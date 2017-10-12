Полицейский присвоил конфискованный Land Cruiser. Пойдет под суд

В Самаре бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 Красноглинского района предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».
Согласно результатам проведенного расследования, в июне прошлого года обвиняемый узнал, что сотрудниками ДПС на спецстоянку был доставлен внедорожник Toyota Land Cruiser 200, принадлежащий юридическому лицу и находившийся в розыске по уголовному делу о мошенничестве. Полицейский решил, что негоже такому замечательному автомобилю простаивать, и присвоил его. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Самарской области, оценочная стоимость похищенного автомобиля составляет более 3,5 млн рублей. Если бывшего стража порядка признают виновным в хищении, то, согласно действующему законодательству, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
- На прошлой неделе сотрудница ГИБДД из города Озерска Челябинской области была уволена с работы за слишком щедрые подарки со стороны своего любовника. В частности, мужчина записал на нее внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
- Также на прошлой неделе «За рулем» сообщал об уголовном деле в отношении крымского судебного пристава, который катался на изъятом у должника автомобиле.
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Фото: Toyota
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