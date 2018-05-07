Стало известно, во сколько обойдется охрана Крымского моста

Заказчик строительства Крымского моста сообщил о проведении закупки на охрану транспортного перехода через Керченский пролив.

В материалах закупки говорится об оказании услуг по охране транспортного перехода через Керченский пролив (часть автодороги А-290 Новороссийск — Керчь со 141-го по 160-й километры), сообщает ТАСС. Поставщик безальтернативный, название организации не раскрывается.

До конца 2018 года (чуть больше полугода) за услуги по охране транспортного перехода из федерального бюджета будет выплачено 53,91 млн рублей. Информированные источники пояснили, что речь идет о физической охране всей автодорожной части Крымского моста, заниматься которой, согласно приказу Минтранса, должно ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации». Об этом в апреле был соответствующий приказ, подписанный министром (на тот момент) транспорта Максимом Соколовым. Согласно ему, охране подлежит не только сам мост, но и подходы к нему с двух берегов.

Напомним, вводить в эксплуатацию мостовой переход будут поэтапно: сначала откроют проезд для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки, в ноябре запустят движение грузовиков, а железнодорожные перевозки начнутся в декабре следующего года.

До сих пор является интригой — когда откроется движение для легковых автомобилей по мосту. Хотя чиновники говорят про вторую половину мая, как пишет иностранная пресса, случится это уже 12 мая.

В любом случае автомобильная часть моста находится уже на завершающем этапе строительства — недавно протестировали ночную подсветку сооружения, зрелище впечатляющее!

Наши журналисты проинспектировали, все ли готово к открытию? Видеорепортаж можно увидеть по ссылке.



Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС