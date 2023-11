Импортные масла с гарантией производителя в РФ? Да, такие есть!

на правах рекламы

Корейский производитель высококачественных масел продолжает работу на российском рынке.

И, главное, не собирается никуда уходить. Продукты под маркой ZIC хорошо известны российским автомобилистам, что неудивительно – марка официально представлена на нашем рынке уже четверть века! Но сегодня ситуация резко изменилась, и корейцы остались для нас одними из немногих, если не единственными, из числа крупных мировых производителей, чьи масла высокого класса доступны напрямую, без «параллельных» поставок.

Три факта про ZIC

Для начала оценим масштаб производства. Смазочные материалы под маркой ZIC производит многопрофильный южнокорейский холдинг SK Group, точнее одно из его 89 подразделений – SK Enmove. Производственные мощности компании расположены как в самой Корее, так и в других азиатских странах и даже в Испании. SK принадлежит один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в городе Ульсан. Нефть для дальнейшей переработки добывается на месторождениях по всему миру. Производство синтетических гидрокрекинговых базовых масел значительно превышает собственные потребности компании. «Излишки» идут в продажу и занимают около трети мирового рынка этого продукта.

Теперь проговорим о бесценном опыте. Производством смазочных материалов компания занимается 1968 года. А переработку нефти холдинг SK начал восемью годами раньше, став первым корейским предприятием в этой области. И уже почти тридцать лет тут производят собственные базовые масла. Есть в мире нефтеперерабатывающие компании и постарше, но трудолюбивые корейцы умеют догонять и перегонять. Кто в шестидесятые годы прошлого века слышал о корейской электронике, автомобильной промышленности или судостроении?

Ну и, наконец, технологии. SK – мировой лидер по производству базовых масел группы III по классификации API. Это так называемые гидрокрекинговые масла – продукт глубокой переработки нефти. Сегодня базовое масло под маркой YUBASE производится по собственной, запатентованной технологии VHVI (Very High Viscosity Index) и относится к группе III и III+. Именно такие продукты позволили сделать синтетические масла массовыми и доступными – по своим характеристикам они значительно оторвались от продуктов «простой» переработки нефти и вплотную приблизились к полностью синтезированным основам. Но при этом сохранили умеренную цену.

Три линейки масел

Сегодня мы говорим о самой совершенной продукции ZIC – это три линейки современных моторных масел: Top, Zero и X9.

ZIC X9 – масла на основе собственного базового продукта YUBASE PLUS и пакета современных присадок, которые сочетают высокие характеристики с умеренной ценой. Присадки, кстати, SK сам не производит. Этим занимаются немногочисленные специализированные фирмы, с которыми корейцы плотно сотрудничают. Но об этом чуть позднее. X9 – отличный выбор для тех, кто хочет получить качественный продукт, но не готов за него переплачивать.





ZIC TOP – серия масел на основе YUBASE PLUS с добавлением полностью синтезированного компонента – полиальфаолефинов (ПАО). Применение этого вещества позволяет заметно улучшить низкотемпературные характеристики масла и повысить его стойкость к окислению при высоких температурах. В зависимости от типа, масло может содержать от 5 до 25% ПАО. Больше добавлять нет смысла, а в качестве единственной базы ПАО практически не используют – они отличаются слабой адгезией к металлам и очень дорого стоят

ZIC ZERO – масла для автовладельцев, которые не признают никаких компромиссов! ZIC ZERO - продукт для любителей всего самого нового. Эти масла также созданы на основе YUBASE PLUS с добавкой ПАО. Их отличительная особенность – инновационная присадка на основе ионной жидкости (технология ZERO Tech). Разработка присадки проводилась совместно с одной из специализированных компаний. Создание модификаторов трения на основе ионных жидкостей долго сдерживалось нежеланием этой «химии» растворяться в базовом масле. ZIC в кооперации с компанией – производителем присадок эту проблему решил. На новую технологию, кстати, получен патент.

Подробно описывать каждый из шестнадцати продуктов, входящих в три «верхние» линейки масел ZIC в рамках этой небольшой статьи, мы не станем. Отметим только, что здесь найдется масло, подходящее по своим характеристикам почти для любого современного двигателя, независимо от его типа, конструкции и страны происхождения. По классификации SAE масла относятся к актуальным сегодня группам SL, SN и SP. Европейская классификация ACEA разделяет масла более детально. Согласно этой системе классификации в линейках TOP, ZERO и X9 можно найти практически все современный типы масел.

А3/В4 – полнозольное масло, которое сегодня можно считать классикой. Подходящее для многих современных моторов, не предъявляющих особых требований к смазке.

А5/В5 или А7/В7 – полнозольное маловязкое масло. Имеет сниженный показатель HTHS – высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига. Подобные масла уменьшают потери на трение и позволяют экономить топливо, но могут применяться далеко не во всех двигателях. Внимательно изучайте рекомендации производителя автомобиля.

С3 – так называемое малозольное масло с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы. Масла этой группы предназначены для автомобилей, оснащенных современными системами снижения токсичности. Снижение концентрации перечисленных веществ позволяет дольше сохранять ресурс нейтрализатора.

С5 – одновременно малозольное и маловязкое масло.

Чуть подробней остановимся на продукте с маркировкой ILSAC GF-6А (B). Аббревиатура ILSAC — это Международный Комитет по Стандартизации и Апробации Моторных Масел. Масла с маркировкой GF-6А (B предназначены для моторов, склонных к появлению эффекта LSPI – преждевременного воспламенения топливной смеси в цилиндре на низких оборотах. Эффект этот крайне опасен и может привести к поломке двигателя: разрушению поршней, деформации или поломке шатунов. Обычно им страдают моторы с непосредственным впрыском бензина в цилиндры. Считается, что в возникновении LSPI участвуют мельчайшие частицы масла, а кальций, содержащийся в моющих присадках масла? только стимулирует преждевременное воспламенение. Поэтому в маслах группы GF-6 он заменен другими веществами – например, магнием.

Три полезные ссылки

Подробно познакомиться с моторными маслами ZIC серий Top, Zero и X9, узнать характеристики продуктов и их цены можно на официальном сайте производителя.

Также предлагаем посетить удобный сервис по подбору моторного масла ZIC для вашего автомобиля. Отметим, что здесь есть нужная информация и для владельцев современных китайских автомобилей.

Основа всех моторных масел ZIC – фирменная база YUBASE. Здесь вы сможете прочитать о технологии ее производства и изучить свойства базового масла группы III в сравнении с базами других групп.

