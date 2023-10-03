2 минуса новой Лады Гранты Спорт

Очередная версия Гранты оказалась отличной, но без огрехов не обошлось.

Новая Лада Гранта Спорт была опробована экспертом «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградовым на Нижегородском кольце – в боевых режимах «на износ».

И именно этот режим выявил одну досадную недоработку.

На новую версию Гранты устанавливается доработанный шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ‑21127 объемом 1,6 литра. Он отличается распредвалами с высокими кулачками, а также измененными впуском и выпуском.

Получилось очень горячо во всех смыслах. После нескольких кругов по Нижегородскому кольцу пластик нижней кромки заднего бампера расплавился. Не весь, конечно, а в том месте, где находится насадка глушителя.

Второй минус можно заметить без пробных поездок – это не самый богатый уровень оснащения. Чтобы снизить цену «от» новой версии автомобиля, за основу была взята комплектация «Комфорт».

Есть простой отопитель, кондиционер, АБС, базовая аудиосистема и передние электростеклоподъемники. Зато стоит такой спортседан 1,3 млн рублей.

Как рассказали Александру представители завода, проблема бампера на серийных автомобилях будет решена, а в продаже появятся и более богатые комплектации как в кузове седан, так и в кузове лифтбек.

Узнать о плюсах Гранты Спорт, которых оказалось гораздо больше, чем минусов, вы можете в октябрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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