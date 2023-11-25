ВАЗ-2101 с передним приводом – почему провалился проект с Renault

«За рулем» разыскал редкие факты из истории появления Жигулей

Жигули могли быть другими

В середине 1960-х стало понятно: для резкого роста производства легковых автомобилей в СССР нужен новый современный завод. Но часть руководства, во главе с секретарем ЦК КПСС Дмитрием Устиновым, курирующим оборонную промышленность, считало, что достаточно построить второй завод по производству Москвичей.

Спрос на автомобили превышал предложение. Советские люди покупали все, что им предлагали. А такой проект гораздо дешевле.

Но в верхах были и те, кто думал иначе. Их поддерживал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Речь шла о сотрудничестве с крупной зарубежной компанией.

Только в таком партнерстве можно в кратчайшие сроки возвести современный завод и сделать автомобиль, который смог бы пользоваться успехом не только на родине, но за рубежом. А значит, приносить стране столь нужную ей валюту.

ВАЗ-2101 «Жигули» — эпохальный для СССР автомобиль.

В итоге построили и Ижевский автомобильный завод, который начал выпускать Москвичи, и гигант на Волге для производства Жигулей.

В качестве партнера СССР рассматривал несколько зарубежных производителей. Японские фирмы тогда всерьез еще не воспринимали. Их и в Европе не особо признавали. Компания Volkswagen делала заднемоторный Жук и его производные, которые в Союзе посчитали бесперспективными. Сотрудничеству с европейскими филиалами Ford мешали напряженные отношения с США.

Renault R16 теоретически мог стать советским. Но по разным причинам не стал.

Оставались французы. В СССР испытывали, в частности, Peugeot 204.

Но особый взаимный интерес возник между СССР и государственной компанией Renault. В производство как раз пошел передовой переднеприводный Renault 16. Правда, такая компоновка вызывала сомнения у многих советских инженеров и руководителей отрасли.

А мощный итальянский концерн FIAT готов был не только продать лицензию на автомобиль, но и помочь со строительством огромного современного завода. К тому же с итальянцами было проще сторговаться о цене.

Корреспонденты и резиденты

Историю подготовки подписания договора с FIAT подробно рассказывал Леонид Колосов – тогда специальный корреспондент газеты «Известия» в Италии, а по совместительству сотрудник внешней разведки КГБ СССР.

Колосов был знаком и с Витторио Валеттой – главой FIAT, и с Пальмиро Тольятти – руководителем компартии Италии. Именно его именем назвали потом Ставрополь-на-Волге. И именно Тольятти посоветовал всерьез поговорить о сотрудничестве с руководством крупнейшего концерна.

Тем более что Валетта, не будучи коммунистом, относился к левым более чем лояльно.

В 1945 году Валетте за сотрудничество FIAT с фашистами во время войны грозил расстрел, а спас его тогдашний лидер коммунистов Луиджи Лонго. Он убедил соратников, что Валетта нужен Италии как талантливый руководитель промышленности. Витторио Валетта этого не забыл.

Леонид Колосов – разведчик, сыгравший важную роль в истории сотрудничества СССР и FIAT.

А тут в Италию приехала известная советская писательница Мариэтта Шагинян – кавалер множества орденов (в том числе двух орденов Ленина), лауреат Сталинской и Ленинской премий. Шагинян было уже 78 лет, характер у нее был сложный, но энергии хватило бы на нескольких молодых.

Колосову поручили опекать писательницу, в том числе в запланированной заранее поездке на завод FIAT. И советский разведчик стал свидетелем, как Шагинян и Валетта не только нашли общий язык, но даже и понравились друг другу. Оба прекрасно знали немецкий и общались без переводчика. Расстались советская писательница и итальянский капиталист друзьями.

А вскоре в «Известиях» вышел очерк Шагинян. Она писала, что в Италии хоть и капитализм, но руководство FIAT предоставляет рабочим хорошие условия труда, заботится об их образовании, семьях, детях.

Тем временем в Италии намечалась всеобщая стачка, подготовленная коммунистами. Рабочие FIAT должны были стать ее авангардом.

Писательница Мариэтта Шагинян – герой советско-итальянской автомобильной эпопеи.

Валетта вышел к депутатам от рабочих с «Известиями» в руках и с тезисом: у нас на подходе контракт с СССР, а вы хотите сорвать его забастовкой.

Всеобщей стачки не получилось - концерн FIAT не понес убытков. А СССР получил в переговорах с ним дополнительный козырь.

Битва за проценты

Оставалось решить вопрос стоимости кредита. Итальянцы настаивали на 7%, председатель Совмина СССР Алексей Косыгин требовал добиться ставки не более 5%.

К делу вновь подключили Колосова. Ему поставили задачу: узнать, насколько итальянцы могут уступить, а еще лучше – и повлиять на них.

Колосов секретно встречался с двумя своими агентами под псевдонимами Либерал и Фриц, близкими к правительству. Один из них был другом СССР и даже гонораров не требовал, другому платили.

Советская делегация во главе с министром Александром Тарасовым и будущим главным конструктором ВАЗа Владимиром Соловьевым в Турине.

Колосов говорил собеседникам, что, если итальянцы не уступят, СССР может договориться с Renault. Хотя это был блеф. Идею сотрудничества с французами давно отвергли. Зато итальянские агенты подтвердили: кредиторы согласятся на 6%, но уместно будет и еще поторговаться.

FIAT 124 – победитель конкурса «Автомобиль года» в 1966-м и прообраз нашего ВАЗ-2101.

Сошлись на 5,6%. Договор министр автопрома СССР Александр Тарасов и глава FIAT Витторио Валетта подписали 16 августа 1966 года. СССР сэкономил 40 миллионов долларов. А Леонид Колосов получил в подарок роскошную двухстволку с серебряной монограммой.

Министр Александр Тарасов и глава FIAT Витторио Валетта подписывают договор, который стали называть «сделкой века».

От FIAT 124 к ВАЗ-2101

Началась серьезная работа по превращению 124-го ФИАТа в ВАЗ-2101. После жестких испытаний итальянскую конструкцию серьезно переработали.

Испытания FIAT 124 под Воркутой.

Принципиально изменили двигатель. Вместо нижневального (73х71,5 мм) мощностью 60 л.с. появился советский верхневальный (76х66 мм) 64-сильный.

Основные отличия ВАЗ-2101 от FIAT – двигатель, тормоза, подвески.

Увеличили диаметр дисков сцепления, переработали тормоза, установив сзади барабанные. Усилили переднюю и модернизировали заднюю подвески. Изменили бамперы и наружные ручки дверей (подробно обо всех изменениях тут).

Тольяттинские испытатели и ВАЗ-2101 на Дмитровском полигоне.

В 1970-м страна получила первые Жигули — вполне современные по тем временам, пригодные к условиям эксплуатации в СССР и с экспортным потенциалом автомобили. А заодно и гигантский, невиданных для страны масштабов, автозавод и несколько предприятий–смежников.

Начался новый этап в истории нашего автопрома. Да и в истории всей страны.

Такие Жигули нам не продавали! Вся правда об экспортных автомобилях СССР тут

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