Когда мы говорим об инновациях в автопроме, оптика незаслуженно уходит на второй план, хотя это одна из важнейших систем безопасности автомобиля. Уже через несколько лет фары могут массово использовать компьютерное зрение, а зеркала заднего вида — и вовсе исчезнуть. Рассказываем, как эволюционировала автооптика и какой она станет буквально завтра.

От керосина до лазера

Автомобильная оптика прошла большой путь: от керосиновых габаритных огней до лазерных фар. Источник света со временем тоже менялся. Сначала это были стандартные лампы накаливания, после них бал долго правил его величество галоген. На стыке тысячелетий популярность начал приобретать ксенон, который становился все более доступным. Но и он не стал последней точкой в эволюции автомобильных фар — на смену пришли светодиоды. В отличие от ксенона и галогена, которые сильно нагреваются и выходят из строя и сжигают сетчатку водителям на встречке, светодиоды почти не выделяют тепло.

Последний писк моды в автосвете — лазерные фары, которые умеют концентрировать световой пучок, чтобы не слепить водителей встречных автомобилей. В отличие от светодиодов, они светят вдвое дальше (600 метров против 300) и потребляют меньше энергии.

Максимальная адаптация под встречку и пешеходов

Поначалу адаптивные фары должны были менять направление света только при повороте руля, чтобы не ослеплять водителя встречного автомобиля. Для этого в блок фары встроили электрический сервопривод, который включался при повороте рулевого колеса.

Но со временем технология начала обрастать новыми функциями вроде привязки к системе курсовой устойчивости — так электромотор не сходит с ума на скользкой дороге. Также добавили возможность регулирования фары не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной — для тех случаев, когда автомобиль едет в гору.

Пиком современных технологий на текущий момент являются фары, которые могут заливать светом дорогу посегментно — например, убирая из зоны освещения встречный транспорт или лица пешеходов. Не обошлось без компьютерного зрения — сначала датчики улавливают встречный автомобиль, а потом алгоритмы выключают те сегменты диодов, которые светят в его области. Некоторые современные матричные светодиодные системы сами высвечивают отдельным лучом пешехода на обочине или лося, выскочившего на дорогу.

Киберпанк, который может стать реальностью

Автомобильные концепты иногда кажутся нам чем-то безумным, но в большинстве своем они отражают видение автомобилей будущего. То, что выглядит невозможным, через 10–20 лет вполне может стать стандартом.

Фары-дроны. Летающие прожекторы сопровождают автомобиль по ходу движения, а на бездорожье подсвечивают сложные участки, на которые нужно обратить внимание. Звучит довольно необычно, но концепт такого электрического внедорожника был представлен еще два года назад.

Фары-экраны. Матричные треугольные светодиоды, по факту, образуют экран, который может визуализировать информацию в любом цвете по сегментам. И из таких сегментов можно собрать фигуры. Например, фары могут стать похожими на глаза: делаем более угловатую фигуру — принимаем хищный облик, более широкую — вполне миролюбивый.

Фары-проекторы. Передние фары смогут проецировать разметку на дорогу, а задние — нарисовать траекторию движения для парковки задним ходом. Реальные поездки могут стать сильно похожими на ту картинку, которую мы видим в популярных гоночных играх.

Используя фары-проекторы, водитель сможет проецировать на стену контент наподобие фильмов или видеоигр. Компьютерная начинка современных электрокаров позволяет запускать такие требовательные игры, как Cyberpunk 2077. Фантастам и футурологам прошлого века такое даже не снилось.

Полный отказ от фар. Представьте, что лобовое стекло вашего автомобиля — это один большой экран, который при наступлении темноты начинает подсвечивать дорожную обстановку так, будто за окном день. Все данные он получает с сенсоров снаружи, а нейросеть дополняет дорожную обстановку так, если бы это был день. Да-да, такие концепты тоже уже есть, а у наклеек «иду по приборам» появится новое значение.

Больше никаких слепых зон

Почти всем знакома такая ситуация: движешься в потоке и хочешь перестроиться в соседний ряд. Что мы делаем в такой ситуации? Проверяем зеркала, включаем поворотник и начинаем перестроение. Но тут откуда-то сзади слышно в лучшем случае сигнал гудка соседа по потоку, а в худшем — звук удара об него же. Ситуация стандартная, поэтому автомобильные инженеры придумали элегантное решение.

Они установили в задние крылья ультразвуковые датчики вроде парктроников, которые постоянно мониторят зону условного угла автомобиля. Если водитель решит перестроиться, когда в этой зоне есть другой автомобиль, то система даст о себе знать — обычно это звуковой или световой сигнал. Современные производители пошли дальше и стали утяжелять руль, чтобы водитель не начал перестроение в опасный момент.

Инженеры Hyundai и вовсе расширили диапазон сенсоров на несколько длин автомобиля назад. Это нужно для отслеживания скорости автомобилей на соседних полосах. С помощью этой информации система может отчасти предсказать поведение других автомобилей и предупредить об автомобиле в мертвой зоне еще до его появления.

Как бы то ни было, прогресс очевиден: фары от простых лампочек уже прошли путь до камер, датчиков и компьютерного зрения. Все изменения призваны увеличить безопасность на дорогах, поэтому вполне возможно, что уже в скором времени ДТП в ночное время станет меньше.