Самые популярные марки в мире. Лада тоже есть

По итогам февраля российская Lada уверенно ворвалась в топ-50 самых популярных в мире автомобильных марок по версии агентства focus2move. И по итогам трех месяцев российский бренд продолжает оставаться в рейтинге.
По сравнению с первыми двумя месяцами Ладе удалось улучшить свое положение ровно на одну позицию: теперь марка входит в топ-50 не только с месячными продажами, но и с квартальными. За первые три месяца продажи Lada, по данным аналитиков, выросли на 29,5%, до 84 884 автомобилей.
Причем с учетом роста российского рынка Lada может прогрессировать и дальше: впереди нее маячит Isuzu, которая с начала этого года демонстрирует отрицательную динамику продаж.
Доминирует же на глобальном рынке Toyota, чьи продажи за первые три месяца выросли на 0,4%, до впечатляющих 2 143 136 автомобилей. Volkswagen, чьи продажи растут куда лучше (+3,9%), пока ничего поделать не может: 1 741 200 автомобилей. Замыкает тройку Ford, чьи продажи за три месяца рухнули на 7,2%, до 1 413 694 автомобилей. Впрочем, пока его позициям ничего не угрожает: следом идут Nissan (1 268 815 авто; +0,4%) и Honda (1 122 068; +1,1%). Последней компанией, чьи продажи в январе-марте перевалили за миллион, стал корейский Hyundai с результатом в 1 051 202 автомобиля (-0,2%).
Самые популярные марки в мире в первом квартале 2018 г.*:
|
Место
|
Марка
|
Продажи
|
К 2017 г., %
|
1.
|
Toyota
|
2 143 136
|
+0,4
|
2.
|
Volkswagen
|
1 741 200
|
+3,9
|
3.
|
Ford
|
1 413 694
|
—7,2
|
4.
|
Nissan
|
1 268 815
|
+0,4
|
5.
|
Honda
|
1 122 068
|
+1,1
|
6.
|
Hyundai
|
1 051 202
|
—0,2
|
7.
|
Chevrolet
|
962 608
|
+3,4
|
8.
|
Kia
|
688 004
|
+6,4
|
9.
|
Renault
|
667 750
|
+4
|
10.
|
Mercedes-Benz
|
657 579
|
+5,2
|
…
|
50.
|
Lada
|
84 884
|
+29,5
* по данным агентства focus2move
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Фото: АВТОВАЗ
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