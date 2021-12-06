Зачем добавляют тормозуху в бак, что такое «Жидкость И» и портит ли антигель топливную аппаратуру дизеля?

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Вы никогда не задумывались, что происходит с двигателем, когда в него попадает что-либо кроме топлива? Мы сейчас говорим о дизеле — зима же! Например, присадки, или, как раньше советовали, керосин, а то и тормозную жидкость… А что, она же с гликолем, а тот воду поглощает, да и не замерзает тормозуха-то!

Чтобы разобраться в таких забавных, но весьма важных вопросах мы пошли к технологам, работающим с автомобильными химматериалами. Под их контролем вышла автохимия, получившая национальную премию «Автокомпонент года», а значит, специалисты квалифицированные. Но начали мы с истории...

Внезапный парафин

Как известно. у нас два события наступают внезапно — Новый год и зима… Зима, в смысле полметра снега за ночь и мороз под десять градусов с утра. Да, одновременно это бывает редко, остановимся на морозе. Если владельцы бензиновых автомобилей озадачены лишь возрастом своего аккумулятора и льдом под ногами, то у дизелистов проблем может быть больше. Вы можете вспомнить, что у вас штатный “вебасто”, подогрев фильтра и новые свечи накаливания, но, увы, скажем прямо, мороз щелочку найдет. Где-то участок топливной магистрали торчит наружу, где-то подогреватель сработает с опозданием, а бывает, что и качать в мотор уже нечего — сплошной кисель. И, несмотря на то, что нынче все сложнее нарваться на разбодяженную летней зимнюю солярку, такое бывает. Не было года, чтобы в соцсетях, на форумах, в Youtube, а теперь и в Tik-Tok не появился возмущенный пост как некто, всю сознательную автомобильную жизнь заправлявшийся на брендовой заправке не смог завестись поутру и только эвакуатор и теплый бокс спасли бедолагу. Словом, о текучести дизельного топлива в межсезонье и в начале зимы должен позаботиться сам владелец. А почему оно превращается в мутный гель? Это просто — в составе дизельного топлива есть парафин, который ускоряет горение. При температуре ниже минус десять он становится твердым, а топливо густеет настолько, что не может просочиться сквозь фильтры и даже через трубки топливной арматуры. Зимнее топливо проходит дополнительную депарафинизацию, поэтому оно немного дороже летнего. Как спастись?