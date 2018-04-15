В России сделали идеальный автомобиль для пробок

Энтузиасты из Новосибирска превратили старый Ford Scorpio в очень узкий автомобиль, который немногим шире мотоцикла.

Кузов Ford Scorpio распилили вдоль, удалив из него центральную часть, что превратило его в «самый узкий автомобиль в мире» (так, по крайней мере, утверждают создатели этого монстра из «Гаража 54»). Хотя их обогнали как минимум польские коллеги, проделав то же самое с хэтчбеком FSO Polonez.

Переделкам также подвергли подвеску, укоротив рулевые тяги, изменили точки крепления подвески и провели другие работы. При этом переделки, направленные на создание очень узкого автомобиля, пока не закончены, его создателям предстоит самое главное: установить двигатель. Его решено поставить сзади, разместив там, где у Scorpio когда-то был багажник.

Ранее «Гараж 54» нашпиговал шины саморезами, что позволило обычным Жигулям объехать на льду Mercedes-Benz.

А еще они решили поднять Оку на воздушном шаре, сделав «первый летающий автомобиль». Транспортная прокуратура оценила их энтузиазм в 6700 руб. штрафа за несогласованный полет.

Фото, видео: YouTube