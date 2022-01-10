Новый уровень комфорта — журнал За рулем

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Новый уровень комфорта

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Большинство аварий зимой происходят в первые 15 минут поездки — из-за того, что обледеневшие стекла затрудняют обзор, а холод в салоне ухудшает реакцию. Так утверждает компания Webasto, предлагая эффективный способ решения проблемы.

Календарная зима только началась, а в большей части страны уже крепкие морозы — даже в Москве, где все уже привыкли к теплым зимам. Глядя утром из окна на застывшие столбы дыма из труб и покрытые крупным инеем автомобили, с ужасом думаешь о том, как выбежишь из дома, с трудом откроешь дверь и будешь долго прогревать двигатель. Если он заведется, конечно. А если нет? Поеживаешься от одной только мысли. Ладно, даже если заведется — впереди несколько километров на плохо прогретой машине. Бррр!

Хватит ежиться!

А ведь живем в XXI веке, с сумасшедшими технологиями. И, конечно, задача с прогревом машины на морозе имеет как минимум несколько решений. Первое — теплый гараж. Впрочем, в Москве и столичном регионе это скорее из области фантастики. Те, у кого такой есть (особенно если и дома, и на работе), просто счастливчики. Всем остальным — завидовать.

Второй вариант — дистанционный запуск двигателя — с помощью охранной системы или мобильного приложения для смартфона, управляющего электроникой автомобиля через телематический модуль (сейчас такую функцию предлагают несколько марок — для автомобилей нового поколения). Проблема в том, что по ПДД РФ (п. 17.1) в городских дворах запрещается стоянка с работающим двигателем. А стоянка — это если автомобиль не движется больше 5 минут. Размер штрафа за нарушение по статье 12.28 КоАП РФ — 1500 рублей (для Москвы и Санкт-Петербурга — 3000).

Кроме того, автомобиль с дистанционным запуском двигателя должен стоять на «ручнике», а тормозные колодки за ночь может «прихватить». Двигатель будет горячим, в салоне — тепло, а колеса — не крутятся. Приятного мало.

И самое главное — двигатель с дистанционным запуском в крепкий мороз может просто не запуститься — например, из-за подсевшей аккумуляторной батареи или загустевшего масла.

Самая разумная альтернатива — предпусковой подогреватель двигателя. То есть прежде всего Webasto.

Как работает, какие варианты?

Предпусковой подогреватель ставится в моторный отсек и питается топливом из бака с помощью собственного насоса. По команде подогреватель начинает греть жидкость в системе охлаждения двигателя, прогревая, таким образом, сам двигатель и (если эта функция есть у конкретной модели) салон. Жидкость прокачивает «по кругу» собственный насос подогревателя. Двигатель автомобиля не заводится, аккумулятор практически не нагружается: «холодный» старт происходит в щадящем режиме. Это благоприятно сказывается на ресурсе. Работа подогревателя регулируется автоматически для оптимизации потребления топлива и контролируется многоступенчатой системой защиты.

Новый уровень комфорта

Сегодня Webasto предлагает в России две основные модели: Thermo Top Evo Comfort+ (49 500 рублей) и Thermo Top Evo Start (от 39 500 рублей). Разница не только в том, что одна модель подороже, другая подешевле, но и в том, что вы хотите прогревать в первую очередь — двигатель или салон.

Новый уровень комфорта

Модель Thermo Top Evo Comfort+ разработана на базе люксовой модификации подогревателя Thermo Top — Evo 5+ мощностью 5 кВт. Ориентирована на приоритетный прогрев салона при гарантированном запуске двигателя. Оптимальна для эксплуатации в умеренном климате.

Новый уровень комфорта

Модель Thermo Top Evo Start разработана на базе подогревателя Thermo Top Evo 5 (тоже 5 кВт). Ориентирована на прогрев двигателя (более быстрый нагрев охлаждающей жидкости и более поздняя активация штатного отопителя салона). Это дополнительно снижает потребление топлива (макс. 0,15 л за 20 мин.) и электроэнергии. Предназначена для эксплуатации в холодных регионах и других областей применения, где требуется прогревать только двигатель. Комплект стандартной версии включает цифровой таймер 1533. Комплект версии Basic не включает орган управления.

Новый уровень комфорта

Хоть из Австралии

Предпусковой подогреватель можно включать-выключать с помощью программируемого таймера MultiControl, пульта дистанционного управления Telestart T99 и одной из систем управления по телефону.

Новый уровень комфорта

Самое простое — таймер MultiControl, который ставится в саму машину. Он позволяет заранее устанавливать до 3 программ (время включения и длительность работы) на каждый день недели. Для предотвращения чрезмерного расхода энергии активируется одна из программ.

Новый уровень комфорта

Пульт дистанционного управления Telestart T99 сделан в виде удобного компактного «брелока» в стиле «ХайТек», с которого можно запустить и отключить подогреватель, выбрать режим и установить или изменить продолжительность его работы с расстояния до 1000 м. Специальный индикатор сообщает о приходе сигнала на подогреватель.

Новый уровень комфорта

Но самая продвинутая система — ThermoCall, позволяющая включить/выключить подогреватель или установить момент его включения, режим и продолжительность работы из любой точки пространства, где есть покрытие телефонной сетью. В автомобиле устанавливается приемник с антенной и SIM—картой, на номер которой для управления подогревателем нужно позвонить или отправить код по СМС. Для пользователей смартфонов предлагается бесплатное мобильное приложение с удобной навигацией.

Новый уровень комфорта

В памяти ThermoCall можно сохранить несколько управляющих телефонных номеров. Система оснащена «искусственным интеллектом»: она может рассчитать момент запуска подогревателя, исходя из момента начала поездки и температуры в салоне. Также предусмотрены отслеживание приема сигнала, мониторинг температуры в салоне и подключение к сигнализации автомобиля для SMS-оповещения о ее срабатывании.

В России наряду с ThermoCall предлагается бюджетная система Webasto M3c несколько отличающимся набором функций — бесплатное приложение есть и здесь.

Время первых

Интересно, что «вебастами» в России (и не только у нас) теперь называются даже те предпусковые подогреватели, которые не имеют отношения к германской марке. Примерно такая же история произошла с джипами, керхерами, ксероксами, термосами и фенами — они были первыми и лучшими.

Так и Webasto была одной из первых компаний в мире, которая начала разрабатывать и выпускать системы автономного отопления для транспорта и предпусковые подогреватели (еще в 50-х годах прошлого века). А в СССР это название стало известно в 1975 году, когда Webasto продала нам лицензию на производство жидкостного подогревателя для грузовиков и автобусов DBW 2010. С тех пор любые автономные подогреватели называются «вебастами». А сама фирма, что называется, держит марку, оставаясь первой.

Новый уровень комфорта

Спросите у любого опытного автолюбителя, что такое Webasto. В ответ наверняка услышите — «вещь!». Для многих — мечта, которую не так сложно сделать явью.

Новый уровень комфорта

Большинство аварий зимой происходят в первые 15 минут поездки — из-за того, что обледеневшие стекла затрудняют обзор, а холод в салоне ухудшает реакцию. Так утверждает компания Webasto, предлагая эффективный способ решения проблемы.

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Новый уровень комфорта

Большинство аварий зимой происходят в первые 15 минут поездки — из-за того, что обледеневшие стекла затрудняют обзор, а холод в салоне ухудшает реакцию. Так утверждает компания Webasto, предлагая эффективный способ решения проблемы.

Новый уровень комфорта — фото 1303699Новый уровень комфорта — фото 1303695Новый уровень комфорта — фото 1303693Новый уровень комфорта — фото 1303700Новый уровень комфорта — фото 1303698Новый уровень комфорта — фото 1303696Новый уровень комфорта — фото 1303694Новый уровень комфорта — фото 1303697Новый уровень комфорта — фото 1304009Новый уровень комфорта
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