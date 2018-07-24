Новый Hyundai Santa Fe в России получит три двигателя

Стали известны технические подробности о версии кроссовера нового поколения для российского рынка.

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новое, четвертое по счету, поколение флагманского кроссовера Santa Fe. На российском рынке он будет представлен с тремя двигателями.

Два из них известны по нынешнему поколению машины: это 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л.с. и 2,2-литровый турбодизель (200 л.с.). С появлением нового поколения для машины на нашем рынке станет доступен вариант 2-литрового бензинового двигателя с непосредственным впрыском. Его мощность составляет 188 л.с., а заливать в него можно топливо не ниже Аи-95 (версия с многоточечным впрыском переваривает Аи-92).

Для менее мощного бензинового двигателя и турбодизеля предусмотрены 6-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач. А топовый бензиновый вариант будет оснащаться исключительно автоматом.

Российский дебют нового поколения Hyundai Santa Fe состоится на Московском международном автосалоне в конце августа, продажи стартуют практически сразу после премьеры.

Со сменой поколений у Santa Fe больше не будет удлиненной версии Grand: ее место займет большой флагманский кроссовер, который дебютирует через несколько лет. Машина немного выросла по всем направлениям, кроме высоты, колесная база прибавила 65 мм (до 2765 мм).

О том, что нового у Hyundai Santa Fe произошло со сменой поколений, «За рулем» уже подробно рассказывал.

Ранее стало известно, когда в России появится обновленный Hyundai Tucson.

Фото: Hyundai