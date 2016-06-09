Обновленная Nexia появится у дилеров в середине 2013 года

«Народная любимица» получит подушки безопасности, ABS, систему динамической стабилизации и коробку-«автомат».

По сведениям «За рулем.РФ», гидравлической автоматической трансмиссией корейского производства будут оснащать обе модификации модели Uz-Daewoo Nexia — как с 1,6-литровым 108-сильным, так и с 1,5-литровым 80-сильным моторами — в наиболее полных комплектациях: с гидроусилителем руля, кондиционером и электропакетом. К стоимости бюджетных «Нексий» (сейчас топ-версия модели обходится в 366 000–377 000 рублей) «автомат» прибавит порядка 30 тысяч.

Обновленную Nexia снабдят подушками безопасности, модернизированной рулевой колонкой, системами ABS и ESP. Продажи стартуют в середине 2013 года.

Модель, которая выпускается с 1995 года, в последний раз пережила рестайлинг в 2008-м. С 2012 года с предприятия Uz-Daewoo в узбекском городе Асака в Россию поставляются автомобили, соответствующие экостандарту Евро-4.