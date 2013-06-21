Россия будет судиться с Украиной из-за пошлин на автомобили

Правительство России вместе с партнерами по Таможенному союзу собирается до конца 2013 года оспорить решение Украины о введении защитных мер для местного автопрома путем установления спецпошлин на ввозимые автомобили.

bogdan no copyright

Напомним, заградительные спецпошлины на импортные легковые автомобилиУкраина ввела в апреле 2013 года. За ввоз автомобиля с двигателем объемом 1–1,5 л требуется заплатить 6,4% от таможенной стоимости, объемом 1,5–2,2 л — 12,95%. Эта ставка добавляется к 10%-ной таможенной пошлине на легковые автомобили (для стран, входящих в зону свободной торговли СНГ, пошлина нулевая).

По словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрея Слепнева, заявление будет подано в арбитраж зоны свободной торговли СНГ. По информации «Ведомостей», страны — участницы Таможенного союза могут передать полномочия по предоставлению своих интересов ЕЭК.

Защитные меры были введены «с серьезными нарушениями правил ВТО», которая еще раньше призвала Украину отказаться от заградительных пошлин на автоимпорт, и «соглашения о зоне свободной торговли СНГ», считает Слепнев. Он добавил, что ЕЭК проводила с Украиной консультации, «но мы не почувствовали готовности этот вопрос решить». Со своей стороны, премьер-министр Украины Николай Азаров совсем недавно заявлял, что страна принципов ВТО не нарушала, а потому у Всемирной торговой организации нет «никаких оснований предпринимать любые санкции».

«Не могу сказать, что Россия пострадала серьезно, но претензии, проблемы есть», — приводят «Ведомости» слова замглавы Минпромторга Алексея Рахманова.

В 2012 году, согласно данным «Укравтопрома», из России на Украину было ввезено около 37 500 новых легковых автомобилей. За пять месяцев 2013-го производство автомобилей в стране выросло на 40,7% — до 12 546 шт., при этом рынок сократился на 1,1% — до 89 351 шт. В мае по сравнению с тем же месяцем 2012 года продажи упали на 26,6%, составив 15 091 автомобиль, а продажи Lada — более чем в 3 раза (до 558 шт.). Экспорт на Украину с введением спецпошлин существенно упал в связи с тем, что все поставляемые АВТОВАЗом автомобили оснащаются двигателями объемом 1,6 л.

По мнению экспертов, шансы оспорить решение Украины у России и ее партнеров по ТС довольно высоки, поскольку введенные Украиной меры противоречат свободе торговли товарами.

В 2013 году АВТОВАЗ должен поставить украинскому «Богдану» 10 тыс. машинокомплектов Lada десятого семейства.