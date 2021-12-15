Одно масло ZIC на два мотора: результаты независимых испытаний

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Журнал «Рейс» подводит итоги ресурсного теста моторного масла ZIC X7000 CK-4 10W-40 корейской компании SK Lubricants в грузовиках Volvo FH и Mercedes-Benz Atego. Испытания стартовали весной 2021 года.

Масла бренда ZIC, предназначенные для использования в коммерческой технике различных типов и классов, поставляют в Россию из Кореи. Об этом свидетельствует соответствующая маркировка на бочках, в том числе и на той, что российский дилер SK Lubricants предоставил для испытаний.

Транспортные средства для проекта выделил партнер журнала «Рейс» — компания «АлгаТранс». Очень важно, что на тягаче Volvo FH работал один водитель, что дало возможность получать информацию об условиях работы машины и состоянии мотора, как говорится, из первых рук. Водитель точно знал — когда, на каком пробеге и сколько масла он доливал (компенсация расхода на угар). И, самое главное, он знал о проводимых испытаниях и использовал для долива исключительно масло ZIC X7000 CK-4 10W-40. О том, что это было именно так, а не иначе, говорит состав пакета присадок финальной пробы масла. Он остался неизменен. Если бы доливали другое масло, то анализ проб это бы непременно выявил. По данным службы главного механика автопарка, расход масла на угар у двигателя, участвующего в спецпроекте седельного тягача Volvo FH, незначительный: от ТО до ТО на доливку требуется не более пяти литров масла.

Еще одним транспортным средством, участвующим в ресурсных испытаниях, стал грузовик-одиночка Mercedes-Benz Atego. Его мы приняли в проект с целью понаблюдать, как покажет себя испытуемое масло ZIC X7000 CK-4 10W-40 в моторе грузовика меньшего тоннажа.

Многие российские автопарки держат на балансе разные по типу и грузоподъемности транспортные средства различных марок, но в отношении смазочных материалов, применяемых при обслуживании техники, стремятся к соблюдению принципа «одномарочности», что позволяет существенно сократить расходы на закупку ГСМ и затраты, связанные с их учетом и хранением.

Как показали результаты анализа финальной пробы масла, отобранного из картера Atego, оно отработало хорошо, что позволяет перевозчику как минимум для двух марок грузовиков своего парка использовать одно и то же масло — ZIC X7000 CK-4 10W-40.

Подробно о ходе испытаний можно ознакомиться в публикациях на сайте Рейс.РФ:

МНЕНИЕ

Денис Извеков, технический специалист ООО «СК Лубрикантс Рус», технический отдел:

— Оценивая работу испытуемого моторного масла ZIC X7000 CK—4 10W—40, можно сделать вывод, что оно отработало заданный интервал 60 000 километров, обеспечив защиту силовых агрегатов транспортных средств, участвующих в спецпроекте. Прокомментирую каждую из финишных проб.

Начну с седельного тягача Volvo FH, так как он был основной машиной. Согласно данным, отраженным в протоколе лабораторного анализа, имеет место превышение стандартных значений концентрации сажи. Это может свидетельствовать о некорректной работе топливной аппаратуры. В частности, большие значения по указанному показателю часто являются следствием работы мотора на богатых смесях. А это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на динамику падения щелочного числа и провоцирует ускоренное срабатывание масла. Именно это мы и наблюдали. При этом показатели вязкости масла находятся в пределах нормы, что говорит о высококачественной основе и загустителе, которые применяют при изготовлении ZIC X7000 CK-4 10W-40.

По пакету присадок у меня вопросов нет — все составляющие имеют значения концентраций, соответствующих наработке в 60 000 километров. Также нет замечаний и по загрязнению масла кремнием. Это говорит о том, что впускной тракт герметичен, а фильтры, которые перевозчик использует при проведении технического обслуживания своих машин, имеют высокое качество. Вывод: с учетом технического состояния и условий работы седельного тягача Volvo, моторное масло ZIC X7000 CK-4 10W-40 гарантирует защиту его мотора на интервале 60 тысяч километров. Превышать данный интервал я не рекомендую.

Что касается финальной пробы, взятой из двигателя грузовика-дублера Mercedes-Benz Atego, то результаты исследования показали, что щелочное число оказалось выше кислотного. Это говорит о том, что у масла ZIC X7000 CK—4 10W—40 после его наработки в 60 000 километров остался запас по ресурсу. Однако интервал замены для конкретно взятого транспортного средства я также не рекомендую увеличивать. Причина — недостаточный массив данных для анализа. Для того чтобы сделать соответствующие выводы, необходима статистика по нескольким однотипным транспортным средствам. Также отмечу, что претензий к показателям вязкости масла нет, следовательно, оно формирует на поверхностях деталей крепкую пленку. Это важно с точки зрения минимизации износа деталей ДВС. Не зафиксировано в пробе и превышения допустимых норм по загрязнениям. Вывод: моторное масло ZIC X7000 CK-4 10W-40 может быть использовано при обслуживании грузовиков Mercedes-Benz Atego с интервалом ТО не более 60 000 км.