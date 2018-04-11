Самые популярные марки в мире. Нашлась и Lada

Опубликован рейтинг популярности автомобильных марок, созданный на основе объемов продаж в феврале и за первые два месяца этого года. Российская Лада вошла в топ-50 по итогам второго месяца года.

Глобальные продажи легковушек растут с 2009 года: за последние пять лет ежегодные объемы увеличились с 80 млн до 94 млн автомобилей, а в этом году рынку предрекают рост до 98 миллионов! Начало этого года можно назвать успешным: за первые два месяца продажи прибавили 3,4% и достигли 14,4 миллиона.

По итогам февраля российская Lada вошла в топ-50, причем переместившись сразу на 44-е место среди самых популярных автомобильных марок мира с результатом 29 175 автомобилей (+36%). Выше Land Rover с показателем 29 225 автомобилей (-0,1%), а ниже китайский BAIC (28 988 шт; —26,9%). По данным аналитиков агентства focus2move, за первые два месяца продажи Lada выросли на 33%, до 51 898 авто, что позволило ей занять 51-е место в рейтинге.

Впереди же продолжается борьба между Toyota и Volkswagen: за пару месяцев обеим маркам удалось продать более миллиона автомобилей, но японская компания с заметным преимуществом опережает извечного конкурента. Замыкает тройку Ford, продажи которого упали как по итогам февраля, так и за два первых месяца года. В спину ему дышит Nissan, а замыкает пятерку Honda.

Самые популярные автомобильные марки в мире

Февраль 2018 г.

Январь-февраль 2018 г.

Место

Марка

Продажи

К 2017 г., %

Место

Марка

Продажи

К 2017 г., %

1.

Toyota

640 554

—4,9

1.

Toyota

1 358 225

—+2,9

2.

VW

446 597

+0,5

2.

VW

1 090 529

+0,5

3.

Ford

415 175

—5,7

3.

Ford

841 207

—5,5

4.

Nissan

387 851

0

4.

Nissan

807 078

+3,9

5.

Honda

345 854

—4,9

5.

Honda

753 096

+3,2

6.

Hyundai

318 570

—3,2

6.

Hyundai

643 284

—1,4

7.

Chevrolet

277 358

—5,7

7.

Chevrolet

591 127

+1

8.

Kia

207 415

—1

8.

Kia

424 172

+3,8

9.

Renault

197 072

+4,9

9.

Mercedes-Benz

404 921

+8,4

10.

Mercedes-Benz

179 169

+1,2

10.

Renault

398 370

+8%

44.

Lada

29 175

+36,1

51

Lada

51 898

+33

  • По итогам трех месяцев Lada удерживает лидерство среди марок на российском рынке. Но вот в зачете моделей пока проигрывает «корейцам» из Kia.
  • По итогам марта на рынке автомобилей с пробегом лидерство за Lada и ее моделью Lada-2114. Но иномарки начинают теснить отечественный бренд и здесь!

Фото: Toyota

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