Больше спорта и люкса: обновленный DS 3 уходит в отрыв (ФОТО)

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Российские потребители пока не привыкли разделять марки Citroen и DS, да и сам производитель еще не до конца оформил их маркетинговый развод: если модели DS 4 и DS 5 уже лишились двойного шеврона в оформлении кузова, то маленький DS 3 только готовится окончательно примкнуть к премиальной семье и разорвать узы с «простонародными» Ситроенами.
Французская компания сегодня анонсировала рестайлинговый DS 3, живой показ которого, вероятно, состоится в марте на автосалоне в Женеве. У хэтчбека новое оформление передка, фары с «бриллиантовым» дизайном в духе китайской модели DS 4S и светодиодные «бегущие» указатели поворотов.
В салоне прописалась мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и возможностью синхронизации со смартфонами марки Apple и теми, что используют операционную систему Android.
Набор систем активной безопасности дополнился функцией автоматического торможения до полной остановки в случае риска столкновения с впереди едущим автомобилем — угрозу оценивает встроенный в верхнюю часть лобового стекла лазерный датчик.
Есть изменения и по железу. Версия с даунсайзинговым 1,2-литровым 3-цилиндровым бензиновым двигателем PureTech мощностью 110 л.с. получила новый 6-ступенчатый автомат. В гамму добавилась и 130-сильная версия мотора PureTech — она сменила прежний 1,6-литровый атмосферник VTi мощностью 120 л.с., но ее будут предлагать лишь в паре с 6-ступенчатой механикой.
Спортивная версия DS 3 Performance получила 1,6-литровый мотор THP, форсированный до 208 л.с. вместо прежних 165 л.с. — теперь это настоящий хот-хэтч. Коробка передач — исключительно 6-ступенчатая механика со встроенным в нее самоблокирующимся дифференциалом Torsen. Ходовая часть «горячей» модификации прошла серьезную доработку: колея передних колес расширена на 26 мм, задних — на 14 мм, дорожный просвет уменьшен на 15 мм, установлены более мощные тормоза и спортивные амортизаторы.
Как изменятся в связи с обновлением российские цены и комплектации DS 3, пока неизвестно. Сейчас самый доступный хэтчбек с 1,6-литровым атмосферным мотором и 5-ступенчатой МКП стоит 1 126 000 рублей.
- Марка Citroen закончила 2015 год в России с падением продаж в 72%: дилерам удалось реализовать лишь 5528 автомобилей против 20 075 в 2014 году. Но российское представительство вовсе не собирается ставить крест на нашем рынке, об уходе даже речи не идет, однако адаптироваться, корректировать модельную гамму и переписывать ценники, безусловно, придется.
- Если марка Citroen намерена вернуть себе в Европе статус технологического лидера и представить в 2017 году новое поколение гидропневматического шасси, то бренд DS сосредоточит свое внимание преимущественно на китайском потребителе. Осенью на автосалоне в Гуанчжоу был показан новый компактный хэтчбек DS 4S, а в 2018 году на рынок Поднебесной выйдет люксовый субкомпактный кроссовер, который составит конкуренцию британскому Mini Countryman.
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