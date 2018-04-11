Самые популярные марки в мире. Нашлась и Lada

Опубликован рейтинг популярности автомобильных марок, созданный на основе объемов продаж в феврале и за первые два месяца этого года. Российская Лада вошла в топ-50 по итогам второго месяца года.

Глобальные продажи легковушек растут с 2009 года: за последние пять лет ежегодные объемы увеличились с 80 млн до 94 млн автомобилей, а в этом году рынку предрекают рост до 98 миллионов! Начало этого года можно назвать успешным: за первые два месяца продажи прибавили 3,4% и достигли 14,4 миллиона.

По итогам февраля российская Lada вошла в топ-50, причем переместившись сразу на 44-е место среди самых популярных автомобильных марок мира с результатом 29 175 автомобилей (+36%). Выше Land Rover с показателем 29 225 автомобилей (-0,1%), а ниже китайский BAIC (28 988 шт; —26,9%). По данным аналитиков агентства focus2move, за первые два месяца продажи Lada выросли на 33%, до 51 898 авто, что позволило ей занять 51-е место в рейтинге.

Впереди же продолжается борьба между Toyota и Volkswagen: за пару месяцев обеим маркам удалось продать более миллиона автомобилей, но японская компания с заметным преимуществом опережает извечного конкурента. Замыкает тройку Ford, продажи которого упали как по итогам февраля, так и за два первых месяца года. В спину ему дышит Nissan, а замыкает пятерку Honda.

Самые популярные автомобильные марки в мире

Февраль 2018 г. Январь-февраль 2018 г. Место Марка Продажи К 2017 г., % Место Марка Продажи К 2017 г., % 1. Toyota 640 554 —4,9 1. Toyota 1 358 225 —+2,9 2. VW 446 597 +0,5 2. VW 1 090 529 +0,5 3. Ford 415 175 —5,7 3. Ford 841 207 —5,5 4. Nissan 387 851 0 4. Nissan 807 078 +3,9 5. Honda 345 854 —4,9 5. Honda 753 096 +3,2 6. Hyundai 318 570 —3,2 6. Hyundai 643 284 —1,4 7. Chevrolet 277 358 —5,7 7. Chevrolet 591 127 +1 8. Kia 207 415 —1 8. Kia 424 172 +3,8 9. Renault 197 072 +4,9 9. Mercedes-Benz 404 921 +8,4 10. Mercedes-Benz 179 169 +1,2 10. Renault 398 370 +8% … … … … … … … … 44. Lada 29 175 +36,1 51 Lada 51 898 +33

По итогам трех месяцев Lada удерживает лидерство среди марок на российском рынке. Но вот в зачете моделей пока проигрывает «корейцам» из Kia.

По итогам марта на рынке автомобилей с пробегом лидерство за Lada и ее моделью Lada-2114. Но иномарки начинают теснить отечественный бренд и здесь!

Фото: Toyota