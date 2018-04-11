Депутаты хотят запретить любую тонировку. А о себе они подумали?

C инициативой запретить тонировку машин в «антитеррористических целях» выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. И даже написал письмо в МВД.

В странах, где террористические атаки являются скорбной частью будней, действует запрет намеренного и нештатного затемнения окон и стекол (тонировки). Ведь это может быть маскировкой для злоумышленника, скрывающей его лицо или установленное в автомобиле взрывное устройство, отмечает депутат в своем письме начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

Такой запрет действует в ряде регионов Северного Кавказа и стран Европы. Терроризм — угроза реальная, уже не раз автомобили использовались в качестве «убийственного тарана», поэтому необходимо принять дополнительные меры по безопасности, передает слова депутата РИА Новости.

Он просит Черникова рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в ПДД и техрегламент и полностью запретить тонировку автомобилей. А разрешить тонировать по необходимости только стекла автомобилей спецслужб или полицейских машин.

Регламент ГИБДД разрешает останавливать автомобили, если имеются признаки нарушения требований безопасности. То есть, заметив тонировку, инспектор вправе остановить автомобиль. Подробнее об этом в материале «Что делать, если инспектор хочет проверить тонировку стекол?»

Ранее депутаты хотели повысить штраф за избыточную тонировку и даже внесли такой законопроект в Госдуму, но он получил отрицательное заключение правительства и до сих пор так и лежит «на полке».



Фото: Павел Смертин/ИТАР-ТАСС