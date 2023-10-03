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2 минуса новой Лады Гранты Спорт

Очередная версия Гранты оказалась отличной, но без огрехов не обошлось.

Новая Лада Гранта Спорт была опробована экспертом «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградовым на Нижегородском кольце – в боевых режимах «на износ».

И именно этот режим выявил одну досадную недоработку.

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На новую версию Гранты устанавливается доработанный шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ21127 объемом 1,6 литра. Он отличается распредвалами с высокими кулачками, а также измененными впуском и выпуском.

Получилось очень горячо во всех смыслах. После нескольких кругов по Нижегородскому кольцу пластик нижней кромки заднего бампера расплавился. Не весь, конечно, а в том месте, где находится насадка глушителя.

Появился квантовый двигатель – ему не нужно тепло

Второй минус можно заметить без пробных поездок – это не самый богатый уровень оснащения. Чтобы снизить цену «от» новой версии автомобиля, за основу была взята комплектация «Комфорт».

Есть простой отопитель, кондиционер, АБС, базовая аудиосистема и передние электростеклоподъемники. Зато стоит такой спортседан 1,3 млн рублей.

Как рассказали Александру представители завода, проблема бампера на серийных автомобилях будет решена, а в продаже появятся и более богатые комплектации как в кузове седан, так и в кузове лифтбек.

Узнать о плюсах Гранты Спорт, которых оказалось гораздо больше, чем минусов, вы можете в октябрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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За РулемКирилл Панов
Фото:За Рулем
Фото:За Рулем
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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