Россиянин на Bentley застрял в песке на британском пляже (ВИДЕО)

Британские зеваки засняли на пляже в Корнуолле курьезную историю, главным героем которой стал наш соотечественник. Bentley Continental Flying Spur россиянина увяз едва ли не по ступицы в глубоком песке. Чтобы вытащить роскошный автомобиль, пришлось вызывать трактор.

Похоже, в Bentley немного опоздали с выпуском Bentayga — первого вседорожника в истории компании. Нетерпеливые клиенты не хотят дожидаться, пока люксовый SUV выйдет на рынок, и вовсю исследуют возможности трансмиссии и подвески своих сверхдорогих респектабельных седанов. Чем закончился один из таких «тест-драйвов на бездорожье», смотрите в забавном ролике, снятом одним из очевидцев.

Драматическое действие разворачивается на побережье графства Корнуолл, недалеко от городка Пензанс. Возможно, молодой россиянин не хотел идти пешком по пляжу (искренне надеемся, что мысль помыть Continental в море ему в голову не приходила). Как бы то ни было, но тяжелый седан основательно закопался в песке, поставив внушительную точку в споре о проходимости Bentley.

Как говорится в описании ролика на Youtube, спасательная операция заняла пять (!) часов, причем в процессе застрял даже прибывший на выручку трактор, а у «Бентли» вырвали буксировочное кольцо. В конце концов совместными усилиями местных жителей машину вытолкали-таки на асфальт. Об ее дальнейшей судьбе, равно как и о владельце, ничего не известно.