Уже не «ушастый»: ретротест последнего воздушника СССР

Опубликованы интересные факты и живые фото Запорожца ЗАЗ‑968М

Скромный малый

В 1990 году, когда из ворот завода в Запорожье вышел желтый автомобиль, c которым мне предстоит пообщаться, ведущие зарубежные компании производили уже третье, а то и четвертое поколение моделей, дебютировавших во второй половине 60‑х годов вместе с ЗАЗ‑966.

Эти иномарки не имели с предками ничего общего. А ЗАЗ‑968М, при всём старании запорожского завода, оставался в очередной раз модернизированной версией автомобиля, стартовавшего почти четверть века назад. Да и производили ЗАЗ‑968М, в фольклоре советских автолюбителей – «эмку», уже десять лет.

Серьезную модернизацию «ушастого» Запорожца задумали еще в начале семидесятых. Завод уже работал над принципиально новым переднеприводным автомобилем – будущей Таврией, но пока планировал заметно улучшить серийную заднемоторную машину с двигателем воздушного охлаждения.

Запорожец ЗАЗ‑968М. Язвительный сарказм и презрение к Запорожцам сменились доброй иронией, а то и ностальгией.

В перечень изменений вошла передняя подвеска McPherson и дисковые тормоза спереди. Кстати, такую подвеску имел и поздний Volkswagen Beetle. Ирония судьбы: именно от него в конце 50‑х годов для Запорожца заимствовали и поперечные торсионы.

Но ни новой подвеске, ни дисковым тормозам на ЗАЗ‑968М появиться было не суждено. Как и 50‑сильному мотору – всё тому же V4 воздушного охлаждения, но с модернизированными головками, карбюратором ДААЗ и степенью сжатия 8,4. Этот агрегат, рассчитанный на 93‑й бензин, признали недостаточно надежным.

На большинстве Запорожцев стояли однокамерные карбюраторы. Заслонка системы охлаждения.

В серию в 1979 году ЗАЗ‑968М пошел в трех версиях. Самая массовая – с 40‑сильным двигателем объемом 1,2 л. Выпускали также вариант с иным карбюратором и мощностью 45 л. с., а также модификацию с мотором рабочим объемом 0,9 л, развивавшим 30 л. с.

«Тридцатки», как их называли в быту, ставили в основном на машины с ручным управлением для инвалидов. Хотя на значительную часть таких ЗАЗ‑968М монтировали уже и 40‑сильные двигатели. Провели даже некое исследование, подтвердившее простую истину: динамичным автомобилем управлять проще, чем тихоходным. Но производство 30‑сильных двигателей было налажено, и их надо было куда-то «пристраивать». А завод по-прежнему делал много машин с ручным управлением, в некоторые годы – до 40% от общего выпуска.

На капоте – щели системы охлаждения. Вместо «ушей» на крыльях – изящные прорези.

На «эмке», как могли, усовершенствовали систему охлаждения. Запорожец перестал быть ушастым!

На задних крыльях и на капоте сделали скромные и даже по-своему элегантные прорези. От прорезей на капоте идет воздуховод с заслонкой, регулирующей забор воздуха снаружи или из моторного отсека. Изменили и лопасти вентилятора. В целом, охлаждение, которое никогда не было сильной стороной мелитопольского мотора, улучшилось.

Отдельную благодарность владельцев Запорожцев завод заслужил за то, что пристроил запасное колесо в моторный отсек, разгрузив невеликий по размерам багажник. В последнем остался только аккумулятор. Кроме того, багажник облагородили пластиком, закрывающим рулевую колонку и отопитель салона.

Как смогли, освежили и внешность. Поставили иные бамперы, указатели поворотов, задние фонари. На модернизированной передней панели появилась черная накладка, ободки фар тоже сделали черными. Это была маленькая хитрость: черная отделка действительно входила в моду на рубеже 80‑х годов, но кроме того, накладка на передке – пластиковая, а ободки – резиновые. Значит, снизилась металлоемкость – одна из главных целей любой модернизации советских автомобилей.

Салон по советским меркам тех лет совсем не убогий. Сиденья практически такие же, как в ВАЗ‑2101. Передняя панель отделана пластиком, бардачок получил крышку, под рулем – три рычажка, опять же, как в Жигулях. Есть даже часы. На поздних ЗАЗ‑968М их, правда, уже не ставили – совсем доэкономились.

Горловина бензобака – под капотом, там же разместили запаску. Бачок омывателя за «заборчиком».

Специально для Запорожца продавали даже комплект деталей для установки приемника. И не какого-нибудь, а Урал Авто‑2 – одного из лучших советских автомобильных. Прибор с ручкой и собственной антенной можно было использовать и вне автомобиля.

ЗАЗ‑968М получил пластиковую отделку багажника. Аккумулятор, как и во всех Запорожцах, – в багажнике.

В общем, интерьер ЗАЗ‑968М ничем не хуже, чем в ВАЗ‑2101, ВАЗ- 21011 или в ижевском Москвиче‑412. Запорожец, конечно, теснее. Но ведь меньше – не значит хуже.

МЫЛЬНИЦА БЕЗ УШЕЙ ЗАЗ‑968М выпускали с 1979 по 1994 год. Производили ЗАЗ‑968М‑003 с двигателем V4 рабочим объемом 1,2 л мощностью 40 л. с., ЗАЗ‑968МЭ с 45‑сильным мотором и ЗАЗ‑968М‑003 с 30‑сильным агрегатом объемом 0,9 л. Делали также четыре модификации для инвалидов. Всего изготовили более 1,6 млн машин, из них в 1990 году – более 109 тысяч.

В меру сил

Иронию, тем более презрение к 968‑му чаще всего культивировали те, кто на нем никогда не ездил. Не так уж он неуклюж и примитивен.

По паспорту до 100 км/ч ЗАЗ‑968М разгоняется за 32 с. По нынешним меркам, конечно, смех сквозь слезы. Но Москвич‑2138 с 50‑сильным мотором разгонялся до «сотни» за 30 с. Как и появившаяся в самом конце 80‑х Ока ВАЗ‑1111. Разница не принципиальная. Тем более что до 50–60 км/ч Запорожец ускоряется достаточно резво, и в городе он и сейчас чувствует себя достаточно уверенно.

Приборы – скромные, без затей. На ранние «эмки» ставили даже часы.

Салон ЗАЗ‑968М оснастили всем, что было доступно заводу в конце 70‑х годов. Цвет отделки гармонирует с колером кузова.

Главное – вовремя переключать передачи. Конечно, ходы рычага коробки с приводом длинной тягой – не эталонные. Но, в общем-то, не больше, чем у иных переднеприводных автомобилей. Тормоза у Запорожца тоже не самые совершенные – все барабанные, без усилителя. Но, учитывая динамические возможности «эмки» и полную массу 1150 кг – вполне терпимые.

Подрулевые переключатели – как у Жигулей. Для монтажа приемника Урал-Авто‑2 продавали специальный установочный комплект.

Плюс комфортная, полностью независимая подвеска (помимо Запорожца, такая в СССР была только у серпуховской мотоколяски) и очень приличная проходимость. Дорожный просвет – 185 мм, днище практически плоское, а задние ведущие колеса хорошо загружены.

Управление автономным отопителем салона. Клавиши в ЗАЗ‑968М – жигулевские.

А еще в Запорожце знаменитая автономная и очень эффективная «печка». Знаменита она, правда, и тем, что капризна, часто выходит из строя и пожароопасна. Но очень многие владельцы Запорожцев зимой не ездили. А те, кто осмеливался на зимние приключения, терпеливо и пристально следили за агрегатом – меняли свечу, чистили неизбежно скапливающуюся в отопителе сажу.

Еще одно важное достоинство Запорожца – возможность использовать дешевый 76‑й бензин, который в 80‑х годах можно было покупать еще и за половину государственной цены у водителей грузовиков. Что очень многие и делали.

ПОЛЕЗАЙ В КУЗОВ Пикапы на основе Запорожцев на заводе «Коммунар» делали десятилетиями для внутризаводских нужд. В 1992–1994 годах производили и продавали всем желающим ЗАЗ‑968МП. Всего изготовили около двух с половиной тысяч машин.

