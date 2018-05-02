Россияне рассказали, какие сверхспособности нужны их автомобилям

3 мая в российский кинопрокат выходит фантастический блокбастер «Мстители: Война бесконечности», в котором собраны вместе все супергерои Marvel. По такому случаю Ford спросил у наших автомобилистов, какими сверхспособностями они хотели бы наделить своих «ласточек».

Представленная год назад в США антипробочная модификация внедорожника Jeep Grand Cherokee, к сожалению, так и осталась в единственном экземпляре, а ведь о такой сверхспособности, как езда над пробками, мечтают многие водители!

Понятно, что сказочная вселенная Marvel, населенная персонажами комиксов, интересна далеко не всем, хотя фильмы с ними имеют в России неизменный успех. Однако что касается сверхспособностей автомобилей, то о таковых, как показал проведенный компанией Ford опрос, мечтает большая часть водителей. Лишь 31% респондентов заявили, что ни о чем сверхъестественном не мечтают, и все, что им нужно для счастья, это чтобы машина могла сварить им в дороге чашечку кофе. Ну что же, такое современной науке и технике вполне по силам.

А вот телепортацию, о которой мечтает треть российских водителей, пока еще никто не изобрел, хотя отдельные ученые ведут отчаянные эксперименты в этом направлении. Снабженный функцией телепортации автомобиль сможет доставить своих седоков туда, где вообще нет дорог, — для нашей страны это очень актуально!

13% процентов опрошенных хотят иметь летающий автомобиль, а 8% — плавающий. И то, и другое уже далеко не чудо — существуют действующие образцы как аэромобилей, так и амфибий, хотя широкого распространения они пока не получили.

11% автовладельцев, как выяснилось, ждут не дождутся, когда фирмы-производители научатся делать машины невидимыми, чтобы навсегда решить проблему угонов — глазам автовор предстанут пустые парковки!

Наконец, 4% наших соотечественников зачем-то хотят, чтобы их машины могли развивать скорость света! Понятно, что по дорогам на такой скорости не поездишь — будут трудности с маневрированием, а вот Луна и Марс, очень перспективные с точки зрения колонизации, станут с такой техникой, что называется, объектами шаговой доступности — добраться до «красной планеты» можно будет за три минуты.

Летом прошлого года компания Audi активно использовала в рекламе седана A8 нового поколения образ Человека-паука, одного из самых известных марвеловских супергероев.

В 2016 году «За рулем» рассказывал об уникальных автомобилях, которые нарисовали фанаты марвеловских Людей Икс.

В 2015 году компания Kia представила специальную версию кроссовера Sportage, приуроченную к выходу фильма «Люди Икс: Апокалипсис» и стилизованную под кожу Мистик.

Фото: Thinkmodo