Самые популярные марки в мире. Лада тоже есть

По итогам трех месяцев этого года в рейтинге самых популярных автомобильных марок произошли некоторые изменения. Российская Лада осталась в топ-50, причем за месяц улучшила свою позицию.

По итогам февраля российская Lada уверенно ворвалась в топ-50 самых популярных в мире автомобильных марок по версии агентства focus2move. И по итогам трех месяцев российский бренд продолжает оставаться в рейтинге.

По сравнению с первыми двумя месяцами Ладе удалось улучшить свое положение ровно на одну позицию: теперь марка входит в топ-50 не только с месячными продажами, но и с квартальными. За первые три месяца продажи Lada, по данным аналитиков, выросли на 29,5%, до 84 884 автомобилей.

Причем с учетом роста российского рынка Lada может прогрессировать и дальше: впереди нее маячит Isuzu, которая с начала этого года демонстрирует отрицательную динамику продаж.

Доминирует же на глобальном рынке Toyota, чьи продажи за первые три месяца выросли на 0,4%, до впечатляющих 2 143 136 автомобилей. Volkswagen, чьи продажи растут куда лучше (+3,9%), пока ничего поделать не может: 1 741 200 автомобилей. Замыкает тройку Ford, чьи продажи за три месяца рухнули на 7,2%, до 1 413 694 автомобилей. Впрочем, пока его позициям ничего не угрожает: следом идут Nissan (1 268 815 авто; +0,4%) и Honda (1 122 068; +1,1%). Последней компанией, чьи продажи в январе-марте перевалили за миллион, стал корейский Hyundai с результатом в 1 051 202 автомобиля (-0,2%).

Самые популярные марки в мире в первом квартале 2018 г.*:

Место Марка Продажи К 2017 г., % 1. Toyota 2 143 136 +0,4 2. Volkswagen 1 741 200 +3,9 3. Ford 1 413 694 —7,2 4. Nissan 1 268 815 +0,4 5. Honda 1 122 068 +1,1 6. Hyundai 1 051 202 —0,2 7. Chevrolet 962 608 +3,4 8. Kia 688 004 +6,4 9. Renault 667 750 +4 10. Mercedes-Benz 657 579 +5,2 … 50. Lada 84 884 +29,5

* по данным агентства focus2move

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Фото: АВТОВАЗ