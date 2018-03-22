Дню таксиста посвящается: названы города с самыми протяженными маршрутами

Рейтинг городов, где водителям таксомоторов приходится преодолевать самые большие расстояния, возглавила столица, за ней следует Новосибирск.

К Международному дню таксиста, который отмечают сегодня, составлен рейтинг наиболее протяженных маршрутов. Первое место в нем заняла Москва, и это неслучайно, расстояния в городе большие — чтобы проехать из одного конца столицы в другой в пределах Кольцевой автодороги приходится преодолевать около 50 километров, отмечают аналитики сервиса заказа такси «Максим». Чаще всего люди ездят на такси до станции метро и по центру города, в торговые центры, на вокзалы и в аэропорты. В среднем одна поездка составляет 13 километров. Таким образом, водитель, выполнивший за день 10 заказов, проезжает более 130 км.

Новосибирск занимает второе место. Это объясняется тем, что в городе расположен знаменитый Красный проспект — самая протяженная в мире улица без поворотов. Чтобы не стоять там в пробках, таксистам приходится искать объездные пути. Средняя протяженность поездки в городе составляет 10 км, поэтому, опять же в среднем, таксист проезжает примерно по 100 км в день.

Совсем чуть-чуть отстает от него Санкт-Петербург, где ежедневный средний пробег по городу составляет 97 км. На большие пробеги в Северной столице влияет транспортная особенность города, в котором 10% покрыто водой, поэтому тут много мостов и объездных дорог. В Нижнем Новгороде таксистам удается наездить 88 км, в Уфе — 84 км. В конце ведущей десятки находится Владивосток, где средний пробег на 10 заказов составляет 77 км.

В целом же закономерность довольно простая: чем меньше город, тем короче поездки на такси и меньше пробеги водителей за рабочий день. Самые короткие маршруты зафиксированы в городах и поселках городского типа с численностью населения до 30 тыс. человек и площадью до 15 квадратных километров. Протяженность поездки в них около 1 км, таким образом за 10 заказов таксисты проезжают примерно столько же, сколько столичные таксисты за одну поездку.

Куда чаще всего ездили на такси в прошлом году жители Москвы и Санкт-Петербурга, недавно исследовал Яндекс. Выяснилось. что жители Северной столицы чаще заказывают эту услугу для путешествий по барам и ресторанам, чем москвичи.

Состоявшиеся 18 марта выборы президента России повлияли на статистику заказов такси. Люди в этот день стремились не только с комфортом добраться до своих избирательных участков, но отметить потом это событие вне дома. Наибольший рост заказов услуги в этот день зафиксирован в Ростове-на-Дону.



Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС



Топ-10 городов с самым большим пробегом такси