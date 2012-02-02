Питерский завод Toyota увеличивает мощности

Компания Toyota решила расширить производство и создать на заводе в Санкт-Петербурге цеха штамповки кузовных деталей и выпуска пластиковых автокомпонентов. В настоящий момент на предприятии осуществляется сварка, окраска и сборка автомобилей Camry. Инвестиции в проект расширения завода составят около 2,7 млрд рублей.
Запуск новых производственных процессов запланирован на 2014 год. Таким образом компания повысит уровень локализации производства Toyota в России, так как ожидает, что российский рынок будет и дальше демонстрировать стабильный рост.
«Мы надеемся, что новые производственные процессы будут способствовать развитию промышленности региона и станут значительным шагом в развитии производства „Тойота“ в России», — прокомментировал решение Мацунага Ёсинори, генеральный директор ООО«Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия».
Читать комментарии