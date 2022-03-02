Что будет с ценами? Покупать или подождать? Прогноз по авторынку

Какая сейчас ситуация на автомобильном рынке? Что будет происходить в ближайшее время? И как поступать тем, кто планирует купить машину? Отвечаем на волнующие всех вопросы.

За минувший год легковые автомобили с учетом стоимости «допов» прибавили в цене в среднем 23%, легкие коммерческие — 28%. (Такие данные приводят аналитики компании Газпромбанк Автолизинг.)

Популярные отечественные легковушки подорожали заметнее всех: Lada Granta — на 29%, Lada Largus — на 43%, а Lada XRAY аж на 73%.

Антирекордсменами из числа импортных «народных» марок стали: Kia Sportage (+43% к стоимости), Renault Duster (+30%), Kia Rio и Mazda CX-5 (оба +29%), Skoda Rapid и Hyundai Solaris (оба +27%).

Скромнее всего в 2021-м в цене прибавили Chery Tiggo7 Pro (3%), Renault Kaptur (11%), Nissan Qashqai (12%) и Lada Vesta (18%). Среди легких коммерческих — ГАЗель Бизнес (12%) и Ford Transit (20%).

Но в целом — такого лавинообразного роста цен на автомобили не было с кризисного 2014 года .

Причины роста

Основной причиной стал дефицит автомобилей, который возник изначально из-за нехватки полупроводников почти во всем мире. Проблема с полупроводниками возникла из-за пандемийного локдауна: заводы повсеместно закрывались, в то время как спрос на электронику подскочил.

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Ситуация осложняется тем, что насытить авторынок- не приоритетная задача для производителей электроники. Выгоднее поставлять чипы производителям компьютеров, мобильных телефонов и бытовой техники. Технологии производства автомобильной электроники имеют свои особенности, поэтому содержание линий сборки требует дополнительных денежных затрат.

Дефицит развязал руки дилерам, которые начали компенсировать свои потери, «навешивая» на машины допоборудование, прибавляющее к стоимости от 200 000 до 1 млн. рублей.

Автопроизводители в течение прошлого года также неоднократно поднимали рекомендованные розничные цены. Так, АВТОВАЗ в 2021-м успел проиндексировать их 7 раз.

И на то есть причины — издержки автопроизводителей заметно выросли. Например, ощутимо подорожали алюминий и сталь (причем цена на алюминий обновила максимум с 2008 года).

Выросли цены на топливо, а следом ожидаемо подскочила стоимость логистики. Кроме того, на ценообразование повлияла инфляция и нестабильный курс рубля. За комплектующие производители расплачиваются валютой. В 2021 году многие из них рассчитывали, что доллар будет стоить примерно 70–73 рубля, однако он «дотянул» до 77 рублей.

Что будет с ценами в 2022-м?

Проблемы 2021 годы преодолены не были. Поэтому в 2022 году нас и без санкций ждало бы постоянное подорожание автомобилей.

Комментарий эксперта

Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпром Автолизинг

До усиления санкционных ограничений опрошенные нашей компанией автопроизводители ожидали, что баланс спроса и предложения восстановится не раньше конца текущего года. Поэтому дефицит отдельных марок и моделей сохранится в течение года.

Еще в середине февраля рост рекомендованных розничных цен на новые автомобили по году мы прогнозировали на уровне 10–15%. Однако уже очевидно, что цены вырастут по меньшей мере на треть (в основном из-за волатильности рубля).

Сохраняющийся дефицит техники добавит к этому еще 10–15% (стоимость дополнительного оборудования). Также на ценах скажется геополитическая обстановка — санкции против РФ и перераспределение квот готовой продукции от автопроизводителей не в пользу нашей страны. Китайские автопроизводители, к примеру, также испытывают проблемы с микрочипами, однако выпускаемая ими техника более охотно распределяется в пользу нашей страны из-за приоритетности рынка (на фоне снижения активности покупателей внутри Китая).

Будет ли найдена управа на автодилеров? Минпромторг планирует ограничить «накрутку» на новые автомобили — до 10%. Но юридически это пока никак не закреплено.

Продолжение — на следующей странице.