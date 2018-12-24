Range Rover Sport получил титул "Внедорожник года"

Range Rover Sport получил титул «Внедорожник года»

Архивная статья

Range Rover Sport удостоили звания «Внедорожник года» («SUV of the Year»). Ежегодная церемония состоялась на телеканале BBC в программе «Top Gear», ведущим которой является журналист Джереми Кларксон (Jeremy Clarkson).

Модель Range Rover Sport поступила на рынки в мае текущего года. Начало продаж было успешным, о чем свидетельствуют более 20 000 проданных автомобилей и 11 наград, присужденных модели. Последнюю из них автомобиль получил благодаря успешному прохождению суровых дорожных тестов и испытаний, поставленных перед ним командой Top Gear. Автомобилю пришлось ответить на множество вызовов, начиная с показанного в теле-шоу «ухода» от армейского танка, оснащенного современными высокоэффективными системами и лазерными устройствами прицеливания, и заканчивая штурмом песчаных барханов «Big Red» в Dubai.

Генеральный директор Land Rover Мэттью Тэйлор (Matthew Taylor) заявил: «Полученные награды свидетельствуют об исключительно высокой поддержке наших инвестиций и усилий, предпринятых для обновления модельного ряда Land Rover. Range Rover Sport является только пятым автомобилем в модельном ряду компании и, в то же время, первой новой моделью Land Rover с 1997 года. Это имеет для нас огромное значение, и мы очень рады такому серьезному признанию результатов нашей работы».

В России автомобиль Range Rover Sport стал победителем профессиональной премии автомобильных журналистов «Внедорожник года 2005» в номинации «Премиум-класс».

Range Rover Sport получил титул «Внедорожник года»
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