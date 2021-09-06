Haval Jolion, Geely Coolray, Renault Arkana — тест в цифрах — журнал За рулем

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Haval Jolion, Geely Coolray, Renault Arkana - тест в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания переднеприводных кроссоверов и подготовили подробный технический справочник по ним.

Материалы по теме
Кроссоверы за 1,6 млн — большой тест «За рулем»

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Renault Arkana, Geely Coolray и Haval Jolion, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Не бей лежачего!

По традиции все тестовые машины мы прогнали через тарированный «лежачий полицейский».


Первым «к снаряду» подошел Coolray. При 40 км/ч он преодолел «копа» с громыханием и тряской. Жестко! При 60 км/ч передняя ось прошла препятствие безболезненно, а вот задняя чуть не подлетела, что заставило напрячься. При 80 км/ч всё проходит ровно и беспроблемно.


Jolion при 40 км/ч трясет меньше, при 60 — примерно так же, как Coolray, разве что заднюю ось подкидывает не так явно. При 80 км/ч преимущество в комфорте уже за Geely.


Но на фоне Арканы это всё мышиная возня — Renault пролетает через «лежачего», как на ковре-самолете. Вот явный лидер по комфорту и энергоемкости подвески.

Почем запчасти?

Мы поинтересовались у дилеров наличием и стоимостью некоторых запчастей. На Jolion пока почти всё есть в наличии. Цены на детали — самые доступные в трио. На Аркану большинство деталей в наличии, но цены очень высокие. Стоимость ремонта Кулрея тоже будет кусаться, причем на момент подготовки статьи многих кузовных деталей не было на складе: срок доставки — 1,5–2 месяца.

Geely Coolray

Haval Jolion

Renault Arkana

Левая передняя светодиодная фара

91 570

57 465

52 000

Передний бампер

11 192*

23 739

40 000

Капот

69 592*

34 530

51 000

Переднее левое крыло

16 074*

11 670

24 000

Лобовое стекло

34 694*

40 900**

43 000**

Передние тормозные диски

8 571

15 000*

11 300

Компрессор кондиционера

102 385

42 850

83 000*

Задний бампер

15 408

13 680

26 000

* Детали нет в наличии на центральном складе. Срок доставки — 1,5–2 месяца.
** С электрообогревом.


Haval Jolion, Geely Coolray, Renault Arkana — тест в цифрах

Стоимость техобслуживания

Все знают, что у китайских машин невысокая ликвидность — они теряют в цене быстрее одноклассников из Кореи, Японии и Европы. Однако есть еще один неприятный аспект: стоимость техобслуживания. Расходы на содержание (особенно Кулрея!) отнюдь не детские.



Geely Coolray

  • ТО-1 (10 000 км) 14 994 ₽
  • ТО-2 (20 000 км) 21 488 ₽
  • ТО-3 (30 000 км) 20 235 ₽
  • ТО-4 (40 000 км) 31 462 ₽
  • ТО-5 (50 000 км) 14 994 ₽
  • ТО-6 (60 000 км) 25 421 ₽

Haval Jolion

  • ТО-1 (10 000 км) 9198 ₽
  • ТО-2 (25 000 км) 13 577 ₽
  • ТО-3 (40 000 км) 11 025 ₽
  • ТО-4 (55 000 км) 13 577 ₽

Renault Arkana

  • ТО-1 (15 000 км) 12 900 ₽
  • ТО-2 (30 000 км) 14 200 ₽
  • ТО-3 (45 000 км) 18 300 ₽
  • ТО-4 (60 000 км) 23 500 ₽


ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

GEELY COOLRAY

HAVAL JOLION

RENAULT ARKANA

Снаряженная / полная масса

1415 / 1715 кг

1445 / 1765 кг

1471 / 1926 кг

Время разгона 0–100 км/ч

8,4 с

9,8 с

10,2 с

Максимальная скорость

190 км/ч

185 км/ч

191 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 45 л

АИ-92, АИ-95 / 55 л

АИ-92, АИ-95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

7,8 / 5,4 / 6,4 л /100 км

10,4 / 6,7 / 8,1 л / 100 км

9,1 / 6,0 / 7,1 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р3 / 12

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1477 см³

1497 см³

1332 см³

Мощность

110 кВт/150 л.с. при 5500 об/мин

105 кВт/143 л.с. при 5600–6000 об/мин

110 кВт/150 л.с. при 5250 об/мин

Крутящий момент

255 Н·м при 1500–4000 об/мин

210 Н·м при 2000–4400 об/мин

250 Н·м при 1700 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

P7

P7

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / з.х.

3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / 2,91

3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60

2,63–0,38 / 1,96

Главная передача

4,65 / 3,44

4,73 / 3,94

5,69

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая поперечная балка

McPherson / упругая поперечная балка

McPherson / упругая поперечная балка

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / барабанные

Шины

215/55 R18

225/55 R18

215/60 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

GEELY COOLRAY

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

92

HAVAL JOLION

15 000 км* или 12 месяцев

3 года или 150 000 км

101

RENAULT ARKANA

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

150

* ТО-1 проводится при 10 000 км. Дальнейший интервал — 15 000 км.


ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ

Geely Coolray

Haval Jolion

Renault Arkana

Просвет

a

190 мм

165 мм

205 мм

b

190 мм

185 мм

220 мм

c

205 мм

205 мм

240 мм

Угол

α

21,5°

20,0°

22,5°

β

31,0°

29,5°

27,0°

γ

16,5°

15,5°

18,5°

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

GEELY COOLRAY

HAVAL JOLION

RENAULT ARKANA

Капот

170–190

120–135

135–155

Крыло переднее

165–190

110–120

165–175

Крыло заднее

165–180

115–125

160–170

Дверь передняя

160–175

110–140

140–155

Дверь задняя

155–190

120–130

145–160

Дверь багажника

145–155

120–130

130–145


ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

GEELY COOLRAY

HAVAL JOLION

RENAULT ARKANA

Рабочее место водителя

Больше всего понравилось сиденье Кулрея — оно едва ли не лучшее в сегменте. За эргономику наименьший балл получает Jolion: тесный педальный узел, руль не регулируется по вылету. Haval реабилитируется в обзорности — из конкурентов окружающую действительность видно не так хорошо.

Сиденье

9

8

8

Органы управления

9

8

9

Обзор

8

9

8

Салон

Что по простору, что по оборудованию лидирует Jolion — он воспринимается как кроссовер классом выше. Самое же бедное оснащение предлагает Arkana. Для пассажиров второго ряда опять-таки предпочтительнее Jolion. Места навалом! По объему багажника нет равных Аркане: преимущество более чем в сто литров.

Передняя часть

9

10

8

Задняя часть

8

9

8

Багажник

8

8

9

Ходовые качества

Разгонная динамика — главный козырь Кулрея. При параллельном старте он уверенно обходит одноклассников. Jolion — самый неспешный. Тормоза Geely оценили пониже — слишком уж большое усилие надо прикладывать к педали. Управляемость Кулрея понравилась больше — выше запас устойчивости.

Динамика

10

8

9

Тормоза

8

9

9

Управляемость

9

8

8

Комфорт

По акустическому комфорту Coolray с Арканой отстают от Джолиона — многовато раздражителей. В плавности хода и энергоемкости подвески нет равных Аркане. А вот за микроклимат Renault и Geely оценили ниже — у них нет раздельного климат-контроля.

Шум

8

9

8

Плавность хода

8

8

9

Климат

8

9

8

Приспособленность к России

По «геометрии» Arkana недосягаема для соперников. Jolion разочаровал скромным клиренсом — всего 165 мм. По количеству дилеров Renault в полтора раза опережает китайских соперников, но те заманивают более длинной гарантией. За эксплуатацию «китайцам» снизили балл — из-за отсутствия полноразмерной запаски.

Геометрическая проходимость

8

7

9

Сервис

8

8

9

Эксплуатация

7

7

8

Общая оценка

8,33

8,33

8,53



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