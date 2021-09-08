Для любимого ребенка родителям ничего не жалко: модная одежда, здоровое питание, лучшие сады и школы, творческие кружки и спортивные секции — главное, чтобы ребенок вырос здоровым, культурным, образованным человеком.

Увы, порой родители забывают про еще одну важную для ребенка вещь — детское удерживающее устройство (ДУУ) или, попросту, автокресло, которое поможет сохранить жизнь и здоровье ребенка в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Отговорок от использования этого полезного устройства можно услышать множество: мама держит ребенка на руках, я опытный водитель, малыш не хочет сидеть в автокресле, мы ребенка ремнем безопасности пристегиваем, дорого стоит... Давайте разберем это «собрание заблуждений».

Заботливые мамины и даже сильные папины руки не удержат ребенка при ДТП. Перегрузки при аварии огромны, и вес ребенка моментально увеличивается в десятки раз. Даже при экстренном торможении удержать ребенка непросто. А если родитель и сам не пристегнут ремнем безопасности, то своим телом он может нанести ему дополнительные травмы. Против законов физики родительская забота бессильна!

На дороге даже самый опытный и осторожный водитель не застрахован от неприятностей. Другие агрессивные водители, сложные погодные условия, технические проблемы с автомобилем... — причин дорожных аварий может быть множество, и не всегда они зависят от водителя. И только правильное использование ремней безопасности (для взрослых) и детских удерживающих устройств (для детей) позволяет снизить тяжесть последствий ДТП.

Да-да, даже обычные автомобильные ремни безопасности нужно использовать правильно. Например, пристегивать ими детей до 7 лет категорически запрещено Правилами дорожного движения. Ремень, рассчитанный на взрослого человека (ростом от 150 см), может нанести ребенку серьезные травмы. Те же Правила допускают применение ремней безопасности с использованием специального устройства — бустера для детей от 7 до 12 лет. Однако такой вариант считается недостаточно безопасным и рекомендуются все же применять автокресла.

Дети, а в особенности малыши — существа непоседливые и зачастую бурно реагируют на ограничение свободы передвижения, не хотят сидеть в автокресле пристегнутыми. Не стоит идти у них на поводу! Нужно набраться терпения и приучить детей к автокреслу. Объяснить, уговорить, отвлечь малыша любимыми игрушками, яркими книжками. Особо активных детей нужно перевозить с сопровождающим, чтобы водитель не отвлекался на ребенка. Терпение и еще раз терпение. Вы же учите детей правилам личной гигиены, поведению в общественных местах, этикету за столом. Правила безопасного поведения в автомобиле не менее важны!

Аргумент дороговизны детских удерживающих устройств выглядит более чем странно. Вы решили экономить на безопасности своего ребенка? На рынке сегодня представлены автокресла различных ценовых категорий — выбор есть. Есть и вторичный̆ рынок, где вы можете как приобрести автокресло по сходной̆ цене, так и продать свое, из которого ваш ребенок вырос.

Несколько слов о принципах выбора детского удерживающего устройства. Оно должно соответствовать весу ребенка. Детские удерживающие устройства разбиты по этому показателю на пять групп, но есть и универсальные изделия, которые объединяют несколько групп. Детское удерживающие устройство должно быть сертифицировано на соответствие требованиям ЕСЕ R44/04 или I-Size R129, о чем говорит специальный̆ знак, нанесенный на изделие. Автокресла, соответствующие более строгим требованиям I-Size R129, предпочтительней, поскольку обеспечивают лучшую защиту при боковом столкновении. Крепление Isofix фиксирует детское удерживающее устройство лучше, чем автомобильный̆ ремень безопасности. При этом автокресла безопасней бустера и автомобильного ремня безопасности. Цвет, модель и прочие потребительские характеристики автокресел — на ваш вкус.

И последнее замечание. Находясь в автомобиле, ребенок порой становится заложником ошибок взрослого. Водитель, который перевозит ребенка, должен быть предельно собран и осторожен, строго соблюдать правила дорожного движения — это аксиома. Но и ребенок должен понимать, что человек за рулем занят очень важным делом, его нельзя отвлекать по пустякам, шуметь, скандалить или требовать поглядеть на кошку, бегущую по тротуару. В машине нужно сидеть спокойно, разговаривать тихо, общаться лучше с другими пассажирами, а не с водителем.

Малышу объяснить это, конечно, сложно. Ребенок постарше уже должен вести себя осознанно. Школьник может стать юным инспектором движения или записаться в клуб юных автомобилистов — изучить правила дорожного движения, устройство автомобиля, освоить азы вождения, померяться своими знаниями и навыками со сверстниками в Автомногоборье (лично-командном первенстве по автомобильному многоборью). Поверьте, после такой «школы» родителям не придется призывать ребенка к порядку в автомобиле. Скорее излишне горячий папа или рассеянная мама услышат критику своего стиля вождения или замечания о нарушении правил.



