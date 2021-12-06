Зачем добавляют тормозуху в бак, что такое «Жидкость И» и портит ли антигель топливную аппаратуру дизеля?

Чтобы разобраться в таких забавных, но весьма важных вопросах мы пошли к технологам, работающим с автомобильными химматериалами. Под их контролем вышла автохимия, получившая национальную премию «Автокомпонент года», а значит, специалисты квалифицированные. Но начали мы с истории...
Внезапный парафин
Как известно. у нас два события наступают внезапно — Новый год и зима… Зима, в смысле полметра снега за ночь и мороз под десять градусов с утра. Да, одновременно это бывает редко, остановимся на морозе. Если владельцы бензиновых автомобилей озадачены лишь возрастом своего аккумулятора и льдом под ногами, то у дизелистов проблем может быть больше. Вы можете вспомнить, что у вас штатный “вебасто”, подогрев фильтра и новые свечи накаливания, но, увы, скажем прямо, мороз щелочку найдет. Где-то участок топливной магистрали торчит наружу, где-то подогреватель сработает с опозданием, а бывает, что и качать в мотор уже нечего — сплошной кисель. И, несмотря на то, что нынче все сложнее нарваться на разбодяженную летней зимнюю солярку, такое бывает. Не было года, чтобы в соцсетях, на форумах, в Youtube, а теперь и в Tik-Tok не появился возмущенный пост как некто, всю сознательную автомобильную жизнь заправлявшийся на брендовой заправке не смог завестись поутру и только эвакуатор и теплый бокс спасли бедолагу. Словом, о текучести дизельного топлива в межсезонье и в начале зимы должен позаботиться сам владелец. А почему оно превращается в мутный гель? Это просто — в составе дизельного топлива есть парафин, который ускоряет горение. При температуре ниже минус десять он становится твердым, а топливо густеет настолько, что не может просочиться сквозь фильтры и даже через трубки топливной арматуры. Зимнее топливо проходит дополнительную депарафинизацию, поэтому оно немного дороже летнего. Как спастись?
Дорого — не всегда хорошо
Есть старинные народные средства, современные народные средства, мифы, контрафакты и профессиональные составы, рекомендованные производителями. Быстренько рассмотрим все.
Первое и самое распространенное — с вечера в теплое топливо влить керосин. Он немного снизит температуру замерзания. На сколько? Неизвестно… Зато известно, что, попадая на плунжерную пару, убивает ее, поскольку не обладает достаточным смазывающим свойством. В крайнем случае пойдет, но на эвакуаторе может оказаться дешевле.
Так называемая «Жидкость И» — химическое вещество, применяемое в авиации для размораживания механизмов, снятия обледенения и как антикристаллизационная добавка в керосин. Типа как спирт в воду чтобы не замерзла. От парафинизации вообще никак не поможет, а навредить может так же.
Наконец, совершенно дикий совет — тормозная жидкость. Да, она абсорбирует воду, но тоже никак не влияет на парафин. Чистый миф! И вредный к тому же…
Наконец, антигели. Присадки в дизельное топливо, которые не только способствуют его разжижению, но и повышают качество, сохраняя цетановое число, компенсируя потерю парафинов. Оптимальный, проверенный вариант. Проблем тут две: сами по себе присадки недешевы, и, как бы они ни были дороги, никто не помешает нарваться на контрафакт. Причем чем дороже бренд, тем большая вероятность попасть на подделку. И бог знает, что потом будет с двигателем… Поэтому мы рекомендуем — препараты из средней ценовой категории, но проверенные, в частности, «Антигель для легковых автомобилей» от RUSEFF, «Антигель для грузовых автомобилей» и суперконцентрированное средство для самых суровых вариантов «Антигель для легковых автомобилей» 1:120, также от RUSEFF.
Одинаковые, но разные
Все антигели, или, как они называются официально, депрессорно-диспергирующие топливные присадки, по сути своей одинаковы, отличаются лишь комбинацией действующих веществ и их концентрацией, а также инновационностью состава. Все они кроме депрессорных свойств придают топливу повышенные смазывающие характеристики, не меняя при этом цетановое число, то есть не влияя на способность воспламеняться от сжатия. Согласитесь, неприятно, когда топливо таки будет подаваться в цилиндры, но не будет там гореть! Формулы и ингредиенты у RUSEFF самые современные, удобные упаковки и заявленные характеристики впечатляют: текучесть самого низкокачественной соляры сохраняется до — 52 градусов! Это граница работы топлива класса «Арктика». Интересно, а если антигель от RUSEFF в «Арктику» добавить?
Впрочем, вернемся к нашим продуктам. Антигель для легковых автомобилей, состав которого мне пришлось вслед за технологом записать едва не по буквам: смесь жидких алифатических и ароматических углеводородов, композиция производных амидов органических кислот и полимеров на базе олефинов, плюс смазывающие компоненты — в упаковке 0,27 л носит артикул 19309N и добавляется в бак из расчета на 50 литров топлива. Причем присадка заливается первой, чтобы хорошо размешалась. Антигель с тем же составом, но для грузовиков, выпускается в объеме 1 литр и рассчитан на 500 литров топлива. Ну а тот, что для легковых 1:120 — супергель с добавкой криптонита — способен превратить в зимнее 120 литров солярки. Я бы назвал его Антигель RUSEFF для больших внедорожников. Да, у Land Cruiser, Patrol и Excursion как раз могут быть и дизельные моторы, и такие вот баки… Что будет если перепутать упаковки и влить в Duster флакон 1:120, лучше даже не проверять, а поверить производителю и быть внимательней.
И, кстати, погуглив, удалось выяснить, что антигели RUSEFF победили в сравнительных тестах независимых экспертов. Получили признание экспертов НАМИ, выиграв в номинации «Автохимия года» в премии «Автокомпоненты года».
Вполне авторитетные номинации, тесты и специалисты, чтобы им доверять. По крайней мере, точно авторитетнее, чем те, кто советует лить в бак тормозуху!
Антигель прошел испытание арктическими морозами во время экспедиции Сергея Саймана на остров Белый.