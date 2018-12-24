Range Rover Sport получил титул «Внедорожник года»

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Range Rover Sport удостоили звания «Внедорожник года» («SUV of the Year»). Ежегодная церемония состоялась на телеканале BBC в программе «Top Gear», ведущим которой является журналист Джереми Кларксон (Jeremy Clarkson).

Модель Range Rover Sport поступила на рынки в мае текущего года. Начало продаж было успешным, о чем свидетельствуют более 20 000 проданных автомобилей и 11 наград, присужденных модели. Последнюю из них автомобиль получил благодаря успешному прохождению суровых дорожных тестов и испытаний, поставленных перед ним командой Top Gear. Автомобилю пришлось ответить на множество вызовов, начиная с показанного в теле-шоу «ухода» от армейского танка, оснащенного современными высокоэффективными системами и лазерными устройствами прицеливания, и заканчивая штурмом песчаных барханов «Big Red» в Dubai.

Генеральный директор Land Rover Мэттью Тэйлор (Matthew Taylor) заявил: «Полученные награды свидетельствуют об исключительно высокой поддержке наших инвестиций и усилий, предпринятых для обновления модельного ряда Land Rover. Range Rover Sport является только пятым автомобилем в модельном ряду компании и, в то же время, первой новой моделью Land Rover с 1997 года. Это имеет для нас огромное значение, и мы очень рады такому серьезному признанию результатов нашей работы».

В России автомобиль Range Rover Sport стал победителем профессиональной премии автомобильных журналистов «Внедорожник года 2005» в номинации «Премиум-класс».