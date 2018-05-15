ГАЗ накормит футбольных фанатов

О том, что «Группа ГАЗ» поддержит ЧМ-2018, стало известно сегодня на презентации фестивалей «Гастрономическая карта России», организатором которых выступил Ростуризм. Российский автопроизводитель поддержал проект, предоставив автолавки на базе шасси ГАЗель Next.
Одиннадцать газовских автолавок поедут в пробег по городам, где пройдут футбольные матчи. Их цель — показать туристам и гостям чемпионата национальные кухни разных регионов. Планируется, что еще 30–40 машин будут работать вблизи стадионов.
Двигатели — те же, что и у Некста: бензиновый Evotech объемом 2,7 литра, развивающий 107 л.с., или дизельный Cummins ISF2.8s4129P мощностью 120 л.с.
В зависимости от оснащения одна такая автолавка может стоить от 2 до 4 млн рублей.
Кроме автолавки производства компании «Нижегородец», на базе Некстов есть и другие мобильные точки быстрого питания. Например, «Фабрика композитов» из Нижнего Новгорода разработала автолавку на базе каркасного автобуса ГАЗель Next.
Массовое распространение такого коммерческого транспорта повлечет за собой разработку и нового торгового оборудования, скажем, мобильных печей, грилей и т.д. Но пока широкое развитие фудтраков ограничивает законодательство, которое практически приравнивает мобильные точки питания к стационарным. Поэтому производители такой техники ждут закон, упрощающий работу мобильных торговцев. Как знать — может быть, его примут к старту ЧМ-2018?
- Со своей стороны, УАЗ к чемпионату подготовил Патриот в «футбольном» исполнении.
- У Kia к ЧМ-2018 спецверсиями обзавелись Rio/Rio X-Line, cee’d, cee’d SW, Soul, Optima и Sportage, а в линейке Hyundai появились «футбольные» версии моделей Solaris, Creta, Elantra и Tucson.
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