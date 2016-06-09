Обновленная Nexia появится у дилеров в середине 2013 года

«Народная любимица» получит подушки безопасности, ABS, систему динамической стабилизации и коробку-«автомат».

Daewoo Nexia
Daewoo Nexia

Daewoo > Nexia

Nexia

Nexia

По сведениям «За рулем.РФ», гидравлической автоматической трансмиссией корейского производства будут оснащать обе модификации модели Uz-Daewoo Nexia — как с 1,6-литровым 108-сильным, так и с 1,5-литровым 80-сильным моторами — в наиболее полных комплектациях: с гидроусилителем руля, кондиционером и электропакетом. К стоимости бюджетных «Нексий» (сейчас топ-версия модели обходится в 366 000–377 000 рублей) «автомат» прибавит порядка 30 тысяч.

nexia view_gold yellow

nexia view_gold yellow

Обновленную Nexia снабдят подушками безопасности, модернизированной рулевой колонкой, системами ABS и ESP. Продажи стартуют в середине 2013 года.

Модель, которая выпускается с 1995 года, в последний раз пережила рестайлинг в 2008-м. С 2012 года с предприятия Uz-Daewoo в узбекском городе Асака в Россию поставляются автомобили, соответствующие экостандарту Евро-4.

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Отзывы о Daewoo Nexia (8)

Daewoo 2006 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Надежность, ремонтопригодность, стоимость автомобиля, цена на запчасти, большой багажник,не пользуется популярностью у угонщиков и гаишников, заводится в любые морозы, большой моторесурс двигателя, возможность расточки цилиндров (т.е. капиталки).

Недостатки:

Маленький клиренс, очень длинная (плохо для города), не складывается задняя спинка, для высоких людей при сидении на задних сидениях низкий потолок и ноги могут упираться в передние сидения.

Комментарий:

Очень надежная рабочая лошадка. При умелом обращении не гниет (сам проводил обработку кузова, установлена катодная защита), после перепрошивки (чиповании) ЭБУ стала экономична. Советую установить ГБО, а газовый балон вместо запаски. Очень редко ломается. На данный момент пробег 223 000 км и капит...

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