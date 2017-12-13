Нет места на парковке? Напиши донос на соседа

Мужчина оклеветал соседа в полиции, так как не поделил с ним парковку. Теперь ему предстоит ответить за ложный донос.

В омский отдел полиции обратился 41-летний автовладелец и заявил, что из салона его Датсуна похитили ноутбук и деньги. Ущерб он оценил в 7500 рублей, а в краже обвинил соседа.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» и со слов потерпевшего выяснили, что предполагаемый подозреваемый завладел его имуществом, воспользовавшись открытой дверью и оставленным в замке зажигания ключом. Но при изучении записей с камер видеонаблюдения полицейские обнаружили, что сосед действительно садился за руль чужого автомобиля, но лишь для того, чтобы отогнать в сторону мешавшую проезду иномарку. Ничего из машины он при этом не брал.

Обман обнаружился, и заявителю ничего другого не оставалось, как признаться в обмане. Он сообщил, что придумал эту историю, чтобы разрешить с соседом спорный вопрос по парковочному месту возле дома по улице Карбышева.

В полиции напоминают, что наказание за ложный донос — до 2 лет лишения свободы.

В Самаре полицейский присвоил конфискованный внедорожник Toyota Land Cruiser 200, который находился на спецстоянке. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.



Житель Приморья похищал автомобили «чисто покататься». Он ездил на них, пока не кончался бензин, а потом бросал где попало.



Фото: Twitter