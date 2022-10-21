Под звон бутылок: тест самого душевного автобуса ЛиАЗ-677
Первую промышленную партию автобусов ЛиАЗ-677 из 11 штук собрали в 1967 году.
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Под звон бутылок: тест самого душевного автобуса ЛиАЗ-677
Первую промышленную партию автобусов ЛиАЗ-677 из 11 штук собрали в 1967 году.
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