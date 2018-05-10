Самые популярные марки в мире. Лада тоже есть

По итогам трех месяцев этого года в рейтинге самых популярных автомобильных марок произошли некоторые изменения. Российская Лада осталась в топ-50, причем за месяц улучшила свою позицию.

По итогам февраля российская Lada уверенно ворвалась в топ-50 самых популярных в мире автомобильных марок по версии агентства focus2move. И по итогам трех месяцев российский бренд продолжает оставаться в рейтинге.

По сравнению с первыми двумя месяцами Ладе удалось улучшить свое положение ровно на одну позицию: теперь марка входит в топ-50 не только с месячными продажами, но и с квартальными. За первые три месяца продажи Lada, по данным аналитиков, выросли на 29,5%, до 84 884 автомобилей.

Причем с учетом роста российского рынка Lada может прогрессировать и дальше: впереди нее маячит Isuzu, которая с начала этого года демонстрирует отрицательную динамику продаж.

Доминирует же на глобальном рынке Toyota, чьи продажи за первые три месяца выросли на 0,4%, до впечатляющих 2 143 136 автомобилей. Volkswagen, чьи продажи растут куда лучше (+3,9%), пока ничего поделать не может: 1 741 200 автомобилей. Замыкает тройку Ford, чьи продажи за три месяца рухнули на 7,2%, до 1 413 694 автомобилей. Впрочем, пока его позициям ничего не угрожает: следом идут Nissan (1 268 815 авто; +0,4%) и Honda (1 122 068; +1,1%). Последней компанией, чьи продажи в январе-марте перевалили за миллион, стал корейский Hyundai с результатом в 1 051 202 автомобиля (-0,2%).

Самые популярные марки в мире в первом квартале 2018 г.*:

Место

Марка

Продажи

К 2017 г., %

1.

Toyota

2 143 136

+0,4

2.

Volkswagen

1 741 200

+3,9

3.

Ford

1 413 694

—7,2

4.

Nissan

1 268 815

+0,4

5.

Honda

1 122 068

+1,1

6.

Hyundai

1 051 202

—0,2

7.

Chevrolet

962 608

+3,4

8.

Kia

688 004

+6,4

9.

Renault

667 750

+4

10.

Mercedes-Benz

657 579

+5,2

50.

Lada

84 884

+29,5

* по данным агентства focus2move

Фото: АВТОВАЗ

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