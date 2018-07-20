Вышиб стекло и сбежал: олененок навестил автосалон с дорогими иномарками

Инцидент произошел в столичном районе Кунцево в одном из мультибрендовых автосалонов. Олененок заблудился и испугался, устроив в заведении настоящий переполох.

В ролике видно, как животное мечется, пытаясь найти выход из непонятного и незнакомого ему места. Сотрудники автосалона пытаются ему помочь, то есть взять на руки и вынести на улицу, но олененок видит в людях опасность и не дается. В какой-то момент одному из мужчин почти удалось схватить незваного гостя, но тот закричал и вырвался, а затем как следует разбежался и выпрыгнул в окно, разбив, разумеется, стекло. Дорогие иномарки, судя по видео, олененок не задел, так что ущерб от визита лесного жителя оказался сравнительно невелик.

В США олени куда менее пугливые — спокойно заходят в магазины на АЗС и клянчат шоколадки.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube