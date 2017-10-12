Полицейский присвоил конфискованный Land Cruiser. Пойдет под суд

Как защитить капот от сколов? Видеоинструкция ЗР В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин рассказывает и показывает, как самостоятельно наклеить на капот специальную пленку для защиты ЛКП кузова от сколов. Новые машины со скидками: как они дешевеют при смене поколений Жизненный цикл любой, даже самой удачной модели автомобиля рано или поздно подходит к концу — и тогда на рынок выходит новая машина. Быть может, это хороший повод для обновления автопарка? Мы считаем — да: устаревающие, но еще вполне актуальные модели дилеры могут отдать с хорошей скидкой. Гаишники и видео, надежность DSG, светодиоды вместо лампочек... — новое на форуме На форуме «За рулем» поднимаются самые злободневные темы, будь то эксплуатация автомобиля (например, стоит ли устанавливать светодиоды вместо обычных лампочек) или правовые аспекты автомобильной жизни — такие, как целесообразность изменения стандарта дорожных знаков или видеосъемка сотрудника ДПС. В дискуссиях участвуют авторы ЗР.