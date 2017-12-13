Нет места на парковке? Напиши донос на соседа

Мужчина оклеветал соседа в полиции, так как не поделил с ним парковку. Теперь ему предстоит ответить за ложный донос.

В омский отдел полиции обратился 41-летний автовладелец и заявил, что из салона его Датсуна похитили ноутбук и деньги. Ущерб он оценил в 7500 рублей, а в краже обвинил соседа.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» и со слов потерпевшего выяснили, что предполагаемый подозреваемый завладел его имуществом, воспользовавшись открытой дверью и оставленным в замке зажигания ключом. Но при изучении записей с камер видеонаблюдения полицейские обнаружили, что сосед действительно садился за руль чужого автомобиля, но лишь для того, чтобы отогнать в сторону мешавшую проезду иномарку. Ничего из машины он при этом не брал.

Обман обнаружился, и заявителю ничего другого не оставалось, как признаться в обмане. Он сообщил, что придумал эту историю, чтобы разрешить с соседом спорный вопрос по парковочному месту возле дома по улице Карбышева.

В полиции напоминают, что наказание за ложный донос — до 2 лет лишения свободы.

Фото: Twitter

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