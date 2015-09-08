Российский авторынок начал восстанавливаться в августе

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в августе упали на 19,4%, при этом темпы падения снизились. Ранее в некоторые месяцы спад авторынка достигал и 40%. Российские автолюбители в августе приобрели почти 139 тыс. новых автомобилей, а за 8 месяцев продажи уменьшились на 33,5%, до 1,052 млн штук. Спрос на автотехнику подогрела резкая девальвация рубля в конце августа — многие россияне инвестировали остатки сбережений в новые автомобили.

Lada Largus

Lada Largus

Рынок новых легковых автомобилей в августе смог замедлить темпы падения продаж. Резкая девальвация рубля в конце прошлого месяца подтолкнула некоторых автолюбителей к покупке новых автомобилей по «старым ценам». Поставки новых легковых и легких коммерческих автомобилей в августе упали лишь на 19,4%, но за 8 месяцев рынок просел на 33,5%, говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Председатель комитета и глава российского офиса Mazda Йорг Шрайбер отметил, что ослабление рубля повлияло на рост продаж, за которым последует падение. «Будьте готовы к еще одному заезду на американских горках!» — предупреждает он.

Господин Шрайбер отметил, что темпы падения продаж по сравнению с 2014 годом показали дальнейшее замедление в августе, что предполагает приближение рынка к равновесию на более низком уровне. «Колебания валютного курса оказывают сильнейшее влияние на поведение покупателей и спрос на товары с высокой стоимостью, такие как автомобили», — отметил глава комитета.

Основные продажи в августе пришлись на продукцию АВТОВАЗа. Дилеры сократили поставки Lada на 24%, до 20,2 тыс. штук. Также в списке лидеров по объемам продаж Kia (14 тыс. штук, +3%), Hyundai (12,6 тыс. штук, минус 6%), Renault (9,9 тыс. штук, минус 20%), Toyota (8,9 тыс. штук, минус 30%), Nissan (6,9 тыс. штук, минус 38%), Chevrolet (6,6 тыс. штук, минус 16%) и Volkswagen (6,6 тыс. штук, минус 23%).

Рост поставок в августе наблюдался только у марок: Kia (+3%), Ford (+18%), UAZ (+4%), Lexus (+58%), Geely (+17%), Porsche (+63%), Mini (+29%), Acura (+6%), Cadillac (+5%) и smart (+9%).

Дилеры Opel, SsangYong, Honda, Peugeot, Citroen, Volvo, Chery, Jeep, Great Wall, Changan, Haima, Alfa Romeo показали наибольшее падение поставок в прошлом месяце.

«Группа ГАЗ» смогла в августе реализовать 4,5 тыс. легких коммерческих автомобилей, что на 13% ниже уровня августа 2014 года, а поставки UAZ подросли на 4%, до 4 тыс. штук.