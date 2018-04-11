Депутаты хотят запретить любую тонировку. А о себе они подумали?

C инициативой запретить тонировку машин в «антитеррористических целях» выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. И даже написал письмо в МВД.

В странах, где террористические атаки являются скорбной частью будней, действует запрет намеренного и нештатного затемнения окон и стекол (тонировки). Ведь это может быть маскировкой для злоумышленника, скрывающей его лицо или установленное в автомобиле взрывное устройство, отмечает депутат в своем письме начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

Такой запрет действует в ряде регионов Северного Кавказа и стран Европы. Терроризм — угроза реальная, уже не раз автомобили использовались в качестве «убийственного тарана», поэтому необходимо принять дополнительные меры по безопасности, передает слова депутата РИА Новости.

Он просит Черникова рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в ПДД и техрегламент и полностью запретить тонировку автомобилей. А разрешить тонировать по необходимости только стекла автомобилей спецслужб или полицейских машин.

Фото: Павел Смертин/ИТАР-ТАСС

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