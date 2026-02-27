«Дядь, ты маленький?» И еще 6 вопросов коллекционеру моделей автомобилей

Коллекционер объяснил, почему он собирает масштабные модели машин

Первый крошечный автомобильчик, подаренный мне родителями почти семь десятилетий назад, я храню до сих пор. Маленький черный ЗиМ еще не понимал, что станет родоначальником солидного автопарка, пусть и масштабного.

Чаще всего меня спрашивают, за сколько можно продать мою коллекцию. Но многие задумываются, а не начать ли потихоньку создавать свое автохозяйство в миниатюре? И с чего бы начать? Начнем с масштаба.

1. Какой бывает масштаб коллекционных моделей автомобилей?

Наиболее интересные масштабы в мире автомобильных моделей – это 87-й, 43-й, 24-й и 18-й. Но есть и другие.

Масштаб 1:87 –идеально подходит тем, кто увлекается, помимо прочего, железнодорожным моделированием с размером колеи 16,5 мм. Можно создавать макеты, диорамы и что угодно. Некоторые кивают на плохую детализацию, но модели фирм Herpa или, скажем, Ricko выглядят очень пристойно. На них можно встретить резиновые шины и поворотные колеса. Огромное достоинство масштаба – минимум занимаемого места: длина легковушки составляет примерно 5 см.

Масштаб 1:43 – любимый масштаб автора. Главное достоинство – широкий ассортимент моделей, включая древние изделия советского периода. У кого возникают вопросы по детализации, пусть посмотрит на Ниву ВАЗ-2121 тех времен: она состоит из 75 деталей! Из классных современных изготовителей выделю питерскую фирму ICV.

Масштаб 1:24 – неплохой ассортимент, но, по большей части, это сравнительно недорогое подобие игрушек от фирм Welly, Maisto, Bburago. Однако есть и достойные образцы – например, от Danbury Mint. Места на полке такие модели потребуют много.

Масштаб 1:18 – в этой категории есть много достойных производителей: AutoArt, Norev и т.п. Детализация при этом высокая, как и стоимость. Недостаток – требуют очень много места.

2. Сколько стоят коллекционные модели автомобилей?

Все зависит от качества изготовления и проработки деталей. К примеру, модель Волги ГАЗ-24 в масштабе 1:43 может обойтись вам в сумму от 500 до 70 000 рублей. Первый вариант вполне подойдет в качестве игрушки для ребенка – ее не жалко сломать или потерять. А вот второй вариант коллекционер уберет подальше от шаловливых ручонок, строго-настрого запретив кому бы то ни было доставать ее.

Кстати, отсюда же вытекает следующий вопрос.

3. Для кого делаются коллекционные модели автомобилей?

Коллекционирование – это не детская забава. К тому же далеко не все модели позволяют, к примеру, катать себя по полу. А вот фирма Welly, напротив, любит снабжать свои машинки инерционными моторчиками: прокатил такую модельку на метр назад и отпустил – лови в другом конце комнаты! Кстати, они довольно крепкие, да и сделаны не так уж плохо: даже шины могут быть резиновыми. Но на полку коллекционер такое почти никогда не ставит.

Кстати, лет 40 назад подавляющее большинство масштабных моделей по своей сути считались игрушечными. Детализация у них была довольно слабой, однако на многих из них открывались двери, капоты, багажники. В СССР большой популярностью пользовались модели Corgy Toys, изредка каким-то чудом попадавшие в продажу. И такие модели тогда считали коллекционными, а взрослые дяди собирались по четвергам у «Дома игрушек» на Кутузовском проспекте столицы и обсуждали свои проблемы.

Немецкая Minichamps одной из первых стала делать высокоточные модели из металла без открывающихся элементов, мотивируя это тем, что все «открывашки» – это игрушки, а не предметы коллекционирования. И в этом есть логика: любой открывающийся элемент нарушает точность масштабирования. К примеру, дверные петли при масштабе 1:43 теоретически не могут быть миниатюрными. Они сломаются при первой же попытке заглянуть модельке внутрь.

4. Из чего сделаны коллекционные модели автомобилей?

Если не лезть в дебри, то существует два варианта – металл и смола. В 2000-х годах модели из металла (известен термин die cast, обозначающий литье под давлением) достигли пика своего развития. Некоторые производители, например AUTOart, освоили отменные по точности модели с множеством открывающихся элементов. Также на рубеже веков оформилось новое направление – машинки из эпоксидной смолы. Этот материал позволил добиться еще более точного соответствия масштабных моделей их полноразмерным прототипам.

Недостаток «смолы» – изнеженность: играть в них точно нельзя. Уронили на пол – берите пылесос: это уже не починить. Колеса таких моделей могут не крутиться – это нормально. Исполины духа вообще не вытаскивают свежеприобретенные изделия из-под пластиковых колпаков – в таком виде они навсегда встают на полку. Кстати, в этом есть огромный плюс: пыль им практически не страшна.

Какой подход лучше – извечная тема диспутов среди коллекционеров. Но дискуссии оставим «на потом».

5. Что такое цинковая чума коллекционных моделей автомобилей?

Эта беда свойственная многим металлическим моделям, при изготовлении которых была нарушена технология. Моделька десяток лет стоит на полке, но неожиданно покрывается трещинами. Если сжать ее в кулаке – превратится в труху. И вылечить такую напасть невозможно.

К счастью, болезнь не заразна: на соседние модели она не перекинется.

6. С чего начать коллекционирование моделей автомобилей?

Во времена СССР выбор моделей был настолько ничтожным, что смело можно было называть коллекцией практически любой набор, скажем, 43-го масштаба от Corgy Toys. Наличие хотя бы пары десятков таких моделек вызывало у окружающих понимание, а порой и жгучую зависть. Но дефицит давал определенный кайф: как можно называть коллекцией то, что, при наличии средств, спокойно можно приобрести в магазине?

На мой взгляд, современная коллекция просто обязана иметь определенную направленность. И начать следует с ее определения. Я, к примеру, давно уделяю особое внимание моделям автомобилей ГАЗ. Среди известных примеров других направлений – спортивные болиды, Мерседесы, военная техника, полицейские и милицейские авто, автомобили из кинофильмов (типичный пример – «Бондиана») и т.п.

Кто-то увлеченно занимается конверсией, самостоятельно переделывая стандартные модели сообразно своим интересам. Например, на выходе может получиться автопарк какого-то областного города – автобусы, мусоровозы и прочая техника, привычная аборигенам, – с местными регистрационными знаками и так далее.

К сожалению, вновь напоминаю о «жилплощади» для вашего автопарка – не всякая квартира (и не всякое семейство) это вытерпит… Как справедливо заметил один из коллекционеров, модели не имеют никаких практических функций. На них не ездят, их не едят… Это вещи, от которых их владельцы просто-напросто «тащатся». Иногда даже не дотрагиваясь.

И теперь пришло время перейти к конкретике – здесь вас ждет рассказ про несколько интересных моделей автомобилей для начинающих и продолжающих коллекционеров.

