Больше спорта и люкса: обновленный DS 3 уходит в отрыв (ФОТО)

Премиальный субкомпактный хэтчбек DS 3 пережил плановый рестайлинг. Автомобиль избавился от эмблемы Citroen, получил новую мультимедийную систему и более мощный 1,6-литровый турбомотор.

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Российские потребители пока не привыкли разделять марки Citroen и DS, да и сам производитель еще не до конца оформил их маркетинговый развод: если модели DS 4 и DS 5 уже лишились двойного шеврона в оформлении кузова, то маленький DS 3 только готовится окончательно примкнуть к премиальной семье и разорвать узы с «простонародными» Ситроенами.

Французская компания сегодня анонсировала рестайлинговый DS 3, живой показ которого, вероятно, состоится в марте на автосалоне в Женеве. У хэтчбека новое оформление передка, фары с «бриллиантовым» дизайном в духе китайской модели DS 4S и светодиодные «бегущие» указатели поворотов.

В салоне прописалась мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и возможностью синхронизации со смартфонами марки Apple и теми, что используют операционную систему Android.

Набор систем активной безопасности дополнился функцией автоматического торможения до полной остановки в случае риска столкновения с впереди едущим автомобилем — угрозу оценивает встроенный в верхнюю часть лобового стекла лазерный датчик.

Есть изменения и по железу. Версия с даунсайзинговым 1,2-литровым 3-цилиндровым бензиновым двигателем PureTech мощностью 110 л.с. получила новый 6-ступенчатый автомат. В гамму добавилась и 130-сильная версия мотора PureTech — она сменила прежний 1,6-литровый атмосферник VTi мощностью 120 л.с., но ее будут предлагать лишь в паре с 6-ступенчатой механикой.

Спортивная версия DS 3 Performance получила 1,6-литровый мотор THP, форсированный до 208 л.с. вместо прежних 165 л.с. — теперь это настоящий хот-хэтч. Коробка передач — исключительно 6-ступенчатая механика со встроенным в нее самоблокирующимся дифференциалом Torsen. Ходовая часть «горячей» модификации прошла серьезную доработку: колея передних колес расширена на 26 мм, задних — на 14 мм, дорожный просвет уменьшен на 15 мм, установлены более мощные тормоза и спортивные амортизаторы.

Как изменятся в связи с обновлением российские цены и комплектации DS 3, пока неизвестно. Сейчас самый доступный хэтчбек с 1,6-литровым атмосферным мотором и 5-ступенчатой МКП стоит 1 126 000 рублей.