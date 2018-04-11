Самые популярные марки в мире. Нашлась и Lada

Глобальные продажи легковушек растут с 2009 года: за последние пять лет ежегодные объемы увеличились с 80 млн до 94 млн автомобилей, а в этом году рынку предрекают рост до 98 миллионов! Начало этого года можно назвать успешным: за первые два месяца продажи прибавили 3,4% и достигли 14,4 миллиона.
По итогам февраля российская Lada вошла в топ-50, причем переместившись сразу на 44-е место среди самых популярных автомобильных марок мира с результатом 29 175 автомобилей (+36%). Выше Land Rover с показателем 29 225 автомобилей (-0,1%), а ниже китайский BAIC (28 988 шт; —26,9%). По данным аналитиков агентства focus2move, за первые два месяца продажи Lada выросли на 33%, до 51 898 авто, что позволило ей занять 51-е место в рейтинге.
Впереди же продолжается борьба между Toyota и Volkswagen: за пару месяцев обеим маркам удалось продать более миллиона автомобилей, но японская компания с заметным преимуществом опережает извечного конкурента. Замыкает тройку Ford, продажи которого упали как по итогам февраля, так и за два первых месяца года. В спину ему дышит Nissan, а замыкает пятерку Honda.
Самые популярные автомобильные марки в мире
|
Февраль 2018 г.
|
Январь-февраль 2018 г.
|
Место
|
Марка
|
Продажи
|
К 2017 г., %
|
Место
|
Марка
|
Продажи
|
К 2017 г., %
|
1.
|
Toyota
|
640 554
|
—4,9
|
1.
|
Toyota
|
1 358 225
|
—+2,9
|
2.
|
VW
|
446 597
|
+0,5
|
2.
|
VW
|
1 090 529
|
+0,5
|
3.
|
Ford
|
415 175
|
—5,7
|
3.
|
Ford
|
841 207
|
—5,5
|
4.
|
Nissan
|
387 851
|
0
|
4.
|
Nissan
|
807 078
|
+3,9
|
5.
|
Honda
|
345 854
|
—4,9
|
5.
|
Honda
|
753 096
|
+3,2
|
6.
|
Hyundai
|
318 570
|
—3,2
|
6.
|
Hyundai
|
643 284
|
—1,4
|
7.
|
Chevrolet
|
277 358
|
—5,7
|
7.
|
Chevrolet
|
591 127
|
+1
|
8.
|
Kia
|
207 415
|
—1
|
8.
|
Kia
|
424 172
|
+3,8
|
9.
|
Renault
|
197 072
|
+4,9
|
9.
|
Mercedes-Benz
|
404 921
|
+8,4
|
10.
|
Mercedes-Benz
|
179 169
|
+1,2
|
10.
|
Renault
|
398 370
|
+8%
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
44.
|
Lada
|
29 175
|
+36,1
|
51
|
Lada
|
51 898
|
+33
- По итогам трех месяцев Lada удерживает лидерство среди марок на российском рынке. Но вот в зачете моделей пока проигрывает «корейцам» из Kia.
- По итогам марта на рынке автомобилей с пробегом лидерство за Lada и ее моделью Lada-2114. Но иномарки начинают теснить отечественный бренд и здесь!
Фото: Toyota
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