Новый уровень комфорта

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Большинство аварий зимой происходят в первые 15 минут поездки — из-за того, что обледеневшие стекла затрудняют обзор, а холод в салоне ухудшает реакцию. Так утверждает компания Webasto, предлагая эффективный способ решения проблемы.

Календарная зима только началась, а в большей части страны уже крепкие морозы — даже в Москве, где все уже привыкли к теплым зимам. Глядя утром из окна на застывшие столбы дыма из труб и покрытые крупным инеем автомобили, с ужасом думаешь о том, как выбежишь из дома, с трудом откроешь дверь и будешь долго прогревать двигатель. Если он заведется, конечно. А если нет? Поеживаешься от одной только мысли. Ладно, даже если заведется — впереди несколько километров на плохо прогретой машине. Бррр!

Хватит ежиться!

А ведь живем в XXI веке, с сумасшедшими технологиями. И, конечно, задача с прогревом машины на морозе имеет как минимум несколько решений. Первое — теплый гараж. Впрочем, в Москве и столичном регионе это скорее из области фантастики. Те, у кого такой есть (особенно если и дома, и на работе), просто счастливчики. Всем остальным — завидовать.

Второй вариант — дистанционный запуск двигателя — с помощью охранной системы или мобильного приложения для смартфона, управляющего электроникой автомобиля через телематический модуль (сейчас такую функцию предлагают несколько марок — для автомобилей нового поколения). Проблема в том, что по ПДД РФ (п. 17.1) в городских дворах запрещается стоянка с работающим двигателем. А стоянка — это если автомобиль не движется больше 5 минут. Размер штрафа за нарушение по статье 12.28 КоАП РФ — 1500 рублей (для Москвы и Санкт-Петербурга — 3000).

Кроме того, автомобиль с дистанционным запуском двигателя должен стоять на «ручнике», а тормозные колодки за ночь может «прихватить». Двигатель будет горячим, в салоне — тепло, а колеса — не крутятся. Приятного мало.

И самое главное — двигатель с дистанционным запуском в крепкий мороз может просто не запуститься — например, из-за подсевшей аккумуляторной батареи или загустевшего масла.

Самая разумная альтернатива — предпусковой подогреватель двигателя. То есть прежде всего Webasto.

Как работает, какие варианты?

Предпусковой подогреватель ставится в моторный отсек и питается топливом из бака с помощью собственного насоса. По команде подогреватель начинает греть жидкость в системе охлаждения двигателя, прогревая, таким образом, сам двигатель и (если эта функция есть у конкретной модели) салон. Жидкость прокачивает «по кругу» собственный насос подогревателя. Двигатель автомобиля не заводится, аккумулятор практически не нагружается: «холодный» старт происходит в щадящем режиме. Это благоприятно сказывается на ресурсе. Работа подогревателя регулируется автоматически для оптимизации потребления топлива и контролируется многоступенчатой системой защиты.

Сегодня Webasto предлагает в России две основные модели: Thermo Top Evo Comfort+ (49 500 рублей) и Thermo Top Evo Start (от 39 500 рублей). Разница не только в том, что одна модель подороже, другая подешевле, но и в том, что вы хотите прогревать в первую очередь — двигатель или салон.

Модель Thermo Top Evo Comfort+ разработана на базе люксовой модификации подогревателя Thermo Top — Evo 5+ мощностью 5 кВт. Ориентирована на приоритетный прогрев салона при гарантированном запуске двигателя. Оптимальна для эксплуатации в умеренном климате.

Модель Thermo Top Evo Start разработана на базе подогревателя Thermo Top Evo 5 (тоже 5 кВт). Ориентирована на прогрев двигателя (более быстрый нагрев охлаждающей жидкости и более поздняя активация штатного отопителя салона). Это дополнительно снижает потребление топлива (макс. 0,15 л за 20 мин.) и электроэнергии. Предназначена для эксплуатации в холодных регионах и других областей применения, где требуется прогревать только двигатель. Комплект стандартной версии включает цифровой таймер 1533. Комплект версии Basic не включает орган управления.

Хоть из Австралии

Предпусковой подогреватель можно включать-выключать с помощью программируемого таймера MultiControl, пульта дистанционного управления Telestart T99 и одной из систем управления по телефону.

Самое простое — таймер MultiControl, который ставится в саму машину. Он позволяет заранее устанавливать до 3 программ (время включения и длительность работы) на каждый день недели. Для предотвращения чрезмерного расхода энергии активируется одна из программ.

Пульт дистанционного управления Telestart T99 сделан в виде удобного компактного «брелока» в стиле «ХайТек», с которого можно запустить и отключить подогреватель, выбрать режим и установить или изменить продолжительность его работы с расстояния до 1000 м. Специальный индикатор сообщает о приходе сигнала на подогреватель.

Но самая продвинутая система — ThermoCall, позволяющая включить/выключить подогреватель или установить момент его включения, режим и продолжительность работы из любой точки пространства, где есть покрытие телефонной сетью. В автомобиле устанавливается приемник с антенной и SIM—картой, на номер которой для управления подогревателем нужно позвонить или отправить код по СМС. Для пользователей смартфонов предлагается бесплатное мобильное приложение с удобной навигацией.

В памяти ThermoCall можно сохранить несколько управляющих телефонных номеров. Система оснащена «искусственным интеллектом»: она может рассчитать момент запуска подогревателя, исходя из момента начала поездки и температуры в салоне. Также предусмотрены отслеживание приема сигнала, мониторинг температуры в салоне и подключение к сигнализации автомобиля для SMS-оповещения о ее срабатывании.

В России наряду с ThermoCall предлагается бюджетная система Webasto M3 6 c несколько отличающимся набором функций — бесплатное приложение есть и здесь.

Время первых

Интересно, что «вебастами» в России (и не только у нас) теперь называются даже те предпусковые подогреватели, которые не имеют отношения к германской марке. Примерно такая же история произошла с джипами, керхерами, ксероксами, термосами и фенами — они были первыми и лучшими.

Так и Webasto была одной из первых компаний в мире, которая начала разрабатывать и выпускать системы автономного отопления для транспорта и предпусковые подогреватели (еще в 50-х годах прошлого века). А в СССР это название стало известно в 1975 году, когда Webasto продала нам лицензию на производство жидкостного подогревателя для грузовиков и автобусов DBW 2010. С тех пор любые автономные подогреватели называются «вебастами». А сама фирма, что называется, держит марку, оставаясь первой.

Спросите у любого опытного автолюбителя, что такое Webasto. В ответ наверняка услышите — «вещь!». Для многих — мечта, которую не так сложно сделать явью.