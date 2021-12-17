Это важно знать при эксплуатации аккумуляторов EFB и AGM

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Ассортимент стартерных автомобильных батарей (АКБ) за последние годы заметно расширился за счет энергоемких источников питания, предназначенных для машин с функцией «Старт/Стоп». Очевидно, что такие аккумуляторы имеют свою специфику, которую надо учитывать при их обслуживании.

Несмотря на то, что автомобили, оснащенные системой «Старт/Стоп», не пользуются особой популярностью у российских автовладельцев, их количество на нашем рынке представляется весьма значительным. Напомним, что система «Старт/Стоп» функционирует по особому алгоритму. В частности, она каждый раз глушит двигатель при остановках, например, на светофорах или в дорожных пробках. И быстро запускает его, когда водитель отпускает педаль тормоза. При этом всё имеющееся на борту оборудование, включая технику климат-контроля и мощную аудиосистему, при заглушенном моторе продолжает полноценно работать, потребляя ток исключительно от «старт-стопного» источника питания.

Именно поэтому в машинах, работающих по алгоритму системы «Старт/Стоп», изначально применяют не обычные, а специальные аккумуляторы повышенной энергоемкости, способные выдерживать более высокое количество циклов разряда-заряда. Причем такие АКБ должны сочетать в себе свойства стартерной батареи, моментально отдающей большой ток при пуске, и тяговой, которая не боится длительного разряда. Всем этим требованиям как раз и отвечают автомобильные аккумуляторы, изготовленные по EFB- и AGM-технологиям.

Батареи Stop&Go из Словении

Сегодня значительную долю выпускаемых «старт-стопных» батарей составляет продукция известной словенской компании TAB, которая поставляет в Россию аккумуляторы брендов TAB и Topla с обозначениями EFB Stop&Go и AGM Stop&Go.

При этом, отмечают представители завода, каждый тип «старт-стопных» АКБ имеет свою специфику, о чем следует знать владельцам машин, на которых установлены такие батареи. Это связано с их конструктивными особенностями, на которых стоит остановиться подробнее.

Так, EFB-батареи TAB и Topla отличаются от обычных стартерных АКБ более массивными пластинами отрицательных электродов. Используемые в батареях конверты-сепараторы отличаются от стандартных «собратьев» улучшенной микропористой структурой (технология MFW-флис). Все это позволило обеспечить устойчивость к глубоким разрядам, после которых EFB-аккумуляторы восстанавливают емкость практически до 100%.

Кроме того, у таких АКБ более чем на треть улучшены показатели пускового тока, а количество циклов заряда-разряда увеличено почти вдвое. Естественно, при столь значимых достоинствах их розничная стоимость тоже оказывается выше (примерно в полтора раза), чем у стандартных аналогов.

Электролит не вытечет

Еще больше преимуществ в сравнении с обычными АКБ имеют автомобильные AGM-аккумуляторы. Напомним, что электролит у этих батарей не жидкий, а «абсорбированный». Иначе говоря, электролитом пропитаны особые стекловолоконные маты, облегающие каждую пластину АКБ. Кстати, отсюда и идет аббревиатура технологии AGM, расшифровывающаяся как Absorbent Glass Mat. Блоки пластин в таких АКБ плотно прижаты друг к другу, что помогает надежно удерживать активную массу в решетках даже при сильных вибрациях.

Возвращаясь к теме автомобильных AGM—батарей брендов TAB и Topla, отметим, что их выпускают в основном для «старт-стопных» машин премиального сегмента. Если говорить об эксплуатационных показателях этих AGM-батарей, то они обеспечивают в три раза больше циклов разряда-заряда, а их пусковая мощность на 30% выше, чем у традиционных батарей. Что же касается особенностей заряда AGM-аккумуляторов, то эта процедура примерно такая же, как и для других типов стартерных АКБ. Но отличия все же имеются — они касаются контроля уровня максимального зарядного напряжения, превышать который крайне не рекомендуется.

Важен контроль напряжения

В частности, при самостоятельном использовании зарядных устройств (ЗУ) для пополнения емкости автомобильных AGM—батарей максимальное значение напряжения заряда не должно превышать 14,4 В. При этом величина зарядного тока не должна превышать одну десятую емкости АКБ, указанной на ее этикетке. В случае применения полностью автоматических ЗУ, не имеющих дополнительных внешних настроек, желательно выбирать аппараты, у которых предусмотрен специальный режим для заряда AGM—батарей.

Что касается заряда EFB-батарей Topla и TAB, то в бытовых условиях можно задействовать те же устройства (ЗУ), что и для обычных свинцово-кислотных АКБ. При использовании автоматических приборов с настройками зарядного тока и напряжения на них обязательно надо выставить требуемые значения этих параметров. Это необходимо для обеспечения оптимального алгоритма заряда. Отметим, что для EFB-батарей максимум зарядного напряжения составляет 14,8 В, рекомендуемое значение зарядного тока — одну десятую заявленной емкости АКБ.

Необходим запас энергоресурса

Напоследок несколько слов о применимости AGM- или EFB-батарей на обычных (то есть не «старт-стопных») автомобилях. Если вы желаете установить такую АКБ для замены штатного или отработавшего свое аккумулятора, нет проблем. В конце концов, это дело личных предпочтений и размеров вашего кошелька.

В то же время, учитывая, что EFB- или AGM-батареи Topla и TAB обладают повышенном запасом надежности и прочности, есть смысл ставить их тогда, когда бортовая сеть машины оказалась явно «перегруженной» дополнительной электроникой. Подобное, например, можно наблюдать после установки в авто многокомпонентной акустической системы. Повышенное энергопотребление может быть также связано с тюнингом машины, скажем, установкой мощных компрессоров или электролебедок, что нередко делают на внедорожниках. В таких ситуациях применение в машине энергоемкого «старт-стопного» аккумулятора будет вполне оправданным.