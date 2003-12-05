Грин-карта для "Запорожца"

Интересная страна Америка. Там, где люди ходят вверх ногами, ездить на «копейке» – это не вынужденная необходимость, а особый шик. Если передвигаться по Нью-Йорку на «горбатом» «зазике», как это делает известный в тамошней русской среде автодилер Геннадий Шихман, то восторженные взгляды вам обеспечены. Да что там взгляды! Американец не будет американцем, если бегом не настигнет вас на светофоре, чтобы получше разглядеть и пощупать диковинку.

...Начиналось, как у всех ностальгирующих – увидев что угодно родом из России, Шихманы радовались как дети. Потом из общей массы «нашего» выделились автомобили. «Очень «Волгу» хотелось, – рассказывает Геннадий, – черную, директорскую!» Детская мечта проступала все отчетливее, а иногда мешала спать. Поиски в США оказались бесплодными. Когда на родину засобирался брат, Гена попросил его подыскать там хоть что-нибудь «подходящее». Так у них появился голубой «Запорожец», который еще предстояло переправить на берега Гудзона. Ребята и не представляли, с какими хлопотами это связано. Сначала машину везли своим ходом в Одессу, а это 1200 км. Затем «затаможка», погрузка и отправка за океан. Но что может смутить нашего человека в Америке?

Спустя месяц долгожданное судно швартовалось в нью-йоркском порту. Крановщик за $600 любезно согласился спустить контейнер с машиной на берег, автопогрузчик за скромные $400 доставил груз на таможенный склад. Но американская таможня без боя не сдается: любые вопросы – только через брокера. Хорошо, хоть пошлина всего 2% от стоимости (задекларированной). Геннадий написал «$100», никто и не возражал... Потом попросили справку, что диковинный аппарат – это действительно «Запорожец», а не... не « Москвич», например. Чиновники долго и с интересом (но за $200) разглядывали раритет, однако дали добро. Так в Нью-Йорке появился первый «Запорожец».

Спокойно ездить на нем Шихману не давали: подходили, смотрели, спрашивали, заглядывали в салон и в мотор, просили прокатить. Непосредственные такие, эти американцы! И тут Геннадия посетила дельная мысль: не попробовать ли торговать здесь российскими антиками? Друзья детства в Ужгороде согласились поучаствовать. Они подыскивали приличные варианты, покупали и отправляли в США, Геннадий же решал все вопросы по другую сторону океана. И дело пошло! Шихман придумал свой сайт – и теперь наши машины можно заказать через Интернет. Цены по тамошним меркам доступные: ГАЗ-69 1970 г.в. предлагается купить за $10 000, «Москвич-401» 1953 г.в. – за $6000, а мотоцикл «Днепр» с коляской – за $4000. Сейчас даже есть «Чайка», Геннадий хочет за нее $19 000.

Машинами из СССР интересуются многие: просто оригиналы, автомобильные музеи и коллекционеры. Был один коллекционер-кубинец, сторговал себе военный УАЗ – теперь гордо разъезжает на нем по улицам Майами. Отдельная категория – наши бывшие соотечественники, тоскующие по совковым временам. Недавно армянин из Калифорнии купил 21-ю «Волгу». Бизнес потихоньку раскручивается: уже нашли покупателей «копейка», «Запорожец» ЗАЗ-965, несколько «уазиков», «Урал» с коляской. У Геннадия начали водиться деньжата и он созрел, чтобы сменить свой «запор» на заветную «Волгу» – правда, пока только белую.

Сейчас Шихман жутко доволен, что бизнес пошел. «То ли еще будет! – радуется он. – Через год я эти машинки на New York Auto Show (это местная «Автоэкзотика») покажу, они здесь на всю страну прославятся!»

Ну и замечательно! Ведь и впрямь радостно на душе – оттого, что наши машины вызывают восхищение. Да не где-нибудь, а, на минуточку, в самой автомобильной державе мира. Молодец, ужгородец! Пущай наши брэнды живут там и побеждают!!!