В России сделали идеальный автомобиль для пробок

Энтузиасты из Новосибирска превратили старый Ford Scorpio в очень узкий автомобиль, который немногим шире мотоцикла.

Кузов Ford Scorpio распилили вдоль, удалив из него центральную часть, что превратило его в «самый узкий автомобиль в мире» (так, по крайней мере, утверждают создатели этого монстра из «Гаража 54»). Хотя их обогнали как минимум польские коллеги, проделав то же самое с хэтчбеком FSO Polonez.

Переделкам также подвергли подвеску, укоротив рулевые тяги, изменили точки крепления подвески и провели другие работы. При этом переделки, направленные на создание очень узкого автомобиля, пока не закончены, его создателям предстоит самое главное: установить двигатель. Его решено поставить сзади, разместив там, где у Scorpio когда-то был багажник.

Фото, видео: YouTube

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