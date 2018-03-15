Горе-угонщики не смогли завести Оку и толкали ее полкилометра

Воришки были молодыми и неопытными, поэтому решили, что позже машину заведут. Но не тут-то было! Хозяева как раз оказались опытными…

В полицию Нягани (ХМАО) позвонила женщина и сообщила об угоне автомобиля. Машина стояла во дворе и зимой не использовалась. На приколе она была около четырех месяцев.

Полиция начала розыск по горячим следам. В тот же день подозреваемых задержали. Ими оказались местные жители 22 и 16 лет, ранее не попадавшие в поле зрения полиции. Молодые люди приметили возле одного из домов автомобиль Ока, засыпанный снегом и по виду давно не использовавшийся. Решив, что хозяева нескоро его хватятся, воришки решили его угнать. Очистив от снега и разбив окно, они попытались его завести, однако им это не удалось, и тогда они решили толкать машину, а уже потом разобраться, в чем дело. Через 400 метров угонщики выдохлись, бросили автомобиль и скрылись, сообщает региональное ОМВД России.

Владелица была крайне удивлена, что машину вообще похитили, так как в ней не было... аккумулятора.

Против горе-воришек возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (Угон). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 7 лет.

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Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО