7 P7 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / з.х. 3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / 2,91 3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 2,63–0,38 / 1,96 Главная передача 4,65 / 3,44 4,73 / 3,94 5,69 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая поперечная балка McPherson / упругая поперечная балка McPherson / упругая поперечная балка Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / барабанные Шины 215/55 R18 225/55 R18 215/60 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры GEELY COOLRAY 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 92 HAVAL JOLION 15 000 км* или 12 месяцев 3 года или 150 000 км 101 RENAULT ARKANA 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 150

* ТО-1 проводится при 10 000 км. Дальнейший интервал — 15 000 км.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ

Geely Coolray Haval Jolion Renault Arkana Просвет a 190 мм 165 мм 205 мм b 190 мм 185 мм 220 мм c 205 мм 205 мм 240 мм Угол α 21,5° 20,0° 22,5° β 31,0° 29,5° 27,0° γ 16,5° 15,5° 18,5°

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

GEELY COOLRAY HAVAL JOLION RENAULT ARKANA Капот 170–190 120–135 135–155 Крыло переднее 165–190 110–120 165–175 Крыло заднее 165–180 115–125 160–170 Дверь передняя 160–175 110–140 140–155 Дверь задняя 155–190 120–130 145–160 Дверь багажника 145–155 120–130 130–145



ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель GEELY COOLRAY HAVAL JOLION RENAULT ARKANA Рабочее место водителя Больше всего понравилось сиденье Кулрея — оно едва ли не лучшее в сегменте. За эргономику наименьший балл получает Jolion: тесный педальный узел, руль не регулируется по вылету. Haval реабилитируется в обзорности — из конкурентов окружающую действительность видно не так хорошо. Сиденье 9 8 8 Органы управления 9 8 9 Обзор 8 9 8 Салон Что по простору, что по оборудованию лидирует Jolion — он воспринимается как кроссовер классом выше. Самое же бедное оснащение предлагает Arkana. Для пассажиров второго ряда опять-таки предпочтительнее Jolion. Места навалом! По объему багажника нет равных Аркане: преимущество более чем в сто литров. Передняя часть 9 10 8 Задняя часть 8 9 8 Багажник 8 8 9 Ходовые качества Разгонная динамика — главный козырь Кулрея. При параллельном старте он уверенно обходит одноклассников. Jolion — самый неспешный. Тормоза Geely оценили пониже — слишком уж большое усилие надо прикладывать к педали. Управляемость Кулрея понравилась больше — выше запас устойчивости. Динамика 10 8 9 Тормоза 8 9 9 Управляемость 9 8 8 Комфорт По акустическому комфорту Coolray с Арканой отстают от Джолиона — многовато раздражителей. В плавности хода и энергоемкости подвески нет равных Аркане. А вот за микроклимат Renault и Geely оценили ниже — у них нет раздельного климат-контроля. Шум 8 9 8 Плавность хода 8 8 9 Климат 8 9 8 Приспособленность к России По «геометрии» Arkana недосягаема для соперников. Jolion разочаровал скромным клиренсом — всего 165 мм. По количеству дилеров Renault в полтора раза опережает китайских соперников, но те заманивают более длинной гарантией. За эксплуатацию «китайцам» снизили балл — из-за отсутствия полноразмерной запаски. Геометрическая проходимость 8 7 9 Сервис 8 8 9 Эксплуатация 7 7 8 Общая оценка 8,33 8,33 8,53

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