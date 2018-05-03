Какие авто меняют чаще? Сроки владения машинами в России

Средний срок владения автомобилем в России растет и в 2017 году составил 7,75 года. Но все зависит от стоимости автомобиля — дорогие машины меняют чаще, на бюджетных стараются ездить долго.

Исследование сроков владения легковыми автомобилями в России, которые сменили своих хозяев в 2017 году, провело аналитическое агентство «Автостат». Согласно его результатам, средний срок владения автомобилем, купленным новым, в минувшем году достиг 4 лет и 9 месяцев. С 2008 года данный показатель увеличился на 21 месяц. На рост сроков владения влияет, прежде всего, падение доходов населения, неуверенность в завтрашнем дне и рост цен на машины.

В массовом сегменте средний срок владения автомобилем — 4,8 года. Зато владельцы премиальных авто готовы их менять чаще — в среднем через 3,8 года. Пользователи отечественных марок, так же как и завезенных в нашу страну иномарок, делали это через 5,25 года (показатель выше, чем в среднем по стране), а иномарок российского производства — через 4 года.

14% автовладельцев меняли новые машины после 4–5 лет эксплуатации, 13% сменили собственников через 3–4 года, как и те, кто отъездил на машине более 10 лет. Еще 12% автовладельцев поменяли своих ласточек после 5–6 лет с момента покупки, а 10% сделали это через 2–3 года.

Меньше года эксплуатировали свой новый автомобиль 6% владельцев, с 1 года до 2 и от 9 до 10 лет — по 7%.

О том, что сейчас охотнее всего покупают на вторичном рынке, читайте в нашем материале.

Больше всего автомобилей на тысячу жителей приходится в Карелии — 353 шт. на 1000 человек, а меньше всего — в Чеченской Республике — 137 машин на 1000 человек.

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