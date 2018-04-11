Депутаты хотят запретить любую тонировку. А о себе они подумали?

В странах, где террористические атаки являются скорбной частью будней, действует запрет намеренного и нештатного затемнения окон и стекол (тонировки). Ведь это может быть маскировкой для злоумышленника, скрывающей его лицо или установленное в автомобиле взрывное устройство, отмечает депутат в своем письме начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.
Такой запрет действует в ряде регионов Северного Кавказа и стран Европы. Терроризм — угроза реальная, уже не раз автомобили использовались в качестве «убийственного тарана», поэтому необходимо принять дополнительные меры по безопасности, передает слова депутата РИА Новости.
Он просит Черникова рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в ПДД и техрегламент и полностью запретить тонировку автомобилей. А разрешить тонировать по необходимости только стекла автомобилей спецслужб или полицейских машин.
- Регламент ГИБДД разрешает останавливать автомобили, если имеются признаки нарушения требований безопасности. То есть, заметив тонировку, инспектор вправе остановить автомобиль. Подробнее об этом в материале «Что делать, если инспектор хочет проверить тонировку стекол?»
- Ранее депутаты хотели повысить штраф за избыточную тонировку и даже внесли такой законопроект в Госдуму, но он получил отрицательное заключение правительства и до сих пор так и лежит «на полке».
Фото: Павел Смертин/ИТАР-ТАСС
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