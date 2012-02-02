Питерский завод Toyota увеличивает мощности

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

Компания Toyota решила расширить производство и создать на заводе в Санкт-Петербурге цеха штамповки кузовных деталей и выпуска пластиковых автокомпонентов. В настоящий момент на предприятии осуществляется сварка, окраска и сборка автомобилей Camry. Инвестиции в проект расширения завода составят около 2,7 млрд рублей.

Завод Toyota в Питере

Завод Toyota в Питере

Запуск новых производственных процессов запланирован на 2014 год. Таким образом компания повысит уровень локализации производства Toyota в России, так как ожидает, что российский рынок будет и дальше демонстрировать стабильный рост.

Завод Toyota в Питере

Завод Toyota в Питере

«Мы надеемся, что новые производственные процессы будут способствовать развитию промышленности региона и станут значительным шагом в развитии производства „Тойота“ в России», — прокомментировал решение Мацунага Ёсинори, генеральный директор ООО«Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия».

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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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