Символ эпохи: автомобиль, которому доверили везти первого космонавта

Эксперт «За рулем» проследил жизненный путь лимузина ЗИЛ-111

Миру – ЗИЛ

Характеристики ЗИЛ‑111 для советских людей были почти сказочными. Максимальная скорость – 170 км/ч. Время разгона до 100 км/ч в официальных характеристиках тогда не указывали, но на испытаниях уложились в 19 секунд.

Впечатлял и паспортный расход топлива – 19 л/100 км.

Инструкция, правда, предупреждала: такой аппетит лимузин демонстрировал на скорости 50–60 км/ч на ровной дороге с подъемами на более 1,5%. На испытаниях средний расход составлял 22–24 л/100 км, причем – бензина с октановым числом 95. Рядовые автолюбители о таком тогда даже не слышали. Так что бензобак объемом 120 литров был как раз впору.

Но тех, кто ездил на 111‑х, расход топлива, понятно, не волновал.

Водителям важнее было, что машина потребовала новых навыков. Инструкция не советовала вращать руль на месте, чтобы не вывести из строя гидроусилитель. А заводские испытатели отмечали: на высоких скоростях появляется «ощущение недостаточной жесткости связи с управляемыми колесами».

Специфика лимузинов ЗИЛ побудила Гараж особого назначения (ГОН) создать собственную школу водительского мастерства.

Зато автомобиль производил впечатление не только на советских людей. В 1958 году машину с интересом осматривали посетители Всемирной выставки в Брюсселе. Интерес к ней был, конечно, подогрет повышенным вниманием к СССР, так сильно изменившимся с начала 50‑х годов. Но и факт, что в Европе ни одна фирма аналогов ЗИЛ‑111 не делала (разве что старомодный по дизайну Rolls-Royce), тоже производил на публику впечатление.

Советская делегация в Париже в ЗИЛ‑111В, май 1960 года.

Но еще эффектнее были поездки Никиты Хрущева на саммите Британии, СССР, США и Франции в Париже в 1960 году. Лидер СССР и его приближенные приехали в Елисейский дворец в кабриолете ЗИЛ‑111В. Невиданный по нынешним временам поступок, еще и вызов США после того, как за две недели до встречи в Париже в СССР сбили самолет-разведчик, пилотируемый Фрэнсисом Гэри Пауэрсом.

Встреча Юрия Гагарина в Москве, 14 апреля 1961 года.

В том же году серые кабриолеты ЗИЛ‑111В использовали на параде на Красной площади. А меньше чем через год, в апреле 1961‑го, толпы москвичей встречали открытый ЗИЛ, в котором первый космонавт Юрий Гагарин ехал из аэропорта Внуково в Кремль. В том же году лимузин ЗИЛ‑111 вез Никиту Хрущева по Вене на встречу с президентом США Джоном Кеннеди.

Всё это выглядело торжественно и величественно. Но автомобильная мода стремительно менялась, и с дизайном середины пятидесятых ЗИЛ‑111, как и ГАЗ‑13, по сравнению с американскими аналогами выглядели уже архаично.

СТАРТОВАЯ ЛИНИЯ На основе рамы и агрегатов ЗИЛ‑111 в 1958 году изготовили гоночные ЗИЛ‑112/4 и ЗИЛ‑112/5. Форсированные двигатели с восемью или четырьмя карбюраторами и степенью сжатия 9,5–10,0 развивали 200–220 л. с. На машинах стояли трехступенчатые механические коробки передач ЗИС‑110. На ЗИЛ‑112/4 Борис Курбатов в 1960 году стал чемпионом СССР.

Постоянные и переменные

Есть версия, что еще в 1959 году после национальной выставки США в Сокольниках, где ведущие автомобильные фирмы продемонстрировали новинки, Никита Хрущев потребовал привести дизайн флагмана советского автопрома в соответствие с последней модой.

Писали также, что первому секретарю ЦК не нравилось, что машина членов политбюро – ЗИЛ‑111 – похожа на автомобиль секретарей обкомов и министров, ГАЗ‑13.

Документальных подтверждений вмешательства лидера СССР в модернизацию 111‑го нет. Но первый рестайлинговый образец ЗИЛ‑111Г появился уже в 1960 году и напоминал Cadillac 75 1959 года. Вскоре передок переработали, а с задних крыльев убрали кили, которые стремительно выходили из моды. Средняя часть кузова осталась прежней, но машина действительно выглядела гораздо свежее.

Первый образец будущего ЗИЛ‑111Г.

На ЗИЛ‑111Г изменили также усилитель тормозов. Узел, сделанный на основе крайслеровской конструкции, был аналогичным тому, что ставили на ГАЗ‑13.

Заднюю часть кузова ЗИЛ‑111Г заметно и удачно переработали.

Полностью на производство ЗИЛ‑111Г перешли только в 1963 году. Этот ЗИЛ стал последним официальным автомобилем Никиты Хрущева, смещенного с должности осенью 1964‑го. Тогда же дебютировал обновленный кабриолет ЗИЛ‑111Д – но он стал парадным автомобилем иной эпохи.

Завод уже работал над новым ЗИЛ‑114, а пока с марта 1963 года до ноября 1964‑го серийный ЗИЛ‑111Г испытали пробегом в 100 тысяч км в разных условиях при температурах от –24 до +32 °C.

Больше всего претензий вызвали двигатели. Первый заменили при пробеге около 45 тысяч км, второй отходил побольше. Типичными были течи масла, стук гидрокомпенсаторов клапанов. На одном моторе цепь ГРМ перескочила на два звена, прогорели четыре клапана, треснул выпускной коллектор.

Среди прочих неисправностей испытатели особое внимание обратили на трещины рамы. Рекомендовали тщательно проверить все машины, находящиеся в эксплуатации. Это было, конечно, совсем не вредно, учитывая, что служили они в основном в ГОНе.

Президент Франции Шарль Де Голль в ЗИЛ‑111Д, Москва, 1966 год.

В общем, в главном автомобиле страны было над чем поработать. Процесс устранения недостатков шел постоянно – до снятия ЗИЛ‑111Г с производства в 1967 году.

Но последнее важное политическое событие, в котором участвовал ЗИЛ‑111Д, – покушение на генсека Леонида Брежнева – произошло уже 22 января 1969‑го. Лейтенант советской армии Ильин поджидал кортеж машин, едущий в Кремль из Внуково после очередной встречи космонавтов.

В 1964–1966 годах построили 15 кабриолетов ЗИЛ‑111Д.

По ошибке Ильин выпустил шестнадцать пуль в автомобиль, в котором сидели космонавты Алексей Леонов, Андриан Николаев и Георгий Береговой. Шофер ГОНа Илья Жарков получил ранения, от которых через несколько дней скончался. Георгий Береговой, сидящий рядом с водителем, успел перехватить руль и остановил автомобиль, а мотоциклист из эскорта Василий Зацепилов сбил Ильина с ног, и его задержали.

Кстати, даже после этого события завод не получил задание создать бронированную версию. За такую машину взялись лишь через десятилетие…

А в 1983 году, через полтора десятилетия после окончания производства, ЗИЛ‑111Г снялся в фильме «Одиноким предоставляется общежитие». Несколько списанных с партийно-государственной службы лимузинов (и, судя по сохранившимся свидетельствам, даже один кабриолет ЗИЛ‑111Д) действительно возили молодоженов. В крупных городах, конечно.

Последняя профессия правительственного лимузина: кадр из фильма «Одиноким предоставляется общежитие».

Приносить людям радость – совсем неплохое окончание такой интересной и бурной карьеры.