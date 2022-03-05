Новые дороги или пробки? Вы удивитесь, но многие против... дорог

В Москве готовятся к запуску новой скоростной автомагистрали, которая свяжет движением без светофоров и пешеходных переходов сразу три части города: юг, восток и север. Многие жители районов, через которые пролегает дорога, выступили против. Почему?

Транзит или парковка

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Когда в мегаполисе отсутствуют автомагистрали, которые позволяют быстро пересечь город, это приводит к тому, что огромный транзитный поток начинает ехать через районные улицы, где люди водят детей в школу.

И тут возникает конфликт: транзитному автомобилю надо быстро проехать конкретный район без остановки. А у местного автомобилиста должна быть возможность припарковаться, развернуться, высадить пассажиров. То есть одним нужно быстро и без лишних остановок, а другим — совсем наоборот.

В ходе интернет-опроса выяснилось, что подавляющее большинство проголосовавших рады новой автомагистрали. Но и противников немало — больше 10%.

Конечно, новые дороги, особенно автомагистрали с непрерывным движением автомобилей, причиняют неудобство местным жителям. Например, если проектировщики не продумали достаточное количество пешеходных переходов, то перейти на другую сторону автомагистрали становится проблематичным. Отсутствие шумозащитных экранов мешает жителям прилегающих многоквартирных домов спать. Такие недостатки действительно периодически всплывают, но устраняются по просьбам жителей.

Однако многие просто не хотят жить с видом на дорогу. Даже если она шумозащищена, а для пешеходов продуманы безопасные и удобные переходы. Люди хотят жить с видом на лес, на парк — но так, чтобы на своем автомобиле можно было быстро проехать из одной части города в другую мимо чужих домов. А это позиция эгоистов — если ее придерживаться, лучше никому не станет.

Средний пробег одного автомобиля в одну сторону в Москве еще недавно составлял 17 километров. Такие пробеги не являются внутрирайонными: как правило, это передвижение между районами или между крупными частями города — с юга на север или с запада на восток.

Как победить пробки?

Во всем мире при развитии городов так называемый местный трафик стараются не смешивать с транзитным. Чаще всего транзит выводят во внеуличную дорожную сеть, которая представляет собой скоростную магистраль без светофоров. По таким дорогам едешь не только быстро, но и безопасно, так как на них пешеходов нет.

Самый известный город в мире, который решил проблему пробок благодаря строительству внеуличных магистралей, — Токио. Первая скоростная дорога была запущена в 1962 году, а на сегодняшний день в городе действует сеть из 280 километров внеуличных магистралей. Почти все они представляют собой эстакады — дорога поднята на опоры, под которыми проложены местные дороги, размещены парковки и прочая инфраструктура.

Считается, что низкий уровень пробок в Токио по сравнению с соразмерными городами обусловлен именно наличием такой сети скоростных дорог.

Аналогичная стратегия решения транспортных проблем была принята многими городами, которые начали разделять транзитное движение и локальные поездки. Это привело к резкому улучшению как пробочной ситуации, так и к улучшению качества жизни большинства жителей, так как около их домов стало проезжать гораздо меньше машин.

Проблема есть. Но есть и решение

Конечно, всех не осчастливить. Для жителей близлежащих домов жизнь все-таки станет хуже, а квартиры в этих домах — дешевле.

Для решения проблемы необходимо предусматривать расселение подобных домов или выкуп жилья у тех, кто хочет переехать в связи с появлением под окнами многополосной дороги. Подобные механизмы успешно применяются в мире, почему бы и у нас не сделать так?

Как Москва борется с пробками (и как ее опыт перенимают другие города), подробно рассказано тут.

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