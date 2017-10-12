Полицейский присвоил конфискованный Land Cruiser. Пойдет под суд

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 — мечта многих россиян. Некоторые даже готовы пойти на преступление, чтобы ездить на таком автомобиле.

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Toyota > Land Cruiser

В Самаре бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 Красноглинского района предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Согласно результатам проведенного расследования, в июне прошлого года обвиняемый узнал, что сотрудниками ДПС на спецстоянку был доставлен внедорожник Toyota Land Cruiser 200, принадлежащий юридическому лицу и находившийся в розыске по уголовному делу о мошенничестве. Полицейский решил, что негоже такому замечательному автомобилю простаивать, и присвоил его. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Самарской области, оценочная стоимость похищенного автомобиля составляет более 3,5 млн рублей. Если бывшего стража порядка признают виновным в хищении, то, согласно действующему законодательству, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (6)

Toyota 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Пробег на сегодня 45 000 км. Проблем с машиной нет.

Комментарий:

Улыбнуло)

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