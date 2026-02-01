Почему Москвич Супер Люкс не понравился иностранцам

Эксперт Канунников рассказал историю редкого Москвича 2140-117

Москвич 2140SL должен был занять прочное место на европейских рынках и удержать стремительно снижающийся экспорт. Но все пошло по-другому.

Москвич в колере «Страдивари».

Советский суперлюкс

А какие были времена! В начале 1970-х годов до 65% годового производства Москвичей продавали за рубежом. Но уже с середины десятилетия экспорт падал, и удержать его не смог даже заметно модернизированный по сравнению с Москвичом 412 новый Москвич 2140.

Внутри СССР все пока было в порядке. Спрос на Москвичи по-прежнему превышал предложение, хотя большинство автолюбителей больше ценили Жигули. Однако модификация Москвича, появившаяся в 1981 году, вызвала резкий подъем интереса к продукции АЗЛК.

Москвич 2140SL отличали и оригинальные задние фонари.

Новый Москвич (по заводской индексации – 2140-117) буквально приковывал взгляды неизбалованных советских автолюбителей. Хотя изменения были непринципиальными.

Автомобиль украсили массивными пластиковыми бамперами. В передний встроили подфарники и указатели поворотов. Сзади появились новые массивные фонари. Вместо традиционных хромированных колпаков колес установили небольшие черные накладки. По борту пустили модный черный молдинг, да еще и с шильдиком SL. Люди, знакомые с иномарками, расшифровывали SL как Super Luxe. Кстати, подобное обозначение на латинице в СССР применили впервые.

А еще новые Москвичи поразили советских автолюбителей окраской металлик. В СССР подобных серийных машин пока не было.

В начале 1980-х годов панель приборов люксового Москвича выглядела очень модно.

Салон люксового Москвича поражал еще больше. Совершенно новая панель приборов с иной комбинацией и даже электронными часами выглядела очень модно. Автомобиль оснастили элегантным рулем, продвинутым радиоприемником и «лохматыми» ковриками на полу. Конечно, их практичность, особенно в советских условиях, была сомнительной. Но выглядели ковры здорово!

Такие подголовники в начале 1980-х годов были в моде.

Оригинальными сделали и карты дверей, а также установили новые ручки. Сиденья обили велюром, а передние оснастили еще и модными лестничными подголовниками. Именно на Москвиче 2140SL впервые в СССР сделали плавную регулировку спинок передних сидений. В общем, новый Москвич стал событием в автомобильной жизни Советского Союза.

Кто разрабатывал Москвич SL

Прототип Москвича с задней пружинной подвеской и в люксовом исполнении.

Именно падение экспорта побудило АЗЛК взяться за модернизацию «сорокового». И на заводе справедливо рассудили: сделать это толково можно только в сотрудничестве с иностранными компаниями.

АЗЛК в этом поддержало не только руководство автопрома и всесоюзное общество «Автоэкспорт», но и министерство внешней торговли СССР. К делу подошли серьезно. Задание на проект интерьера сформировали при участии института технической эстетики (ВНИИТЭ).

Поначалу это задание передали французскому филиалу американской дизайнерской фирмы, основанной не кем-нибудь, а знаменитым американцем Раймондом Лоуи – создателем ряда громких автомобильных проектов. Чтобы подогнать новую панель приборов «по месту», серийный «сороковой» отправили во Францию.

Французская панель приборов, забракованная на АЗЛК.

Но продукт французских стилистов не понравился АЗЛК. Панель признали нетехнологичной, дорогой в производстве, да еще и сомнительной с точки зрения эргономики. На заводе долго обсуждали, за что иностранцам заплатили 80 000 долларов. Даже по тем временам это были небольшие деньги, но инженерам и художникам АЗЛК они, конечно, казались гигантскими.

Автомобиль получил оригинальную комбинацию приборов.

Московские дизайнеры под руководством Игоря Зайцева по собственной инициативе создали свой вариант интерьера люксового Москвича, который и приняли к производству.

Снова иностранцы в Москвиче

Москвич 2140SL цвета «Снежная королева».

Но то, что так удачно создали на АЗЛК, предстояло еще и производить серийно. И чтобы делать комплектующие с должным качеством, приняли совершенно правильное решение: найти зарубежных партнеров. Главным стала югославская фирма Saturnus, которой доверили изготовление элементов внешнего декора и деталей салона. Взамен в Югославию отправляли готовые Москвичи.

Для окраски Москвичей 2140-117 закупали финскую краску Tikkurilla двух совершенно новых для СССР колеров. Светло-серый назвали «Снежная королева», а коричнево-медный – «Страдивари». Кроме того, цвет отделки салона соответствовал колеру кузова.

На АЗЛК ко времени создания люксовой версии уже были полностью готовы новая современная и надежная коробка передач взамен очень посредственной во всех смыслах омской и пружинная задняя подвеска. И конструкторы надеялись под Москвич Супер Люкс «пропихнуть» новинки на конвейер. На первый прототип, еще не имеющий декора будущего серийного, поставили именно пружинную заднюю подвеску.

Кстати, успели издать даже инструкцию по эксплуатации Москвича 2140 (в том числе и на немецком языке – для ГДР) с описанием не только стандартной рессорной подвески, но и пружинной. Но министерское начальство рассудило по-своему. Планировали, что совсем скоро на конвейер встанет переднеприводный автомобиль, поэтому серьезную модернизацию серийного посчитали нецелесообразной.

Так что «начинка» Москвича 2140-117 осталась серийной. Стандартный 75-сильный мотор рабочим объемом 1,5 л работал с омской четырехступенчатой коробкой передач. Правда, на люксовые автомобили ставили только карбюратор ДААЗ, а на некоторые стандартные Москвичи 2140 монтировали ленинградские приборы К-126Н.

Москвич 2140-117 первым получил и новый прерыватель-распределитель Р147 по лицензии Bosch. Но вскоре такие трамблеры стали монтировать и на стандартные автомобили. Как и новые радиальные шины МИ-166 с металлокордом, которые тоже дебютировали на модификации 2140SL.

Провал Москвича на внешних рынках

Москвич на югославском ралли Saturnus.

Официально Москвич 2140SL дебютировал в 1980-м. И, конечно, новинка попала в список подарков XXVI съезду КПСС 1981 года. Все советские крупные предприятия старались сформировать список символических подарков из своих новинок едва ли еще не за год до съезда.

Автолюбители восприняли Москвич 2140 Люкс с огромным интересом. Машина заметно улучшила пошатнувшуюся во второй половине 1970-х годов репутацию АЗЛК. В определенной мере Москвич Люкс стал даже конкурентом Жигулей. Хотя большинство граждан по-прежнему предпочитали продукцию ВАЗа.

Экспорт Moskvich 1.5SL начали уже в марте 1981 года. Увы, заметного интереса на Западе автомобиль не вызвал. С 1982 года автомобиль в рекламных целях стали выставлять на международные ралли. Машину омологировали с двигателем рабочим объемом 1,6 л.

В 1984 году Валерий Филимонов и Михаил Девель на ралли Saturnus в Югославии стали седьмыми в абсолютном зачете. В 1985 году – пятыми, уступив лишь конкурентам на Porsche 911, Renault 5 Turbo, Opel Manta 400 и на нашей Lada 2105 VFTS. Совсем неплохой результат. Но такого коммерческого эффекта, как успешные выступления Москвичей 412 в ралли начала 1970-х годов, эти результаты не произвели.

Из почти 171 тысячи собранных Москвичей 2140SL экспортировали лишь семь с половиной тысяч. Остальные продали на родине.

Несерийный люксовый универсал.

Люксовых универсалов и вовсе не делали, хотя интерес к такой версии вроде бы появился в Финляндии. Универсалов АЗЛК вообще производил немного, а спрос на люксовую версию не окупил бы затрат на ее производство. Говорят, что люксовые универсалы собирали на заводе по заказам, а вернее по блату – только для «своих».

Сложности реставрации Москвичей 2140SL

В СССР отношение к люксовому Москвичу тоже трансформировалось. Поскольку большинство автомобилей оставалось в Союзе, их стали окрашивать обычными эмалями привычных цветов. Цвет салона перестал гармонировать с окраской кузова. Обычные отечественные краски для кузовного ремонта были, конечно, удобней. И первоначальный шарм Москвич 2140SL потерял.

Тем более что и оригинальные кузовные детали стали острым дефицитом. Модные, но ломкие пластмассовые бамперы ремонтировали кто как мог по домашним технологиям, а то и меняли оригинальные бамперы на стандартные. В том числе и поэтому сегодня Люксы в приличном состоянии – редкость. А привести замученную жизнью машину в оригинальное состояние очень непросто и потому увлекательно.

