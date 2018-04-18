Кто успел, тот и сел: Ford запатентовал автомобиль-карусель

Автопроизводители продолжают фантазировать на тему светлого беспилотного будущего и регистрируют свои самые смелые и оригинальные идеи. К их числу относится и салон-карусель.

Схематичные картинки карусели вместо привычного интерьера автомобиля выглядят потешно — прямо хоть в парк аттракционов такую штуку выкатывай и развлекай народ, за деньги. Однако же Ford запатентовал эту диковинную передвижную конструкцию на полном серьезе и получил от американского патентного ведомства соответствующий документ.

Салон-карусель — одна из возможных перспективных компоновок беспилотных автомобилей будущего, в которых нет места рулю, педалям и в принципе нет места водителя. Кресла сгруппированы вокруг расположенного по центру стола и могут вращаться вместе с ним вокруг центральной вертикальной оси, для чего в основании имеется специальный рельс. Сделано это не для развлечения, а чтобы обеспечить удобную высадку-посадку в пассажирскую капсулу — как только один из восьми седоков займет место, электропривод сдвигает кресла на один сектор и подгоняет свободное к боковому выходу.

Столик, за которыми пассажиры в автономных поездках будут коротать время, играя, например, в карты, непростой: в него встроена большая подушка безопасности, которая убережет пассажиров от столкновения друг с другом в результате аварии — патент на такой эйрбэг Ford получил еще в прошлом году. Непонятно, правда, будет ли польза или вред от такой подушки, если стол заставлен чашками, гаджетами или еще какой утварью.

Впрочем, как правило, подобные изобретения регистрируются на всякий случай, и вряд ли мы когда-либо увидим их серийное воплощение. Более того, все больше скепсиса вызывают у специалистов перспективы массового появления на дорогах беспилотных автомобилей. После недавнего смертельного наезда беспилотника Uber на американскую женщину все чаще раздаются голоса, что робомобили — это утопия и что никогда они не заменят человека, не научатся ориентироваться в нашем сложном, постоянно меняющемся мире.

Фордовцы же ранее пообещали представить свой первый беспилотник без руля и педалей в 2021 году, и пока что от своих слов не отреклись.

В марте Ford запатентовал систему помощи внезапно «ослепшим» робомобилям: им на помощью предлагается высылать поводыри-квадрокоптеры!

запатентовал систему помощи внезапно «ослепшим» робомобилям: им на помощью предлагается высылать поводыри-квадрокоптеры! Осенью прошлого года фордовцы представили инновационную кепку Safe Cap: она отслеживает самочувствие водителя и, если видит, что тот засыпает, начинает вибрировать или издавать громкие звуки.

Иллюстрации: Ford