#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Будем стрелять: полиция с трудом остановила пьяного подростка на Приоре (видео)
Будем стрелять: полиция с трудом остановила пьяного подростка на Приоре (видео)
В Дивногорске полиция открыла огонь по Приоре с...
Bentley Flying Spur
Трагедия на границе: автомобиль врезался в КПП и сразу взорвался
Американский бизнесмен и его жена погибли в ДТП...
ВАЗ-2101 «Жигули» — эпохальный для СССР автомобиль.
ВАЗ-2101 с передним приводом – почему провалился проект с Renault
«За рулем» разыскал редкие факты из истории...

ВАЗ-2101 с передним приводом – почему провалился проект с Renault

«За рулем» разыскал редкие факты из истории появления Жигулей

Жигули могли быть другими

Наши Нивы за границей – 11 неизвестных проектов

В середине 1960-х стало понятно: для резкого роста производства легковых автомобилей в СССР нужен новый современный завод. Но часть руководства, во главе с секретарем ЦК КПСС Дмитрием Устиновым, курирующим оборонную промышленность, считало, что достаточно построить второй завод по производству Москвичей.

Спрос на автомобили превышал предложение. Советские люди покупали все, что им предлагали. А такой проект гораздо дешевле.

Но в верхах были и те, кто думал иначе. Их поддерживал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Речь шла о сотрудничестве с крупной зарубежной компанией.

Только в таком партнерстве можно в кратчайшие сроки возвести современный завод и сделать автомобиль, который смог бы пользоваться успехом не только на родине, но за рубежом. А значит, приносить стране столь нужную ей валюту.

ВАЗ-2101 «Жигули» — эпохальный для СССР автомобиль.
ВАЗ-2101 «Жигули» — эпохальный для СССР автомобиль.

В итоге построили и Ижевский автомобильный завод, который начал выпускать Москвичи, и гигант на Волге для производства Жигулей.

В качестве партнера СССР рассматривал несколько зарубежных производителей. Японские фирмы тогда всерьез еще не воспринимали. Их и в Европе не особо признавали. Компания Volkswagen делала заднемоторный Жук и его производные, которые в Союзе посчитали бесперспективными. Сотрудничеству с европейскими филиалами Ford мешали напряженные отношения с США.

Renault R16 теоретически мог стать советским. Но по разным причинам не стал.
Renault R16 теоретически мог стать советским. Но по разным причинам не стал.

Оставались французы. В СССР испытывали, в частности, Peugeot 204.

Но особый взаимный интерес возник между СССР и государственной компанией Renault. В производство как раз пошел передовой переднеприводный Renault 16. Правда, такая компоновка вызывала сомнения у многих советских инженеров и руководителей отрасли.

А мощный итальянский концерн FIAT готов был не только продать лицензию на автомобиль, но и помочь со строительством огромного современного завода. К тому же с итальянцами было проще сторговаться о цене.

Корреспонденты и резиденты

Правый руль и мотор Renault – таких необычных Запорожцев вы точно не видели

Историю подготовки подписания договора с FIAT подробно рассказывал Леонид Колосов – тогда специальный корреспондент газеты «Известия» в Италии, а по совместительству сотрудник внешней разведки КГБ СССР.

Колосов был знаком и с Витторио Валеттой – главой FIAT, и с Пальмиро Тольятти – руководителем компартии Италии. Именно его именем назвали потом Ставрополь-на-Волге. И именно Тольятти посоветовал всерьез поговорить о сотрудничестве с руководством крупнейшего концерна.

Тем более что Валетта, не будучи коммунистом, относился к левым более чем лояльно.

В 1945 году Валетте за сотрудничество FIAT с фашистами во время войны грозил расстрел, а спас его тогдашний лидер коммунистов Луиджи Лонго. Он убедил соратников, что Валетта нужен Италии как талантливый руководитель промышленности. Витторио Валетта этого не забыл.

Леонид Колосов – разведчик, сыгравший важную роль в истории сотрудничества СССР и FIAT.
Леонид Колосов – разведчик, сыгравший важную роль в истории сотрудничества СССР и FIAT.

А тут в Италию приехала известная советская писательница Мариэтта Шагинян – кавалер множества орденов (в том числе двух орденов Ленина), лауреат Сталинской и Ленинской премий. Шагинян было уже 78 лет, характер у нее был сложный, но энергии хватило бы на нескольких молодых.

Колосову поручили опекать писательницу, в том числе в запланированной заранее поездке на завод FIAT. И советский разведчик стал свидетелем, как Шагинян и Валетта не только нашли общий язык, но даже и понравились друг другу. Оба прекрасно знали немецкий и общались без переводчика. Расстались советская писательница и итальянский капиталист друзьями.

А вскоре в «Известиях» вышел очерк Шагинян. Она писала, что в Италии хоть и капитализм, но руководство FIAT предоставляет рабочим хорошие условия труда, заботится об их образовании, семьях, детях.

Тем временем в Италии намечалась всеобщая стачка, подготовленная коммунистами. Рабочие FIAT должны были стать ее авангардом.

Писательница Мариэтта Шагинян – герой советско-итальянской автомобильной эпопеи.
Писательница Мариэтта Шагинян – герой советско-итальянской автомобильной эпопеи.

Валетта вышел к депутатам от рабочих с «Известиями» в руках и с тезисом: у нас на подходе контракт с СССР, а вы хотите сорвать его забастовкой.

Всеобщей стачки не получилось - концерн FIAT не понес убытков. А СССР получил в переговорах с ним дополнительный козырь.

Битва за проценты

Правый руль, дизель, длинная база — какими были первые Жигули

Оставалось решить вопрос стоимости кредита. Итальянцы настаивали на 7%, председатель Совмина СССР Алексей Косыгин требовал добиться ставки не более 5%.

К делу вновь подключили Колосова. Ему поставили задачу: узнать, насколько итальянцы могут уступить, а еще лучше – и повлиять на них.

Колосов секретно встречался с двумя своими агентами под псевдонимами Либерал и Фриц, близкими к правительству. Один из них был другом СССР и даже гонораров не требовал, другому платили.

Советская делегация во главе с министром Александром Тарасовым и будущим главным конструктором ВАЗа Владимиром Соловьевым в Турине.
Советская делегация во главе с министром Александром Тарасовым и будущим главным конструктором ВАЗа Владимиром Соловьевым в Турине.

Колосов говорил собеседникам, что, если итальянцы не уступят, СССР может договориться с Renault. Хотя это был блеф. Идею сотрудничества с французами давно отвергли. Зато итальянские агенты подтвердили: кредиторы согласятся на 6%, но уместно будет и еще поторговаться.

FIAT 124 – победитель конкурса «Автомобиль года» в 1966-м и прообраз нашего ВАЗ-2101.
FIAT 124 – победитель конкурса «Автомобиль года» в 1966-м и прообраз нашего ВАЗ-2101.

Сошлись на 5,6%. Договор министр автопрома СССР Александр Тарасов и глава FIAT Витторио Валетта подписали 16 августа 1966 года. СССР сэкономил 40 миллионов долларов. А Леонид Колосов получил в подарок роскошную двухстволку с серебряной монограммой.

Министр Александр Тарасов и глава FIAT Витторио Валетта подписывают договор, который стали называть «сделкой века».
Министр Александр Тарасов и глава FIAT Витторио Валетта подписывают договор, который стали называть «сделкой века».

От FIAT 124 к ВАЗ-2101

Началась серьезная работа по превращению 124-го ФИАТа в ВАЗ-2101. После жестких испытаний итальянскую конструкцию серьезно переработали.

Испытания FIAT 124 под Воркутой.
Испытания FIAT 124 под Воркутой.

Принципиально изменили двигатель. Вместо нижневального (73х71,5 мм) мощностью 60 л.с. появился советский верхневальный (76х66 мм) 64-сильный.

Основные отличия ВАЗ-2101 от FIAT – двигатель, тормоза, подвески.
Основные отличия ВАЗ-2101 от FIAT – двигатель, тормоза, подвески.

Увеличили диаметр дисков сцепления, переработали тормоза, установив сзади барабанные. Усилили переднюю и модернизировали заднюю подвески. Изменили бамперы и наружные ручки дверей (подробно обо всех изменениях тут).

Тольяттинские испытатели и ВАЗ-2101 на Дмитровском полигоне.
Тольяттинские испытатели и ВАЗ-2101 на Дмитровском полигоне.

В 1970-м страна получила первые Жигули — вполне современные по тем временам, пригодные к условиям эксплуатации в СССР и с экспортным потенциалом автомобили. А заодно и гигантский, невиданных для страны масштабов, автозавод и несколько предприятий–смежников.

Начался новый этап в истории нашего автопрома. Да и в истории всей страны.

  • Такие Жигули нам не продавали! Вся правда об экспортных автомобилях СССР тут

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКанунников Сергей
Фото:За Рулемиз архива «За рулем»
Количество просмотров 1
Фото:За Рулемиз архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0