Под звон бутылок: тест самого душевного автобуса ЛиАЗ-677 — журнал За рулем

Под звон бутылок: тест самого душевного автобуса ЛиАЗ-677

Первую промышленную партию автобусов ЛиАЗ-677 из 11 штук собрали в 1967 году.

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Под звон бутылок: тест самого душевного автобуса ЛиАЗ-677
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