2 минуса новой Лады Гранты Спорт
Новая Лада Гранта Спорт была опробована экспертом «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградовым на Нижегородском кольце – в боевых режимах «на износ».
И именно этот режим выявил одну досадную недоработку.
На новую версию Гранты устанавливается доработанный шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ‑21127 объемом 1,6 литра. Он отличается распредвалами с высокими кулачками, а также измененными впуском и выпуском.
Получилось очень горячо во всех смыслах. После нескольких кругов по Нижегородскому кольцу пластик нижней кромки заднего бампера расплавился. Не весь, конечно, а в том месте, где находится насадка глушителя.
Второй минус можно заметить без пробных поездок – это не самый богатый уровень оснащения. Чтобы снизить цену «от» новой версии автомобиля, за основу была взята комплектация «Комфорт».
Есть простой отопитель, кондиционер, АБС, базовая аудиосистема и передние электростеклоподъемники. Зато стоит такой спортседан 1,3 млн рублей.
Как рассказали Александру представители завода, проблема бампера на серийных автомобилях будет решена, а в продаже появятся и более богатые комплектации как в кузове седан, так и в кузове лифтбек.
Узнать о плюсах Гранты Спорт, которых оказалось гораздо больше, чем минусов, вы можете в октябрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...